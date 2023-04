Que fait vraiment un médecin spécialiste?

Dans la foulée de la discussion sur le projet de loi 15 visant l’amélioration des soins, le gouvernement a présenté une vision extraordinairement simpliste et partiale de la médecine spécialisée. Voici les principales idées reçues qui méritent d’être réalignées.

« Quelque 20 % de spécialistes ne travaillent pas assez. » On répète ce chiffre sans relâche. Comment est-on arrivé à ce pourcentage ? Évidemment, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) sait combien d’actes pose chaque médecin, étant le seul payeur pour la vaste majorité des médecins. Toutefois, de nombreux spécialistes ont des tâches d’enseignement, de recherche et d’administration de leur service hospitalier ou de leur département. D’autres sont en congé parental. Sans doute, quelques délinquants existent parmi ces médecins, comme partout ailleurs. Ceux-ci devraient être identifiés nommément et leur pratique, examinée pour expliquer leur apparente déviance. S’il est vrai que ces médecins ne travaillent pas suffisamment, la RAMQ possède des moyens pour les punir, en réduisant leur rémunération, par exemple.

« Les spécialistes devraient travailler davantage dans les hôpitaux, et en particulier aux urgences. » La majorité travaille déjà à l’hôpital : certains ont besoin de salles d’opération, d’autres de plateaux techniques, pour la radiologie, par exemple, qui sont difficiles d’accès à l’extérieur de l’hôpital. Par ailleurs, certains médecins aimeraient travailler à hôpital, mais en sont empêchés par les plans d’effectifs médicaux, qui prévoient un nombre déterminé de spécialistes dans chaque établissement.

Ainsi, les services de certains jeunes spécialistes sont refusés par des instances hospitalières sous prétexte qu’il y a suffisamment de médecins dans leur spécialité. Le service qui aurait besoin d’un tel spécialiste a beau faire valoir que les membres en place ont d’autres tâches que les soins et qu’un ajout pour assurer ces soins est requis, rien n’y fait…

« Les spécialistes devraient travailler davantage aux urgences. » Les spécialistes font déjà des gardes dans l’ensemble de l’hôpital, y compris l’urgence, dans leur spécialité. Mais il est utopique et dangereux de vouloir en faire des urgentologues du jour au lendemain. Voulez-vous vraiment qu’un neurologue se mette à recoudre votre blessure ou qu’un dermatologue vous réanime ? La médecine d’urgence est une spécialité en soi dont certains généralistes ont fait la leur. Il n’est pas vrai que les spécialistes sont avant tout des généralistes, comme on l’entend parfois. Lorsqu’on pratique une spécialité depuis quelques années, il est normal de ne plus être apte à prodiguer des soins de première ligne.

« Les spécialistes devraient accepter de travailler durant les quarts de travail défavorables. » Typiquement, un spécialiste est tenu de faire des gardes dans sa spécialité, généralement 24 heures/24 pendant plusieurs jours, souvent une semaine. Trouvez-vous cela « favorable » ? Bien entendu, le médecin ne sera pas nécessairement occupé pendant tout ce temps, mais il demeure disponible. Certains spécialistes, les cardiologues ou les gastro-entérologues, par exemple, seront très sollicités ; d’autres, comme les dermatologues ou rhumatologues, beaucoup moins.

En soulignant la supposée paresse des spécialistes, on a tendance à leur attribuer les retards pour les opérations. De nombreux chirurgiens n’ont qu’une journée opératoire par semaine dans leur hôpital, faute de personnel dans les salles d’opération et de manque de lits et de personnel aux soins intensifs et ailleurs dans l’hôpital. Les chirurgiens ne demanderaient qu’à opérer plus ; c’est pour cela qu’ils ont été formés.

Actuellement, les médecins font partie d’un ensemble de soins dysfonctionnel dont plusieurs rouages se grippent. Ils en souffrent eux aussi. Pour arriver à redémarrer le système, le rouage « médecin » est indispensable. Le gouvernement serait bien avisé de connaître et reconnaître le travail des spécialistes pour s’assurer de leur pleine collaboration. Ainsi, de concert, pourront-ils apporter des correctifs là où c’est requis.