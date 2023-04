S’entendre, ensemble, et pour longtemps encore

Alors voilà

Je suis au milieu de mes mots

et je vois passer le courant de ma langue

Comme on verrait passer le flot d’une rivière

impossible à contenir

Déferlement des glaces se brisant

sous le fracas d’un autre printemps

Paysage tout en rupture qui nous isole dans

notre silence nordique

Loin de la mère patrie

comme dans nos livres d’histoire et d’écoliers

Le pays fantasmé d’une langue

dont nous gardons le trésor

Là où nous avons rêvé jadis de nous rendre

pour satisfaire à notre curiosité

Et revenir de si loin

pour habiter cette terre d’Amérique et d’Acadie

Frontière de l’extrême

où les mots pourraient si facilement se perdre

Où déjà se produit ce métissage,

cette joyeuse démission du « chiac »

Cette langue dont il ne reste souvent que les articles

et les verbes déglingués

À la veille d’un autre été,

je vois mes mots passer au loin, s’enfuir, se défiler

Alors j’écoute

Je sais qu’il est trop tard pour me changer

ni pour applaudir à cette fin

Je cherche plutôt à regarder du côté de la mer

pour entendre monter la rumeur

Comme dans l’histoire le secours de la mère patrie

elle aussi complaisante elle aussi complice

Car nous sommes au front d’un combat

dont la victoire nous échappe

L’éternel dilemme entre un snobisme de bon aloi

et un rapport de force

Un manque de mots, des emprunts nécessaires,

des défaites justifiables

Quoi qu’il en soit « c’est notre langue et nous l’aimons »

ce qui dit tout

Ce qui devrait tout dire

nous contenir comme une immense famille

Pour voir si dans les mots il n’y aurait pas

le secret et l’inspiration de toutes nos luttes

Et, oui c’est vrai, je suis interpellé par cette musique,

par cet effort infini

Je pense à la fragilité de tout ça,

une sorte de poème noyé dans la prose

Moi aussi j’ai cru que l’amour suffisait

à faire naître et conserver la beauté de cette langue

Alors je me mets à douter

Je pense à notre volonté de ne rien renier,

ne rien échapper, ne rien oublier

Écartelés que nous sommes entre la pensée

et cette stricte obédience

Entre cette autre langue qui se parle partout

et que nous comprenons si bien

Et cette crainte de ne pas devenir

le dernier naufragé sur une île muette

Cette voix par laquelle nous avons décidé

de nous dire et de nous écrire

Face à cette vibration continentale

dans ce bruit incessant d’un monde féroce

Cet édifice construit par tous ceux qui ont parlé

et écrit bien avant nous

Cet écho qui nous atteint

comme la présence tragique des cathédrales

Cette quête à laquelle nous souscrivons

à contre-courant ou à contresens

Arborant cette vigilance dont nous n’avons

toujours pas trouvé la couleur

Le doute, oui, le doute malgré tout,

de se fondre dans la suite des choses

Mais l’espoir tout autant de se comprendre

de s’entendre, ensemble et pour longtemps encore