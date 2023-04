Ce ne sont pas que des mots

Appel à la vigilance face à la haine et à la violence, dans les médias et en ligne.

L’état de la discussion publique au Québec nous préoccupe. Nous constatons des dérapages inquiétants, de plus en plus nombreux. Lors de la dernière campagne électorale, les chefs et la cheffe de partis ont unanimement dénoncé la haine et le harcèlement à l’endroit de plusieurs candidates et candidats. Plus récemment, on a dénoncé vivement les propos de Gilles Proulx, pour qui les membres de la députation de Québec solidaire seraient des « bâtards » et de la « gangrène », et ceux et celles du Parti libéral « à abattre ». Ce comportement délétère ne se limite cependant pas aux injures ni ne s’arrête à la classe politique : il s’étend à des personnalités médiatisées n’en faisant pas partie, sous la forme d’attaques contre la personne (ou ad hominem) dont le but est de les écarter du débat public.

Le stratagème derrière ces attaques est simple : il suffit pour certains chroniqueurs et chroniqueuses et certains animateurs et animatrices de se saisir d’une phrase, d’une remarque faite en entrevue, d’une blague sur Facebook, d’un gazouillis personnel. Chaque mot écrit ou prononcé dans l’espace public est ainsi susceptible d’être récupéré. Le sens des propos est alors détourné pour alimenter une rhétorique mensongère débitée sur un ton fielleux et condescendant propre à provoquer la colère de leur auditoire. L’attaque, diffusée sur un blogue, dans une chronique ou une émission, est même parfois reprise et amplifiée, augmentée de nouvelles attaques par d’autres collègues, dans un effet de meute.

Portée par une rhétorique incendiaire, l’attaque peint très souvent la personne visée comme appartenant à un groupe distinct qui mépriserait le peuple. Ainsi, Léa Clermont-Dion s’est récemment fait accuser de donner dans le « racisme antiblanc » et de faire partie d’une élite médiatique prompte à « tourner en ridicule le Québec rural et régional ». Mélikah Abdelmoumen s’est vue transformée en représentante d’une « gauche mondaine dominante dans les milieux médiatiques, universitaires et culturels » qui « méprise sans gêne » les Québécois préoccupés de l’avenir de « l’identité québécoise ».

D’autres reçoivent de faux chefs d’accusation propres à choquer, comme Philippe Néméh-Nombré, accusé de lancer un « appel à la violence antipolicière » en raison d’une phrase de son ouvrage prise hors contexte, ou Marie-Eve Cotton, accusée de « dépeindre les islamistes en victimes et leurs critiques en bourreaux » pour avoir osé un parallèle entre le tueur de la mosquée de Québec et un tueur islamiste. Au fil des années, d’autres encore ont été visés à divers degrés : Dalila Awada, Barbada, Carla Beauvais, Chris Bergeron, Gabrielle Bouchard, Alexa Conradi, Marilou Craft, Martine Delvaux, Vanessa Destiné, Catherine Dorion, Toula Drimonis, Rima Elkouri, Élise Gravel, Maïtée Labrecque-Saganash, Ricardo Lamour, Emilie Nicolas, Safia Nolin, Will Prosper, Marwah Rizqy, Ève Torres, Webster, Daniel Weinstock et Amel Zaazaa. Cette liste n’est pas exhaustive.

Un autre type d’accusation récurrente postule que la personne visée appartiendrait à un groupe qui empêcherait en outre lesdits chroniqueurs et chroniqueuses et animateurs et animatrices, soi-disant véritables représentants du peuple, de s’exprimer — alors que ces derniers et ces dernières possèdent un capital médiatique, symbolique et financier qui dépasse largement celui de leurs cibles.

Intimidateurs et intimidatrices

Des adeptes de ce stratagème étant suivis par des dizaines de milliers de personnes, il suffit d’une seule chronique pour que déferlent alors dans les réseaux sociaux des propos violents sous la forme d’insultes misogynes (« ostie de mal baisée »), transphobes (« anormaux »), racistes (« retourne dans ton pays ») et de menaces à peine voilées (« on sait où t’habites, petite idiote dénigrante »), dont l’effet cumulatif ébranle fortement la personne ciblée, au point qu’elle remet en question sa prise de parole ou elle craint de perdre toute tribune. Cette déferlante atteint des proportions plus grandes pour les femmes, les personnes trans et les personnes appartenant aux minorités. Elle est documentée dans le film Je vous salue salope. La misogynie au temps du numérique, réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist.

On ne peut pas nier l’effet néfaste de ces réactions violentes ni les dissocier des attaques qui les causent. Celles-ci sont aussi souvent accompagnées de provocations auxquelles la personne visée est sommée de répondre. Si elle choisit, comme c’est son droit le plus strict, de ne pas répondre, ou si la déferlante de propos injurieux provoque un retrait, ne serait-ce que temporaire, des réseaux sociaux, les railleries continueront. C’est là un comportement qui n’est pas sans rappeler celui d’intimidateurs et intimidatrices dans une cour d’école ; or il caractérise désormais notre débat public.

Déjà, en 2018, Philippe de Grosbois remarquait le même stratagème en analysant l’affaire SLAV, au-delà des désaccords qu’elle a engendrés. Cinq ans plus tard, on ne peut pas prétendre avoir réussi à l’enrayer, malgré la Déclaration du collectif Liberté d’oppression en 2021. En quoi ce stratagème constitue-t-il une contribution au débat public ? Et pourquoi continuons-nous à faire comme s’il était banal, légitime ?

Les personnes dont il est question dans cette lettre ne bénéficient pas des mêmes moyens, du même soutien (d’un parti, en matière de sécurité, etc.) ni de la même visibilité que celles siégeant à l’Assemblée nationale ; c’est ce qui nous incite aujourd’hui à lancer cet appel, inspiré par ailleurs de celui d’une quarantaine d’intellectuelles et intellectuels français et européens en 1993. En le signant en toute solidarité avec les personnes ciblées, nous demandons que ces attaques cessent, donc que les propriétaires des médias ne permettent plus que leurs chroniqueurs et chroniqueuses et animateurs et animatrices tiennent des propos injurieux et violents, et qu’ils et elles cessent ce stratagème incendiaire que sont ces attaques contre la personne. Outre le bien-être des personnes visées, ce sont aussi les normes du débat démocratique au Québec qui sont menacées.

