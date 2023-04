Ces enfants-écrans prisonniers de leurs cocons numériques

Autrefois, lorsqu’on voulait se débarrasser d’un enfant né hors mariage ou non désiré, on allait le déposer en catimini chez les bonnes soeurs ou aux enfants trouvés. Aujourd’hui, quand on se désintéresse de son enfant ou qu’on est débordé par le train-train quotidien, on lui met entre les mains une tablette ou un téléphone intelligent en guise de nounou.

Lequel des deux a le meilleur sort ? Si le premier pouvait espérer un avenir meilleur grâce à une famille adoptive pleine de bonnes intentions, le second, parqué devant des écrans avant même d’apprendre à parler, se transforme inexorablement au fil du temps en enfant-écran. C’est-à-dire en un mutant de l’ère numérique rapidement pris au dépourvu, puisqu’inadapté lorsqu’il doit faire face à des personnes en chair et en os, à entrer en communication avec elles, à les regarder dans les yeux, à exprimer ses émotions et, surtout, à ressentir celles des autres êtres humains qui se présentent malencontreusement devant lui.

Certains diront que j’exagère. Peut-être un peu. Toutefois, de nombreux chercheurs ont sonné l’alarme bien avant moi au sujet des ravages que peut causer une surexposition aux écrans. Jean M. Twenge, professeure de psychologie à l’Université de San Diego qui s’est penchée sur l’omniprésence des écrans dans son excellent livre intitulé Génération Internet, affirme que « la iGen — la génération née à partir de 1995 — est au bord de la crise de santé mentale la plus grave observée chez les jeunes depuis des décennies ».

Toutefois, l’ouvrage sur lequel j’aimerais m’attarder ici est celui de la sociologue Sherry Turkle intitulé Les yeux dans les yeux. Ce livre de plus de 500 pages traite des effets négatifs de l’hyperconnexion et de certaines technologies numériques sur les capacités de communication et d’empathie chez les jeunes et moins jeunes qui en font un usage abusif — comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart d’entre eux !

Lorsque les écrans font écran

Pour Sherry Turkle, les écrans, dans leur usage compulsif, finissent par faire écran aux rapports humains, par se transformer en une sorte de bouclier qui empêche les animaux sociaux que nous sommes de communiquer d’une manière authentique. Une communication qui, normalement, doit compter sur le face-à-face, l’expression du visage, le ton de la voix, les hésitations et les non-dits pour que puisse germer ce qui est au coeur de nos relations sociales et même de nos démocraties : l’empathie. « Nous abandonnons la conversation au profit de la connexion », déplore la sociologue. Et les effets de cette pratique sont dévastateurs en ce qui a trait à nos façons d’être, de penser, de ressentir et, surtout, de socialiser.

Habitués à interagir avec le reste du monde bien à l’abri dans leurs cocons technologiques, dans leur « monde sans friction », les jeunes, tout comme plusieurs de leurs parents-écrans d’ailleurs, finissent par redouter les échanges en « présentiel », puisque jugés trop risqués émotionnellement. Ils se sentent mal à l’aise ou éprouvent de l’anxiété s’ils ont à parler à quelqu’un au téléphone et, pire encore, s’ils doivent rencontrer leurs enseignants en personne ou faire une présentation devant la classe, par exemple.

Lorsque j’enseignais, j’étais estomaqué de constater que, lors de la pause, la très grande majorité de mes étudiants préféraient rester assis en classe pour consulter leur téléphone portable au lieu d’aller prendre l’air dans le corridor ou à la cafétéria pour socialiser avec leurs collègues. Envoyer un texto ou des vidéos, consulter Instagram, Facebook ou TikTok est tellement moins menaçant pour eux. Ainsi campés dans leur « cockpit » numérique et virtuel, ils n’ont pas à faire face au réel qui draine avec lui son lot d’imprévus, d’émotions, de confrontations ; de tout ce qui est humain, trop humain !

Fragiles et déconnectés du vivant

Sherry Turkle, tout comme Jean M. Twenge d’ailleurs, constate que ces jeunes adultes ne sont pas très développés émotionnellement, qu’ils sont fragiles au point de vue affectif, qu’ils ont beaucoup de difficulté à se mettre à la place de l’autre pour compatir avec lui, deviner ce qu’il ressent. D’ailleurs, la prolifération des traumavertissements, des espaces sécurisés, l’invention du concept de micro-agression et cette manie de censurer des mots, les oeuvres littéraires ou encore de réécrire l’histoire — tous ces comportements qui dénotent une fragilité extrême — pourraient peut-être s’expliquer par le fait que cette génération a été élevée dans un monde numérisé, virtuel et aseptisé, trop coupé du réel et de ce qui est organique.

Mais ce que ces jeunes redoutent avant tout, selon Sherry Turkle, c’est l’ennui. Rester seuls dans le silence et ne rien faire constitue une situation anxiogène pour eux. L’ennui, la solitude, qu’ils confondent d’ailleurs avec l’isolement, leur fait peur car, ils le sentent bien, dans une pareille situation, ils auraient à s’entretenir avec eux-mêmes, à explorer leur vie intérieure, à faire un effort d’introspection. Face à ce défi, ils préfèrent de beaucoup s’adonner au multitâche, rester connectés, s’agiter sur les réseaux sociaux, tenir leur téléphone portable à la manière d’une prothèse qui aurait été greffée sur leur corps, quitte à dormir avec lui pour éviter à tout prix l’angoisse de la déconnexion et la peur de manquer quelque chose.

On s’agite beaucoup depuis quelques semaines au sujet du péril que fait planer sur l’humanité le développement débridé des robots conversationnels à l’exemple de ChatGPT. Plus de mille personnalités ont même demandé que la recherche dans ce domaine soit mise sur pause pendant six mois afin d’entreprendre une réflexion sur les implications éthiques de ces nouveaux outils technologiques. Tout cela est très bien.

Mais alors, comment expliquer ce silence à propos des effets pernicieux des écrans et autres outils numériques qui se retrouvent jour et nuit, depuis des dizaines d’années, entre les mains des enfants et des adolescents ? Je crois sincèrement qu’il serait temps d’ouvrir également une réflexion sérieuse sur ces questions.