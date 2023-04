Pour ne jamais oublier Maureen

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de la sergente Maureen Breau, survenu dans l’exercice de ses fonctions, au cours d’une intervention à Louiseville, le 27 mars 2023.

Au nom de tous les membres de la Sûreté du Québec, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à son conjoint, à ses enfants, à sa famille ainsi qu’à ses collègues. Mes pensées vont également vers son confrère, qui a été blessé lors de cette intervention.

Ce décès tragique, de même que celui d’autres policiers partout au Canada au cours des derniers mois, nous rappelle le danger inhérent à la profession, notamment devant des contextes extrêmes et des individus dangereux, comme ce fut le cas lors de la situation à laquelle la sergente Breau, ses confrères policiers et les préposés aux télécommunications d’urgence ont fait face.

Dès que j’ai pris connaissance de cette tragédie, je me suis rendue sur place et j’ai demandé à mon équipe d’offrir le soutien nécessaire aux collègues de Mme Breau et à leurs familles.

Les gens se demandent si ce décès de trop aurait dû ou pu être évité. Est-ce que l’assaillant aurait dû se trouver dans un établissement hospitalier ou être mieux encadré ? Comment se fait-il qu’un individu représentant un risque connu se soit retrouvé en liberté ? Les systèmes de justice ou de la santé auraient-ils pu éviter un tel drame ?

Trouver des solutions concrètes

Ce sont là des questions auxquelles on doit répondre collectivement. Les services policiers, les syndicats et les partenaires de la justice, de la santé et de la sécurité publique devront s’asseoir et trouver ensemble des solutions concrètes, concertées et permanentes.

Nous devons nous assurer que les policières et policiers obtiennent l’information pertinente avant d’intervenir. Les membres de mon équipe et moi sommes prêts à travailler avec tous ces acteurs afin d’éviter d’autres pertes humaines.

Le travail en équipe et en partenariat constitue une priorité pour moi. C’est pourquoi j’estime que les importantes réflexions qui s’imposent devront être entreprises et réalisées de concert avec nos partenaires, dont ceux du milieu de la santé et de la justice.

Ce décès tragique fait actuellement l’objet d’enquêtes par le Bureau des enquêtes indépendantes et par le Service de police de la Ville de Montréal. De plus, le gouvernement du Québec a demandé la tenue d’une enquête publique. La Sûreté du Québec accueille favorablement cette enquête et va offrir sa pleine collaboration dans le cadre de celle-ci.

En attendant les conclusions de ces enquêtes, je poursuis mes efforts et travaille sans relâche pour créer les conditions favorables et sécuritaires permettant à nos policières et policiers de continuer de protéger la population.

Les policières et policiers nous protègent. Assurons-nous de les protéger.

Aujourd’hui, nous sommes en deuil. Aujourd’hui et demain, je poursuis mon engagement à assurer la sécurité publique, comme celle de notre personnel de première ligne.

Aujourd’hui, nous sommes éplorés, mais c’est ensemble que nous traverserons cette épreuve.