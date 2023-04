Liberté, je crie ton nom!

Dans sa chronique de samedi dernier, Jean-François Lisée souligne le 55e anniversaire de la parution de Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières. Le chroniqueur a l’imagination quelque peu débordante. Il invente le prétexte, celui d’un anniversaire que, d’ordinaire, on ne célèbre pas pour un livre — un 55e anniversaire ! — pour agiter un hochet destiné à exciter l’opinion publique. Ce faisant, Lisée montre d’abord sa capacité à attirer l’attention vers lui. Il raconte néanmoins, avec un joli sens de l’économie de mots, l’histoire passionnante de ce livre.

À la fin de sa chronique, cependant, il se propose de tirer des leçons de l’histoire. Il espère ainsi en finir avec les polémiques que suscite encore cet essai. Que reste-t-il de l’œuvre de Vallières aujourd’hui ? Pas grand-chose, sur le fond, proclame le chroniqueur. Ce serait, laisse-t-il tomber, un excellent document historique sur la misère économique d’une autre époque. Sans plus.

Vallières a écrit un essai autobiographique qui est un appel à la solidarité sociale entre tous les humiliés, les exploités, les meurtris et les asservis d’Amérique. L’histoire qu’il raconte est ancienne, certes, mais son propos sur la justice et la liberté est-il lui aussi dépassé ? Jean-François Lisée pense que oui. Il est tout à fait catégorique. Aujourd’hui, tranche-t-il, « son titre, seul, résonne comme un cri de liberté ». Vraiment ?

J’ai connu Pierre Vallières. Comme plusieurs amis, j’ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui. Je l’entends d’ici rager, fulminer, sacrer. Quoi ? La seule actualité de ce livre, ce serait « l’audace » de crier son titre comme un acte de liberté ? Mais qui se sent libre en criant ce mot ? Qui ? Je ne m’imagine pas Pierre Vallières un instant, comme tous ceux qui ont partagé avec lui ses luttes, se réclamer d’une telle sottise.

Le débat qui fait rage autour de ce livre est délirant dès lors qu’il porte exclusivement sur le nom que son auteur lui a donné. Que ce soit pour s’en lamenter ou pour le brandir comme un drapeau. Aussi, Jean-François Lisée, loin de combattre la bêtise contemporaine en regardant, comme il le prétend, « dans le rétroviseur », ne fait en réalité que s’y jeter tête baissée, au risque de se commotionner.

Est-ce un signe des temps qu’on nous invite ainsi à juger du propos des livres à leur couverture ? Et ce n’est pas en tant qu’éditeur que je le dis. À quoi bon lire un livre si son image lui tient lieu de contenu ?

La compréhension des œuvres s’ouvre et s’enrichit à mesure que le contexte dans lequel elles sont lues change. Chaque époque interroge ses classiques avec ses propres préoccupations. C’est pourquoi La politique d’Aristote ou l’histoire de Rome de Polybe nous parlent encore. Il en va de même, plus près de nous, pour des essais comme Les veines ouvertes de l’Amérique latine, d’Eduardo Galeano, ou Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières.

Dans l’édition revue et augmentée de 1994, Pierre Vallières remarque, en note de bas de page, que si la question du racisme envers les Noirs n’était pas, à tort ou à raison, un problème politique central pour le Québec des années 1960, il l’est devenu depuis. L’auteur pressentait bien qu’un tel fait social ne serait pas sans incidence sur la réception de ses thèses. Il comprenait, sensible comme il l’était, que la population du Québec avait changé. Et il s’en réjouissait. Vallières n’avait pas la pensée crispée.

Que des Québécois d’origine haïtienne, par exemple, confrontent leur passé à celui des Canadiens français, c’est précisément ce qu’il désirait. Il aurait été le premier atterré de voir son œuvre réduite à son titre. Et terriblement en colère de la voir récupérée par des personnes dont le dessein politique général n’avait pas grand-chose à voir avec sa quête de liberté pour tous les damnés de la terre.

Réplique du chroniqueur

Cher Mark Fortier,

Ayant brièvement connu Pierre Vallières, je ne doute pas qu’il aurait réagi à ma chronique exactement comme vous l’écrivez. J’admets avec vous qu’une partie de la charge utile de Nègres blancs d’Amérique se trouve dans sa soif de justice, de solidarité et de liberté, toujours d’actualité. Le problème est que l’ouvrage est un long plaidoyer pour la violence révolutionnaire immédiate (des attentats) comme seul agent de changement possible. Je suis heureux que cela n’ait rien à nous dire sur le Québec d’aujourd’hui. Finalement, c’est entre son 50 et son 55 anniversaire que le titre du livre est devenu radioactif, d’où mon choix du moment.

Bien cordialement,

Jean-François Lisée