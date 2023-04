Plaidoyer pour une éducation humaniste

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Dans une entrevue récente qu’il a accordée au Devoir, Andreas Schleicher, qui dirige la section consacrée à l’éducation de l’OCDE, déplore que l’éducation soit aujourd’hui « devenue une force très conservatrice », ce qui se manifeste notamment, selon lui, à travers « les résistances autour de la technologie ».

Il répond ainsi, à plus de 60 ans de distance, à Hannah Arendt, qui considérait, dans un article célèbre, que ce conservatisme éducatif était une chose non seulement souhaitable, mais nécessaire. Si la célèbre philosophe défendait l’idée que l’éducation devait être tournée vers le passé, ce n’était pas cependant par conservatisme, au sens politique du terme. Bien au contraire. Elle tenait simplement pour évident que les individus de chaque nouvelle génération doivent comprendre le monde dans lequel ils font irruption et qui leur est légué par les générations précédentes. C’est à cette condition, et à cette condition seulement, qu’ils peuvent s’approprier ce monde, le faire leur, et qu’ils sont ainsi en mesure de le conserver, bien sûr, mais aussi et surtout de le rénover.

Tel est le principe même de cette éducation humaniste, qui fait de nous des héritiers. C’est le sens de la célèbre métaphore de Bernard de Chartres, qui montre les contemporains voyant plus loin que leurs ancêtres parce qu’ils sont juchés sur les épaules de ces géants qui représentent leurs prédécesseurs dans l’histoire de l’humanité.

De cet idéal éducatif humaniste, qui est aujourd’hui attaqué de toutes parts, découle l’idée qu’être éduqué, ce n’est pas seulement acquérir quelques compétences exploitables, mais qu’il s’agit aussi d’acquérir des connaissances, une culture qui n’ont rien de « préfabriquées » (elles se renouvellent constamment) et qui constituent le socle d’une compréhension du monde dans lequel nous vivons.

C’est une illusion de croire que, sans ces connaissances acquises, sans cet accès au passé, il est possible d’apprendre à penser ou de devenir créatif. La pensée qui se croit absolument originale, qui prétend émaner spontanément d’un esprit vierge, ne fait le plus souvent que balbutier et ressasser des idées banales dont elle ignore tout. Il en va de même d’une créativité acculturée, qui n’exprime généralement qu’un sentimentalisme dénué lui aussi de toute originalité ou bien rejoue à l’infini les gestes d’une transgression ou d’une provocation vides de sens, puisqu’elles ne s’opposent à rien.

Le modèle éducatif que promeut M. Schleicher, à travers notamment les tests PISA, et avec lui l’OCDE, organisation internationale qui se voue — faut-il le rappeler ? — à la promotion du libéralisme économique, se drape dans des idéaux grandiloquents, prétend promouvoir une éducation qui « doit se tourner vers l’avenir » afin d’enseigner aux jeunes « à penser, à être créatifs », sous la férule d’enseignants « toujours plus humain[s] et inspirant[s] », et leur donner ainsi, à ces jeunes, « le moyen d’explorer de nouveaux territoires ».

Mais il ne faut pas s’y tromper. Derrière ce jeunisme et ce progressisme purement rhétoriques, le type d’éducation que vante Andrea Schleicher est strictement tourné vers une formation de la main-d’oeuvre, et où on ne s’encombrerait plus de ces vieilleries que sont l’éducation de citoyens responsables ou la transmission de l’héritage culturel. Ce n’est pas du tout un idéal de libération.

Il le révèle d’ailleurs lui-même en insistant lourdement sur l’idée d’adaptation. Il souhaite, nous dit-il, « une transformation radicale de l’école pour l’adapter au monde en grande mutation ». Il « faut constamment se réinventer et s’adapter », ajoute-t-il, entre autres à « la grande numérisation en marche maintenant ».

S’adapter, contraint et forcé, à une marche du monde sur laquelle on n’a plus la moindre prise, peiner et s’essouffler à suivre ces « transformation[s] radicale[s] » et autres « mutation[s] » perpétuelles que l’on n’a pas souhaitées, ce n’est pas être libre. C’est plutôt abdiquer sa condition d’homme et accepter définitivement « l’aliénation du monde » (Arendt), c’est-à-dire reconnaître une fois pour toutes que ce monde n’est pas le nôtre, qu’il n’est pas vraiment humain, mais qu’il est conçu, organisé, géré désormais par des processus technologiques sans visage auxquels on l’a abandonné.

Cette éducation que promeuvent Andreas Schleicher et l’OCDE, qui met en avant l’idée de « préparer les jeunes à leur propre futur » et « pas à notre passé », livre en réalité ces derniers, pieds et poings liés, à des puissances technofinancières qui ne les considèrent plus que comme des consommateurs passifs et une main-d’oeuvre malléable dotée de quelques « compétences » censées garantir à jamais leur « employabilité ».

En les privant d’accès à la culture, à l’histoire (y compris celle des sciences), à la philosophie et aux oeuvres du passé, elle les empêche en outre de tout recul critique par rapport à cette réalité qui leur est imposée.

Les vrais conservateurs ne sont donc pas ceux qui enseignent à ces jeunes la philosophie de Platon ou de Kant, qui leur font lire Sophocle, Shakespeare ou Hugo, qui leur expliquent la démocratie athénienne, la féodalité ou les origines du parlementarisme, qui leur parlent de Newton ou de Darwin ; les vrais conservateurs, ce sont ceux qui, comme Andreas Schleicher, veulent enfermer ces jeunes dans leur présent et leur imposer un futur, qui, telle une fatalité, se bâtira sans eux.