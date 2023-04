Où est donc passé le joual?

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Voilà un sujet qui a fait longtemps l’objet de débats orageux après la publication en 1960 des Insolences du frère Untel, un livre dans lequel l’auteur tempêtait contre le piètre état de notre langue : mal parlée, mal enseignée, mal apprise… Au début, l’unanimité régnait parmi ceux et celles qui avaient à coeur le français (le « bon français ») et se faisaient les annonciateurs de la décadence, sinon de la disparition de notre langue, ce fleuron de notre héritage. Il fallait de toute urgence lancer une grande croisade pour éradiquer ce patois déshonorant.

Et puis, à la stupeur quasi générale, voilà qu’un groupe d’intellectuels gauchistes (regroupés en majorité autour de la revue Parti pris) soutenait qu’au contraire, le joual est notre vraie langue, celle que parle la plus grande partie de la population après l’avoir apprise au berceau : le joual, disait-on, est une langue qui nous ressemble avec ses cicatrices, ses maladresses, ses libertés et ses inventions. C’est notre langue, celle qui nous reflète et nous raconte, bref, la langue de l’authenticité plutôt que de l’emprunt. Bientôt, le débat prit l’allure d’une vive opposition entre le parti des élites et celui du peuple. Désormais, les littéraires devaient « choisir entre l’écurie et l’académie » (J. Godbout).

Or, le combat pour la survie et la qualité de la langue n’a pas perdu de sa vigueur, mais il s’est déplacé, délaissant le front du joual — même le mot a disparu. Que s’est-il passé ?

L’éclipse du joual

Trois explications possibles viennent à l’esprit. La première est d’ordre social. Le débat, comme on vient de le voir, renvoyait à des appartenances, à des clivages sociaux très nettement découpés, familiers de la sociologie la plus élémentaire : culture savante (ou élitiste) versus culture populaire. Mais cette représentation n’a plus cours aujourd’hui, elle a été disqualifiée par l’évolution de la structure sociale.

Comme ailleurs, entre ces deux grands référents, ont émergé des formes hybrides que l’on désigne, faute de mieux, par la notion fourre-tout de classes moyennes. Parallèlement, le radian social des élites s’est lui aussi élargi pendant que celui de la classe dite populaire se contractait. La différenciation des goûts, des genres de vie et des parlers a suivi. Ce brouillage disqualifie les anciennes identifications entre classes et langues.

Une deuxième explication tient dans le fait assez étrange que le joual n’a jamais été précisément défini (il y eut toutefois un accord grandissant sur le fait qu’il était exclusif au « peuple »). Le mot désignait à la fois le français anglicisé au gré de nombreux contacts avec l’anglais, le français déformé, appauvri, paralysé dans son évolution par le colonialisme anglo-américain, le parler canadien hérité de nos ancêtres lointains. Chacune de ces définitions pose problème.

Les contacts fréquents avec l’anglais. Ils étaient surtout le fait de la région de Montréal. On peut donc penser que cette influence affectait l’élite des affaires autant sinon plus que les milieux populaires. Mais comment pouvait-elle toucher fortement les régions ?

Un effet du colonialisme. Par quels chemins a-t-il pu défigurer le parler populaire ?

Le parler canadien. N’a-t-il pas toujours été considéré comme la veine la plus pure et la plus riche de notre parler ? Par quel miracle aurait-il été préservé ? Autre difficulté : ce parler traditionnel était couramment associé au monde rural, un milieu particulièrement favorable à sa conservation.

Enfin, une troisième explication concerne l’origine du joual. Les tenants du bon parler dénonçaient ordinairement un relâchement, une inconscience coupable et même une trahison de la tradition, le tout aggravé par des enseignants négligents, incompétents et irresponsables. Dans l’autre camp (qu’on pourrait qualifier de « joualiste »), il n’y avait pas matière à se plaindre. Notre langue nationale prospérait, tout était bien, comme dans le Candide de Voltaire.

Une autre approche

En l’état présent, la réflexion sur le joual ne nous avance donc pas beaucoup, car les données du problème sont neuves. Le recours aux référents sociaux est dépassé, c’est l’ensemble de notre société qui est affecté. Les explications concernant l’origine de nos difficultés ne tiennent plus, car elles ont désormais moins à voir avec le colonialisme et beaucoup avec la mondialisation et les réseaux sociaux, qui ont donné à l’anglais un nouveau prestige, un nouvel élan.

En conséquence, toutes les nations sont désormais menacées. Le flou entourant la nature exacte du joual n’est plus un facteur important, nous savons bien de quoi souffre notre langue : a) des emprunts croissants au vocabulaire et aux expressions de la langue anglaise ; b) d’un recours de plus en plus intensif, souvent inconscient, à la syntaxe de cette langue ; c) de son empreinte dans l’organisation même de la pensée et dans son expression.

Il nous faut élargir la réflexion et l’insérer dans une démarche d’analyse à l’échelle internationale. Par exemple, il serait utile d’observer comment les autres nations sont affectées par le même mal et si possible de tirer quelques leçons de la façon dont elles le combattent.

Précision : j’ai dit que le colonialisme n’était plus un facteur important, soit. Mais comment expliquer cette manie (présente dans tous nos médias) qui consiste à glisser à tout moment entre parenthèses la traduction anglaise d’un mot ou d’une expression ? N’est-ce pas une manière de discréditer notre langue