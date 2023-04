La comptabilité en politique, ça aide

« La plus grande confusion est causée lorsque les gens se disputent sur des nombres différents. » – Winston Churchill

Au début de la pandémie, le gouvernement du Québec n’était pas en mesure de recenser le nombre d’éclosions de COVID-19 dans les CHSLD. On partait de loin, avec des données transmises par fax. Depuis, le ministre de la Santé, Christian Dubé, comptable de formation, a instauré des tableaux de bord. Ce changement de culture est encourageant. On sent que le ministre Dubé cherche à offrir un meilleur service aux citoyens en le mesurant et en le quantifiant. Le fait que le premier ministre Legault soit également comptable n’est pas étranger à cette culture du résultat.

La semaine dernière, la vérificatrice générale (VG) du Canada a publié un rapport sur la politique féministe du gouvernement Trudeau en matière d’aide internationale. Elle a conclu que les méthodes utilisées pour suivre l’avancement des projets comportaient d’importantes lacunes : 24 des 26 indicateurs de surveillance ne mesuraient pas les résultats. Il était donc impossible pour le ministère de démontrer que les femmes et les filles profitent des programmes financés par le Canada et donc que ces investissements sont utiles.

La déficience des pratiques en gestion de l’information avait été signalée dans un audit ministériel en 2021. En résumé, le gouvernement Trudeau n’arrive pas à rendre compte des 3,5 milliards de dollars versés annuellement dans le cadre de cette politique depuis 2017. Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a répondu que ce sont les partenaires du Canada qui ont l’information. Pas très convaincant comme défense. Le ministre signe les chèques pour la photo, mais ne se formalise donc pas de ne pas recevoir de rapport.

Le 21 mars dernier, le journaliste Romain Schué nous informait qu’Immigration Canada était incapable de dire si près de 52 000 demandeurs d’asile déboutés avaient bel et bien quitté le pays. Il n’existe pas de registre des départs, on ne fait pas de vérification, et on ne semble pas s’inquiéter de ce manque de données au gouvernement.

Ces deux exemples, datant du mois de mars uniquement, ne sont pas anecdotiques. Nos gouvernements ont un sérieux problème de données. Comment prendre de bonnes décisions lorsqu’on n’a pas toute l’information ou qu’on ne peut pas compter sur des données fiables ?

Au fédéral, la VG a conclu dans un rapport de 2022 que des paiements totalisant 4,6 milliards de dollars avaient été versés en trop dans le cadre des différents programmes d’aide durant la pandémie, et qu’au moins 27,4 milliards de dollars supplémentaires devaient faire l’objet d’une enquête approfondie. Il y avait urgence d’agir, avait estimé le gouvernement Trudeau en 2020-2021, promettant de faire les vérifications plus tard. Il doit maintenant tenter de recouvrer ces milliards versés en trop. 825 000 avis de nouvelle détermination ont été envoyés par l’Agence du revenu du Canada.

Des progrès indémontrables

Ce même gouvernement vient d’élargir le programme de soins dentaires, initialement destiné aux enfants de moins de 12 ans, à 13 milliards de dollars sur cinq ans. C’est une des mesures phares de son dernier budget. Avant son dépôt, le directeur parlementaire du budget avait déjà sonné l’alarme, car le programme est basé sur une demande de remboursement lors de la prise de rendez-vous, sans preuve à fournir. Et la prestation de 650 $ est versée au complet, sans égard à la somme véritablement facturée.

En 2016, le gouvernement Trudeau lançait Investir dans le Canada, un plan de 180 milliards de dollars sur douze ans. En 2021, la VG concluait qu’Infrastructure Canada n’avait pas réussi à présenter de rapports satisfaisants sur les progrès de ce plan, que les données manquaient souvent d’uniformité, étaient incomplètes, incohérentes et que les fonds octroyés n’étaient pas décaissés aux moments prévus. Aucune organisation ne surveillait les effets du report de ces fonds inutilisés. Elle concluait que le gouvernement ne pouvait pas démontrer que le plan était en voie d’atteindre ses objectifs et les résultats attendus.

Il faudra attendre juin 2023 pour savoir ce qui se passe à la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC). Selon la loi, un examen législatif doit avoir lieu tous les cinq ans. On se souvient que la BIC a été créée en 2017 par le gouvernement Trudeau, avec un capital de 35 milliards de dollars, pour soutenir Investir dans le Canada, sous la recommandation d’anciens consultants de la firme McKinsey.

Le dernier budget du premier ministre Harper en 2015 comprenait des dépenses de l’ordre de 290 milliards et présentait un surplus de 1,4 milliard.

Lors du dépôt du budget fédéral, on a appris que les dépenses du gouvernement Trudeau pour l’exercice 2023-2024 allaient atteindre 496,9 milliards de dollars, avec un déficit de plus de 40 milliards. Une somme de 80 milliards sur 10 ans sera allouée à la transition verte, dont des crédits d’impôt de 15 à 30 %. Comment peut-on avoir la certitude que cette somme est basée sur des données fiables et que cet argent sera dépensé efficacement ?

Ces exemples ne sont que la pointe de l’iceberg en matière de dépenses gouvernementales et de données manquantes. Il y a une absence de culture des données dans la fonction publique. Mais lorsque le gouvernement au pouvoir mesure son succès uniquement par la grosseur des chiffres qu’il annonce, on peut comprendre que les fonctionnaires ne se formalisent pas trop de ces lacunes.

Comme dans toute organisation, la culture vient d’en haut. Puisque le premier ministre Trudeau n’a démontré aucune rigueur budgétaire depuis le début de son mandat et que les effets des annonces semblent lui importer plus que les résultats, on ne peut pas s’étonner du laisser-aller dans la fonction publique sur l’absence de données fiables. Cela aide, parfois, d’avoir des comptables au sommet.