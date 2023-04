Qu’est-ce que les médecins attendent de leur profession?

Un nouveau constat de société s’impose : l’appel vocationnel se nuance, s’atténue, voire se dilue dans les velléités de qualité de vie et de conciliation travail-famille, alors que la pénurie de ressources humaines s’étend en nouveau dogme impondérable. Tout pour conserver le personnel, briser les conventions non négociées et attendues du monde du travail. Est-ce une évolution ou un recul dans notre développement d’interrelations sociales, de notre rapport au travail ?

Il y a 30 ans, à titre de président de la Fédération des médecins résidents du Québec, j’ai signé avec le gouvernement une entente qui reconnaissait qu’on ne pouvait imposer un horaire de plus de 24 heures d’affilée. À l’époque, cela remuait l’ordre établi dans la formation médicale, bien que le fondement ait été la protection des patients et pas seulement le bien-être des médecins résidents.

Comme le balancier a basculé dans une autre ère ! Maintenant, on ne penserait jamais inscrire dans une entente un tel horaire, alors qu’on désapprouve du même souffle le temps supplémentaire obligatoire qu’on tolère et impose néanmoins, tout comme les gardes en disponibilité de plus de 24 heures.

Cependant, notons que plusieurs professions sont de plus en plus considérées comme un « job », et plus nécessairement comme un désir de s’investir dans une carrière, en renoncement de plusieurs attributs de la vie personnelle. Néanmoins, la société civile exprime vouloir conserver des us de convenance, comme avoir un médecin attitré et le savoir disponible en tout temps. On tient pour acquis et attendus des lieux de soins disponibles 24/7.

Une évolution inexorable

Comment concilier tout cela ? La médecine — et toutes les professions de la santé — évolue inexorablement vers un modèle de spécialisation, de perfectionnement, faisant en sorte qu’un docteur ne peut être seul apte pour tous les patients. De plus, la disponibilité ne peut plus échapper aux règles de qualité de vie. Imiter le Dr Welby, omnipotent et omniprésent, n’est plus un rite auquel la nouvelle génération médicale, et même la plus âgée, consent à s’astreindre.

D’ailleurs, on notera le refus plus manifeste de s’obliger aux conditions de pratique pénibles du réseau. Retraites anticipées, orientation de pratique au privé. Malgré un nombre de diplômés en hausse importante, le nombre absolu de nouveaux médecins en pratique active ne progresse décidément pas en relation avec les besoins croissants dictés par la majoration du nombre de citoyens et le vieillissement de la population, entre autres facteurs. L’inadéquation ne fait que s’intensifier et s’incruster, sans issues proches, semble-t-il.

Alors que le premier ministre et le ministre Dubé annoncent une révision « brassante » — certains verront une autre réforme, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, notamment en ce qui a trait à la représentation médicale —, perpétuent-ils un mythe politiquement rentable voulant que bien des heurts du réseau de la santé soient imputables aux médecins ? Ils semblent s’inscrire en faux à leur pouvoir d’influence, lequel est pourtant axé principalement vers la promotion des soins aux patients qu’ils côtoient et dont ils ont la responsabilité.

Ce même pouvoir d’influence et cet investissement, qui ont permis une organisation minutieuse des soins en temps de COVID dans les hôpitaux, s’exercent depuis des décennies à obliger les autorités de la santé à des investissements majorés pour le développement de soins en quantité et en qualité, pour l’approbation de traitements innovants, pour le développement de mesures diagnostiques et de programmes de dépistage.

Voir évoluer un système

Il y en aura pour répudier la voix médicale, prétendant qu’elle s’exerce dans un but strict de rémunération. Permettez-moi de contester cela. Nombre de médecins s’évertuent à aider des fondations diverses, à participer bénévolement à l’éducation médicale du public, à développer des connaissances sans rétribution, à proposer des plans de développement pour l’avancement des soins et la qualité de vie des patients, à participer à nombre de comités pour contrôler leur pratique et conseiller les gestionnaires. Si c’est ce pouvoir d’influence que veut revoir le gouvernement, il accentuera, tout comme l’air du temps, le désoeuvrement du corps médical et la dégradation de l’aspect vocationnel de la médecine. S’attendre à disponibilité, empressement et dévouement ne peut s’inscrire quand on demande de renoncer à un statut d’intervenant privilégié.

Il y a d’expansives pénuries d’investissement personnel et collectif de plusieurs groupes de professionnels de la santé, en réponse à la négligence de reconnaissance et de conditions d’exercice depuis des décennies, et particulièrement depuis dix ans. Pourtant, le gouvernement ne peut se passer du buy-in du corps médical à une refonte du réseau qui doit, c’est mon credo, s’extraire obligatoirement de l’influence politique. Ce réseau, que doivent s’approprier des gestionnaires nommés uniquement pour leur compétence par des instances autres que celles que supervise directement le ministre, compte sur des groupes de professionnels en mesure d’exercer leur influence localement pour améliorer les soins et intégrer le parcours des patients.

Henri de Montherlant a écrit : « Si vous exercez une influence, feignez au moins de l’ignorer. » Je ne crois pas que les membres du corps médical tentent d’influencer dans un but de reconnaissance personnelle ou collective, mais bien avec l’objectif de voir évoluer un système de santé secoué par ses manquements plutôt que par ses accomplissements.

Pour revenir aux questions en titre, je pense que les médecins attendent de leur profession qu’elle les assure de pratiquer selon des normes établies sur des bases médicales et rationnelles, de décider avec les patients des traitements adéquats en temps opportun avec un processus qui évalue les options thérapeutiques avec ouverture et adaptabilité. Quant à ce que la profession et la société civile attendent des médecins, j’espère qu’elles sauront comprendre les prérogatives en lien avec la vie personnelle, en convenant que la vocation doit s’exercer dans un cadre volontaire et non imposé par la nécessité ou le désir de refiler la responsabilité par une culpabilisation qui mène davantage au désinvestissement.

Avoir les prérogatives et les compétences pour influencer est un vrai pouvoir, certes. Il faut seulement que ceux qui exercent le pouvoir pour le pouvoir lui-même s’entichent de gens d’influence, ne cherchant pas à se les antagoniser.