Les livres d’ici mûrement choisis en bibliothèque

Pour faire suite à la lettre parue dans le journal Le Devoir du 25 mars, sous le titre Les livres d’ici ne sont pas tous égaux en bibliothèque, la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) souhaite réagir et apporter quelques précisions.

Le développement de collections de qualité est un élément fondamental des activités des bibliothèques, et cette tâche est attribuée principalement aux bibliothécaires. Ces professionnels sont responsables du choix des documents à intégrer dans les collections.

Il convient de rappeler que les bibliothécaires sont titulaires d’une maîtrise en bibliothéconomie et / ou en sciences de l’information, des diplômes dispensés par deux universités québécoises réputées (Université de Montréal et Université McGill). Leurs programmes font l’objet d’une évaluation périodique et reçoivent un agrément de la part de l’American Library Association. Un cours sur la gestion des collections est suivi par les futurs bibliothécaires intéressés par ce volet de la profession.

Il faut aussi savoir que les bibliothèques disposent de politiques de développement de collections, qui encadrent les processus comme les acquisitions. Ce sont donc des opérations guidées par des critères, établis par des bibliothécaires et suivis par des bibliothécaires, notamment la qualité des œuvres disponibles.

Plusieurs sources peuvent être consultées pour faire le développement de collections (revues spécialisées, catalogues des éditeurs, critiques de livres, etc.). Au Québec, on pensera particulièrement aux bases de données bibliographiques Memento et ChoixMédia. Pour les ouvrages jeunesse, les sélections proposées par Communication-Jeunesse sont éclairantes.

Les bibliothécaires s’assurent également de bien connaître les besoins de leurs publics, entre autres par le biais de suggestions d’acquisition, mais aussi par des analyses statistiques.

Les bibliothécaires responsables du développement de collections ont l’habitude de se rendre en librairie sur une base régulière pour faire des sélections. Ils sont alors appuyés par des libraires aux collectivités, qui connaissent à la fois leurs fonds et les nouvelles parutions. Les livres d’auteurs québécois sont présentés, de même que ceux d’auteurs étrangers. Les bibliothécaires sont les ressources les mieux placées pour faire le choix d’ouvrages adéquats pour les bibliothèques, que ce soit dans le milieu éducatif, municipal ou spécialisé.

Soulignons, finalement, que depuis plus de 50 ans, les bibliothécaires professionnels sont constitués en une corporation. La CBPQ, dont le rôle est de protéger le public et de faire valoir la profession, met de l’avant des règles d’éthique et promeut des valeurs comme l’accès à l’information, la liberté intellectuelle et l’inclusion auprès de ses membres.