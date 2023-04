Il faut mettre un terme à l’exclusion scolaire.

En juin 2022, le ministère de l’Éducation (MEQ) publiait une étude relative aux sorties des élèves du secondaire sans diplôme ni qualification : 10 050 en 2019-2020. C’est l’équivalent de 10 écoles de 1000 élèves qui disparaissent. C’est ainsi chaque année. Pourquoi ?

L’abandon scolaire présente deux caractéristiques. Il est concentré depuis toujours dans les écoles en milieu défavorisé et il touche plus les garçons que les filles. Pour elles, socialement conditionnées, la docilité scolaire se présente comme le meilleur moyen pour réussir.

Le MEQ établit les programmes annuels qui indiquent ce que les enseignants doivent enseigner et évaluer. Une norme en découle : que tous les élèves apprennent au même rythme et mettent tous une année pour assimiler les programmes. Comme si cela était possible ! Les échecs inévitables et les réussites s’ensuivent. C’est la fabrication de l’échec scolaire.

Il faut apprendre au pas, comme on marche au pas. La lucidité ou la cécité de l’école, le rapport heureux ou malheureux à l’institution, toujours liés au déterminisme social, requiert de s’arracher au sommeil pédagogique pour prendre connaissance et du fonctionnement de l’école et de l’élimination scolaire des enfants dépourvus du capital culturel requis pour réussir. L’exclusion scolaire n’est-elle pas la forme la plus violente et concrète du rejet ?

Le MEQ impose la pédagogie traditionnelle et, avec elle, la terrible indifférence aux différences entre les élèves. L’échec scolaire est inscrit dans cette pédagogie, et ses effets psychologiques négatifs sur les élèves, leur image de soi, leur confiance en eux, leur avenir social contribuent à l’abandon. Ce sont les élèves dont les conditions sociales d’existence sont les plus difficiles qui subissent cette violence des structures scolaires auxquelles s’ajoutent toutes les misères et les violences de leur existence quotidienne.

Voici des exemples de rythmes d’apprentissage en milieu défavorisé. Un adolescent en IIIe secondaire, premier de classe, s’absente de plus en plus souvent. Durant les cours, les enseignants répètent trois ou quatre fois ce que lui comprend du premier coup. Il passe son temps à attendre. Il trouve un emploi et quitte l’école. Pour ses parents, c’est une dévastation.

Un élève de première année a 100 % dans toutes ses matières. Il ne va à l’école que les jours d’examens. Sa situation familiale m’incite à recourir à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Il est rapidement pris en charge. Une psychologue l’évalue ; cet enfant est surdoué. À l’âge de 15 ans, il travaillait. À l’école, lui aussi passait son temps à attendre.

Dans une classe de première année, un élève qui double, recroquevillé sur son pupitre, le bras sur son cahier pour cacher ce qu’il ne réussit pas à faire. Il n’est pas dépourvu, mais l’an passé, il n’a pas pu suivre le rythme de la classe. Il s’est trouvé face à des échecs qui l’ont anéanti.

J’ai visité une école secondaire qui, à l’initiative des enseignants, a adopté la pédagogie individualisée pour contrer l’échec scolaire. L’élève travaille dans des modules disciplinaires, consulte l’enseignant au besoin et passe les examens lorsqu’il est prêt. Des enseignants m’ont confié qu’ils ne reviendraient pas à la pédagogie traditionnelle. Les résultats scolaires et la relation avec chaque élève sont importants pour eux. Ce qui motive le plus les élèves, ce ne sont pas les félicitations, mais leur réussite.

Depuis plusieurs décennies, dans une banlieue parisienne défavorisée, on utilise, pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture des enfants de 5 ou 6 ans, une didactique qui permet un enseignement respectueux des rythmes d’apprentissage. Chacun apprend à son heure et à son rythme. Pourquoi ne pas s’en inspirer et ne pas développer notre propre didactique pour le préscolaire et le primaire ? Pour le secondaire, le matériel existe déjà et peut être utilisé dès maintenant.

Il faut mettre un terme à l’exclusion scolaire.