Pierre Beaudet et la bataille des idées

Pierre Beaudet, cofondateur des Nouveaux cahiers du socialisme, décédé le 8 mars 2022, laisse un héritage intellectuel, politique et militant considérable. Il a fondé et animé des organisations comme Alternatives, qui ont structuré ce qu’est la gauche québécoise aujourd’hui. Il a contribué à faire connaître des idées, des luttes, des personnes que le Québec ne connaissait pas ou refusait de connaître. Il a oeuvré sans relâche à la construction d’un « autre monde », ce qui impliquait pour lui de mener une « bataille des idées ». Dans cette bataille, les mots et les textes sont des gestes, des actions.

Tout commence par la lecture de la revue Parti pris alors que Pierre suit son cours classique chez les jésuites. « Bien plus qu’une simple publication, Parti pris est un incubateur. C’est une provocation, la démonstration d’une nouvelle manière de penser », écrit-il plus tard.

La découverte d’une telle revue, et simultanément l’éveil d’un tel rapport à l’écriture et aux idées, n’est pas secondaire. Dévorer, jeune, des mots qui excitent la curiosité, dissipent la confusion et donnent envie d’agir, tout d’un coup, voilà qui structure un rapport aux idées et à leur rôle.

Des Idées en revue Le Devoir offre Nouveaux cahiers du socialisme, printemps 2023, no 29. Chaque mardi,offre un espace aux artisans d’un périodique . Cette semaine, nous vous proposons une version abrégée d’un texte paru dans la revue, printemps 2023, n29.

Mobilisation

Au début des années 1970, Beaudet et ses camarades reprennent une librairie maoïste, qu’ils ouvrent à un plus large public, tout en restant campés à gauche. L’équipe de cette nouvelle Librairie progressiste s’implique dans la revue Mobilisation. Pierre se décrit comme le « coordonnateur sans le titre » de la revue et du groupe qui l’entoure.

Beaudet développe alors son rapport à la bataille des idées, et il n’est pas question de faire de la revue un simple réceptacle de débats sans tendance politique claire. Par contre, il ne veut pas non plus en faire un organe idéologique officiel, ce que sera par exemple le journal En lutte !. Selon Beaudet et son équipe, la revue et le débat à partir des expériences ouvrières peuvent servir de base à la construction de l’organisation que devient Mobilisation. La lutte idéologique n’est pas une « importation » des analyses marxistes au sein de la classe ouvrière, mais une influence réciproque entre les intellectuels et les ouvriers, où les uns transforment les autres.

SUCO et le CIDMAA

Au milieu des années 1970, l’intérêt de Pierre pour les enjeux internationaux le fait glisser vers la solidarité internationale, notamment avec SUCO. Cette transition est aussi porteuse d’une évolution de sa conception de la bataille des idées.

Il cesse alors de croire à l’imminence de la révolution et rejette le projet de fonder une organisation qui la dirigerait. En l’absence d’un combat au corps à corps avec les dominants, on peut donner plus d’espace aux nuances, aux débats et aux désaccords.

Il prend alors un virage vers l’information en tant que telle. Le problème des organes d’information traditionnels n’est pas seulement leur analyse tronquée, mais il vient aussi de leurs silences, d’un manque d’information exacte sur certains sujets. Choisir de parler de façon intelligente, précise et mesurée d’une question mise de côté constitue une participation valable à la bataille des idées. Ainsi Pierre Beaudet oeuvre-t-il à la mise sur pied de centres de recherche critiques de l’impérialisme, comme le Centre d’information et de documentation sur le Mozambique et l’Afrique australe (CIDMAA).

Ce virage s’explique entre autres à partir de l’aversion que Pierre développe envers les prises de position internationales des marxistes-léninistes québécois d’alors qui reprennent les positions chinoises officielles. Son aventure en solidarité internationale amène également Pierre à participer à des stratégies qui dépassent la seule scène de l’extrême gauche québécoise. Quand il contribue à faire venir au Québec Jane Fonda pour parler du Vietnam ou Desmond Tutu et Thabo Mbeki pour parler de la situation sud-africaine, il participe à contraindre les gouvernements québécois et canadien à modifier leur action.

Alternatives

On peut aussi voir cette stratégie plus grand public à l’oeuvre lors de la création d’Alternatives et de la publication de son journal inséré dans Le Devoir à partir de 1994. Cette nouvelle approche de la bataille des idées a participé à renouveler la gauche. Alternatives et d’autres organisations mises sur pied par la suite ont structuré une proposition intellectuelle qui a notamment constitué le fondement d’un programme politique cohérent par-delà le centrisme du Parti québécois. Les succès relatifs de la gauche du début du XXIe siècle ont été rendus possibles grâce à cette base commune construite dans les années 1990.

En participant à la création du Forum social québécois et ensuite à celle de La Grande Transition, il a contribué à bâtir des espaces où les gens de gauche se reconnaissent, échangent, débattent et définissent notre famille politique au Québec. Grâce à ces lieux communs, nous savons que nous sommes ensemble, malgré nos chicanes et nos différences.

Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues ? Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com.