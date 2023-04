La recherche canadienne à l’abandon

Le budget 2023-2024 du gouvernement Trudeau laisse les chercheurs canadiens dans la précarité.

Depuis presque 20 ans, les bourses de recherche des conseils canadiens n’ont pas été augmentées. Les montants offerts aux étudiants à la maîtrise et au doctorat, respectivement 17 500 $ et 21 000 $ par an, ne sont pas suffisantes pour garantir les besoins minimaux de ces personnes. Retirez en plus les droits de scolarité (environ 6000 $ par an au Québec) de ces montants.

Comparez maintenant à cette déclaration de l’Institut national de recherche scientifique : « En 2022, au Québec, il faut entre 25 128 $ et 34 814 $ à un ménage composé d’une personne seule pour vivre dignement, hors de la pauvreté. » Pourtant, ce sont nos meilleurs étudiants qui obtiennent ces bourses. Imaginez tous les autres. La situation est similaire pour les stagiaires postdoctoraux. Le mouvement Support Our Science, qui plaide pour de meilleures conditions de vie pour nos étudiants chercheurs, a étudié leurs situations,

« Mais ce ne sont que des étudiants… » On entend déjà les polémistes s’insurger, dans leur ignorance complaisante. Ne vous laissez pas tromper par la nomenclature. Par « étudiants », on parle en fait de personnes qui effectuent la grande majorité du travail de recherche à temps plein, 40 heures par semaine et plus, et dont ces bourses sont la principale, voire la seule, source de revenus.

Leur travail est à la base de tout avancement scientifique et social (et oui, cela inclut celui fait par des compagnies privées qui dépendent des connaissances scientifiques financées par le public). Sans même avoir à mettre le nez hors de notre département, on voit nos collègues travailler sans répit pour comprendre les causes et effets et pour développer des solutions à d’immenses problèmes de société : la pollution des cours d’eau et des terres, la conservation de la biodiversité, l’amélioration de la productivité agricole…

Ces chercheurs et chercheuses travaillent d’arrache-pied pour développer de meilleures stratégies pour préserver la nature, pour réduire l’impact de notre empreinte sur l’environnement, pour expliquer la complexité du monde biologique qui nous entoure, pour vulgariser et transmettre l’amour de la science.

Ailleurs au Québec et au Canada, un petit tour des publications savantes récentes vous donnerait le vertige tellement notre recherche scientifique est variée et pertinente. Chaque année, le Canada figure au sommet des 10 pays ayant le plus grand nombre de publications scientifiques et, parmi celles-ci, il présente la plus grande quantité de publications par personne. Cela serait impossible sans le travail des « étudiants » à la maîtrise et au doctorat et sans celui des « stagiaires » postdoctoraux (qui sont bien des chercheurs et chercheuses professionnels).

Des effets dommageables

Nous étions un pays attrayant et compétitif sur la scène internationale, mais l’abandon des étudiants qui sont à la base de la recherche scientifique crée des effets dommageables qui se font déjà sentir. Des professeurs ont des difficultés à recruter. Plusieurs de nos collègues chercheurs ont au moins un travail à côté de leur projet de recherche, ce qui mène à des charges de travail de 60 heures et plus par semaine. Leurs santés physique et mentale en paient le prix.

Notre société fait face à des défis herculéens : changements climatiques, perte de biodiversité, diminution de la production agricole, menaces épidémiologiques, perte de confiance dans toutes les institutions démocratiques, le tout recouvert par un fléau de désinformation constant. Il nous faut plus que jamais des personnes vouées à la recherche, connectées aux besoins de la société et capables de discuter avec nuance et profondeur des enjeux de l’actualité. Nous ne les aurons pas en laissant nos étudiants gradués crever de faim.

Monsieur le Premier Ministre Trudeau, Madame la ministre Freeland, et Monsieur le Ministre Champagne : augmentez le financement de la recherche et les bourses des conseils à des niveaux adéquats pour une vie digne.