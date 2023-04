(Re)lisons le rapport sur la maîtrise du français au collégial

Le rapport sur la maîtrise du français au collégial dont nous sommes les autrices, rendu public le 10 mars dernier, a suscité de nombreuses réactions, et nous nous réjouissons qu’on en parle ! Cependant, certains textes ont ignoré d’importants passages du rapport. Nous désirons donc répondre ici à quelques idées erronées à son sujet et en proposer une synthèse.

Plusieurs textes ont mentionné, à tort, que le rapport était muet sur le primaire et le secondaire, et même qu’il proposait que le collégial joue son rôle pour l’enseignement du français. Or, le rapport souligne avec force que les recommandations pour le collégial ne peuvent pas être prises isolément : elles doivent être accompagnées d’un important renforcement de l’enseignement du français au primaire et au secondaire.

Une recommandation reprend celles du rapport Ouellon (« Mieux soutenir le développement de la compétence à écrire ») pour améliorer la formation initiale et continue des enseignants de français au primaire et au secondaire. De nombreuses recherches québécoises récentes ont montré que l’enseignement de la syntaxe, du lexique, de l’orthographe grammaticale, etc., lorsqu’il est relié à la lecture et à l’écriture, donne des résultats remarquables sur l’écriture des élèves.

Le comité souhaite que ces pratiques se généralisent dans les classes du Québec, l’enseignement de la langue y étant encore plutôt traditionnel, selon les recherches.

Poursuivre au collégial

Dans ce contexte, le comité recommande de poursuivre l’enseignement de la langue au collégial. Il faut bien comprendre que la langue écrite ne se limite pas à l’orthographe des mots et aux accords. Les difficultés des étudiants concernent plutôt la construction de phrases grammaticalement correctes et claires, l’utilisation des prépositions, des pronoms et des connecteurs, de même que le sens des mots.

Comment travailler la langue au collégial ? Certains ont semblé croire que ce travail se ferait séparément ou en remplacement des cours de littérature. Or, le rapport s’appuie expressément sur le principe selon lequel l’enseignement du fonctionnement de la langue « doit s’effectuer en relation étroite avec la lecture et l’écriture » (p. 8). Cela suppose alors d’intégrer un travail sur la langue aux cours de littérature, mais aussi aux autres cours.

Le comité recommande donc de travailler la langue en contexte d’écriture, plus spécifiquement lorsque les élèves révisent leurs textes, et ce, dans tous leurs cours. Pour cela, il faut, bien entendu, que les élèves aient à rédiger des textes dans toutes les disciplines et que les enseignants soient capables de les accompagner dans la révision et la correction.

Les compétences numériques étant indispensables au XXIe siècle, la formation collégiale doit contribuer à les développer. Même si les étudiants possèdent tous un ordinateur, peu savent bien utiliser les fonctions des logiciels de traitement de texte ou les dictionnaires et grammaires de logiciels comme Antidote. Diverses recommandations visent donc à favoriser l’utilisation et la maîtrise des outils numériques de rédaction.

Évaluer pour améliorerla qualité de la langue

Il a été mentionné que le rapport ignorait l’évaluation de la qualité de la langue dans tous les cours. Au contraire, il fait explicitement référence à des normes institutionnelles qui exigent cette évaluation. Toutefois, le comité considère que l’évaluation de la langue ne peut pas se limiter à « perdre des points » pour les erreurs. Trop souvent, les étudiants renoncent à obtenir les « points » accordés à la langue. Le comité propose qu’une évaluation dite formative, qui vise à donner une rétroaction utile pour l’amélioration de ses textes, devienne pratique courante dans tous les cours.

En ce qui concerne l’épreuve uniforme de français à la fin des études, le comité est favorable à ce que le texte soit rédigé sur ordinateur et, à certaines conditions, avec un correcticiel comme Antidote. Quelles sont ces conditions ? Il faudrait que les recommandations sur l’enseignement de la langue, sur l’écriture et la révision de textes de même que sur la maîtrise des outils numériques aient été bien implantées.

Soyons claires : si un correcticiel était utilisé lors de l’épreuve, il faudrait significativement rehausser les exigences pour la réussir. Il ne serait plus possible de réussir avec 30 erreurs en 900 mots : le nombre acceptable d’erreurs serait nettement moindre, mais aussi beaucoup plus réaliste quant aux attentes sociales et professionnelles.

Renouveler notre engagement

Le rapport invite toute la société québécoise à renouveler, avec énergie et enthousiasme, son engagement envers le français. Six principes servent de clé de voûte aux 35 recommandations et permettent de les interpréter. Selon ces principes, langue et culture vont de pair, la langue étant « un objet culturel à découvrir et à comprendre, de même qu’un véhicule de culture au coeur de la vie sociale ». L’enseignement de la langue requiert « l’engagement de tout le personnel enseignant, à tous les ordres d’enseignement et dans toutes les disciplines », et son apprentissage « se poursuit dans la vie sociale et professionnelle ».

Bref, en écrivant régulièrement des textes dans tous leurs cours, en utilisant judicieusement leur ordinateur et en travaillant la langue en relation avec la lecture et l’écriture, accompagnés par leurs enseignants, notamment au moment de réviser et de corriger leurs textes, les étudiants seront placés dans un contexte assurant le développement d’une meilleure maîtrise de la langue écrite.