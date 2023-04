Pour un véritable moratoire sur l’informatisation de l’enseignement

Le dévoilement public de ChatGPT a fait apparaître au grand jour un phénomène qui était déjà bien présent, au moins depuis la fin des confinements liés à la pandémie de COVID-19 : le lobbying frénétique en faveur d’une accélération de la cybernétisation de la société (SAAQ, système Chinook en immigration, bientôt le système de santé) et, en particulier, de l’école. Aujourd’hui, de nouvelles voix s’élèvent pour réclamer un moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle (IA). Mais il faudra faire beaucoup plus.

Le lobbying technophile

Tour à tour, des promoteurs dithyrambiques promettant un futur radieux au moyen d’une telle transformation se succèdent dans nos médias. Andreas Schleicher, directeur de la section éducation de l’OCDE (organisme qui travaille actuellement à supprimer l’école physique et les systèmes d’éducation nationaux), affirme que « l’éducation est devenue une force très conservatrice. On le voit bien avec les résistances à la technologie », et que l’IA partout dans l’école revient en fait « à préparer les jeunes à leur propre futur, pas à notre passé » (Le Devoir, 29 mars 2023).

En même temps ou presque, Yannick Dupont, directeur du laboratoire d’innovation et de recherche pédagogique au collège Sainte-Anne, nous assurait sur les ondes de QUB (27 mars 2023) qu’une fois qu’on se rendrait compte des bienfaits de l’IA et de l’informatisation de l’école, on serait tous d’accord pour foncer en avant.

Angles morts

Ces apologistes du Progrès, toujours celui de la technique — qu’on voudrait croire naïfs, mais qui sont peut-être plutôt aveugles ou intéressés —, laissent cependant dans l’ombre pas mal de choses.

Premièrement, le fait que, dans le système éducatif, ni les professeurs ni les étudiants ne veulent de leurs machines. Récemment, une enquête montrait que 94 % des cégépiens ne voulaient rien savoir des diverses modalités de l’enseignement en ligne. Deuxièmement, aucun de ces enthousiastes de la technopédagogie, fascinés qu’ils sont comme par un bon tour de prestidigitation, ne mentionne les études pourtant nombreuses et abondamment documentées qui montrent les effets néfastes de l’informatisation de l’enseignement : retards dans le développement émotionnel ou neurologique, baisse de la capacité d’empathie et de l’intérêt envers les autres, augmentation de l’anxiété et du sentiment de solitude, etc. Cela, sans même mentionner les retards dans les apprentissages fondamentaux, notamment en lecture, en écriture et en mathématiques, eux aussi documentés.

Enfin, ces braves gens ne prennent pas le temps de considérer les risques d’une transformation qu’ils n’hésitent pourtant pas à qualifier de tournant aussi majeur pour l’humanité que l’invention de l’imprimerie. Ils ne doutent pas une seconde que nous sommes sur la bonne voie, que leurs belles promesses d’avenir radieux vont se réaliser ; bref, ils ont la foi.

Mais justement : au vu des enjeux — car c’est bien de nos enfants qu’il s’agit, ne nous y trompons pas ! —, ne leur faudrait-il pas démontrer que ces promesses vont effectivement se réaliser, qu’une telle transformation serait bel et bien bénéfique pour tout le monde ? Le démontrer et non se contenter d’une pétition de principe ? Ne portent-ils pas, eux et non ceux et celles qui soulèvent des doutes, le fardeau de la preuve ?

Dans notre livre Bienvenue dans la machine, nous demandons un moratoire sur l’informatisation de l’école, notamment pour qu’une telle orientation, pourtant déjà bien en marche, puisse faire l’objet d’une véritable discussion démocratique plutôt que d’être déterminée par les seuls GAFAM.

Or, le 29 mars, un groupe de gros noms du milieu technologique signait à son tour une lettre ouverte demandant un moratoire de six mois sur tout développement de l’IA. Nous nous réjouissons certes de voir un début de prise de conscience sur les dangers liés au développement aléatoire de l’IA. Nous ne sommes cependant pas dupes des motifs intéressés qui peuvent se cacher derrière les intentions des signataires de cette lettre, qui continuent quand même de promettre un avenir « florissant » de l’humanité grâce au développement de l’IA, ce dont nous doutons fortement.

Que faire ?

L’accélération du changement, notamment technologique, n’est pas une fatalité. L’adaptation aveugle n’est évidemment pas la solution. Il faut plutôt reprendre un contrôle politique et démocratique sur les systèmes que nous laissons pour le moment se déployer sans aucune prudence. Que proposer, alors, en particulier en ce qui concerne l’école ? Nous proposons deux pistes.

Premièrement, il faut renforcer la présence des contenus et des activités axés sur le développement des qualités humaines : sensibilité, empathie, compréhension du monde, créativité, capacité critique. Bien loin d’être dépassés ou « poussiéreux », les contenus visant à comprendre la société, les idées, le monde tel qu’il était et les processus qui l’ont fait tel qu’il est sont d’autant plus essentiels et importants.

La même chose est vraie pour les disciplines artistiques et culturelles, qui permettent le développement de la sensibilité et de la perception que d’autres mondes sont possibles. Pour le dire simplement, on ne peut se projeter dans le futur que sur la base d’une juste appréhension du passé dont il est fatalement issu. Il n’est du reste d’innovation que sur la base des créations du passé.

Deuxièmement, il faut donner à la jeunesse les connaissances lui permettant de reprendre un contrôle politique et démocratique sur la cybernétique et les systèmes qui dominent aujourd’hui la société. Actuellement, les décisions sont prises par une élite et par les grandes corporations comme les GAFAM, dans l’opacité et d’une façon qui est tout sauf démocratique. Cela comprend une formation citoyenne forte et éclairée aussi bien qu’un apprentissage d’une forme de littératie informatique, ici en opposition avec l’utilisation aveugle des objets informatiques, puisqu’on peut difficilement baliser la place de machines dont le fonctionnement reste opaque pour des usagers qui ne comprennent pas ce qu’elles sont et ne savent pas comment elles sont programmées.

L’objectif central devrait être, tout à l’opposé du développement non maîtrisé, irrationnel et capitaliste actuel et de la soumission « adaptative » à celui-ci, de permettre une maîtrise réfléchie de la technologie au sein d’une société écologique rationnelle et démocratique. En somme, que jamais l’humain n’en vienne à être dépassé par ses machines.