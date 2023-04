L’actionnariat des salariés, une nouvelle aide sociale aux entreprises?

L’un des aspects les plus surprenants du récent budget fédéral est l’annonce de nouvelles incitations financières pour les employeurs qui vendent une participation dans leur entreprise à leurs employés.

Cette mesure est adoptée cinquante ans après la fermeture, par une multinationale américaine, d’une usine de pâtes et papiers de Témiscaming. À l’époque, des bateaux de pêche avaient bloqué la rivière des Outaouais durant cinq semaines pour empêcher la compagnie de faire flotter ses billes de bois plus loin que l’usine fermée. Leurs efforts avaient contraint l’entreprise à vendre l’usine aux employés, et Tembec était née. Ce mouvement coopératif s’est par la suite étendu à d’autres scieries régionales du Québec.

Dans les années 1990, en pleine crise industrielle, le gouvernement néodémocrate de l’Ontario a également épousé l’idée de l’actionnariat salarié. Mais plutôt que d’inciter les entreprises à vendre des actions aux employés, il s’est concentré sur la possibilité de rachat par les travailleurs. Cette approche a sauvé l’aciérie Algoma Steel, de Sault-Sainte-Marie, qui est devenue la plus grande entreprise détenue par des travailleurs en Amérique du Nord. Plusieurs usines de papier du nord de l’Ontario ont été sauvées de la fermeture de la même façon, du moins temporairement, dont celle de la ville franco-ontarienne de Kapuskasing.

La nouvelle législation fédérale a toutefois plus à voir avec les pratiques des entreprises américaines et britanniques, qui privilégient les régimes d’actionnariat des salariés (RAS).

Les RAS sont l’oeuvre de Louis Kelso, un banquier d’affaires de San Francisco pour qui ce système était « la seule technique efficace depuis le Homestead Act pour permettre aux salariés d’accumuler du capital sans rien prélever de leur salaire, tout en aidant les entreprises à financer leur croissance et à atteindre d’autres objectifs conventionnels. » Pour Kelso, les RAS n’annonçaient rien de moins que la renaissance du capitalisme américain. De leur côté, les syndicats étaient nettement plus sceptiques.

En 1974, dans le cadre de sa réforme des retraites, le Congrès américain a approuvé de généreux crédits d’impôt pour les RAS, donnant ainsi aux employeurs une bonne raison de vendre une participation dans leur entreprise à leurs salariés. Le nombre d’entreprises doté d’un tel programme est passé de 300 en 1974 à 7000 en 1990. Et lorsque l’État a dû intervenir pour renflouer Chrysler en 1979, le Congrès a exigé du syndicat qu’il fasse des concessions en échange d’une participation minoritaire dans l’entreprise.

L’actionnariat salarié s’est toutefois rarement traduit par une influence réelle des travailleurs, dont les actions étaient détenues dans des fiducies qu’ils ne contrôlaient généralement pas.

On a plutôt assisté à une multitude d’abus notoires de la part d’employeurs utilisant les RAS comme un abri fiscal et un moyen efficace de soutirer des concessions à leurs employés. Dans certains cas, des régimes de retraite à prestations déterminées ont même été abandonnés en échange d’actions de l’entreprise, un choix souvent désastreux. Tandis qu’un régime à prestations déterminées constitue un engagement juridique de l’employeur à verser une prestation régulière à ses salariés, le RAS n’offre aucune garantie du genre. Les travailleurs risquaient de perdre d’un seul coup leur emploi et leurs économies ou leur fonds de retraite.

Pendant des années, le RAS de South Bend Lathe a fait figure de modèle aux États-Unis. Le rachat par les salariés a permis de préserver 500 emplois en Indiana, ce qui en fait le plus grand RAS industriel des années 1970. L’entreprise exerçait ses activités dans l’ancienne usine Studebaker, laquelle a fermé ses portes en 1963, laissant scandaleusement à ses employés à peine une fraction de leur régime de retraite. En échange de concessions importantes, dont la liquidation de son régime de retraite à prestations déterminées, le syndicat de South Bend Lathe a obtenu l’entièreté des actions de l’entreprise, mais aucun contrôle réel sur ses activités. L’entreprise était gérée par la direction, qui a, un jour, tout bonnement décidé de délocaliser la majeure partie de la production en Corée du Sud. L’actionnariat salarié à l’américaine en a pris pour son rhume !

Pourtant, les RAS ont offert à des syndicats désespérés un mécanisme juridique et financier qui leur a permis de sauver leurs usines sur le point de fermer. L’exemple le plus connu est celui de Weirton Steel, en Virginie-Occidentale. Les rachats d’usines par les travailleurs ne représentaient toutefois qu’une faible proportion des entreprises détenues par les salariés, et peu d’entre elles ont survécu plus d’une décennie.

Compte tenu de ces lacunes et de cet historique d’abus, les régimes d’actionnariat des salariés pilotés par les entreprises me semblent bien mal nommés. Les mesures d’incitation fédérales sont-elles autre chose qu’une nouvelle aubaine pour les entreprises ? Seul l’avenir nous le dira !