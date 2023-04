La numérisation en santé, récit d’une catastrophe annoncée?

Au vu du récent fiasco de SAAQclic et du marais où s’est enlisé le système fédéral de paie Phénix, la numérisation imminente du système de santé québécois ne peut que susciter les plus vives appréhensions. Certains signes avant-coureurs ont déjà de quoi inquiéter. Un exemple parmi d’autres : après une hospitalisation pour une cardiopathie grave, un suivi médical informatisé d’une année a été planifié pour moi. Il s’est ensuivi un déploiement chaotique, une suite d’erreurs et de malentendus. Si je n’avais pas pris les choses en main, il n’y aurait pas eu de suivi.

Mais revenons aux tendances générales dans lesquelles ces expériences personnelles s’inscrivent. Au sein de plusieurs grands systèmes de services publics, on agit comme si tous les citoyens étaient munis de l’appareillage et des habiletés nécessaires à une navigation sans problème dans l’océan numérique qui les entoure, pour ne pas dire les submerge toujours plus, jour après jour. Or, cette vision est à des années-lumière de la réalité. S’il est vrai qu’une majorité de Québécois disposent d’au moins un téléphone portable (quatre sur cinq, apparemment) ou d’une tablette (environ trois sur cinq), il n’en demeure pas moins que des centaines de milliers, pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait légitimes, n’en ont pas.

Et parmi ceux et celles qui en possèdent et ont accès à Internet (environ 90 %), nombreux sont ceux qui, à l’aise pour effectuer des opérations simples, se trouvent démunis lorsque les choses se compliquent. Combien de bogues, par exemple, avec Clic Santé, dont on a tant vanté les mérites ? Certains ont dû s’y reprendre à plusieurs fois ou demander l’aide (pas toujours évidente) d’amis ou de voisins avant d’obtenir un rendez-vous. Et que dire de tous les exclus de ce merveilleux monde ?

L’exclusion numérique

Au moment de la première offensive de vaccination, on a, en effet, constaté qu’une catégorie de citoyens et de citoyennes n’avait pas été vaccinée. Il s’agissait souvent de personnes malades, démunies, souvent âgées, vivant seules à la maison et n’ayant pas accès à Clic Santé ; celles qui, pourtant, auraient dû recevoir le vaccin en priorité. Des bénévoles ont rapporté le sentiment d’abandon vécu par ces personnes, qui se sentaient « larguées » par le système. Oui, il y avait bien le téléphone, mais les heures d’attente étaient souvent déraisonnables, dissuasives.

Dans tous les domaines de services publics, mais en santé au premier chef, concevoir des programmes entièrement numérisés ne peut se faire sans laisser tomber de larges pans, parmi les plus vulnérables, de la population. Et il ne s’agit pas seulement de personnes âgées. On peut penser aussi aux personnes souffrant de handicaps ou de déficiences, ou à celles qui n’ont pas les ressources suffisantes pour tenir leurs appareils à jour et fonctionnels.

Pour éviter l’exclusion numérique (alors que plusieurs n’ont que le mot « inclusion » à la bouche), il doit toujours y avoir une autre option (le téléphone), et cette option ne doit pas être vue comme une exception, un pis-aller, mais comme un mode de communication tout aussi honorable que l’autre. Le paternalisme et la condescendance, si détestables en la matière, doivent céder le pas au respect.

Les autorités publiques peuvent-elles exiger que toute la population soit « branchée » ? Certes non, les relents autoritaires d’un tel régime seraient intolérables. C’est pourtant cette dérive qui a été frôlée avec l’application ArriveCAN, de triste mémoire. Effectivement, même après avoir quitté le Canada pour quelques heures seulement, plusieurs résidents de villes ou de villages frontaliers désireux d’y rentrer ne pouvaient le faire sans remplir la fameuse application sur un téléphone ou une tablette.

Ceux qui ne disposaient pas de ces appareils ou ignoraient qu’ils devaient remplir l’application après une courte absence se sont vus imposer une quarantaine de quatorze jours avec surveillance et contraintes journalières, même s’ils ne présentaient aucun symptôme de COVID-19 et détenaient un certificat de vaccination fédéral en bonne et due forme. Il y a eu là abus de pouvoir manifeste et dilapidation tout à fait inutile de fonds publics.

Un monde désincarné et post-humain ?

Pour en revenir au domaine de la santé et à la numérisation dont on nous menace, une réflexion en profondeur s’impose. Dans les officines gouvernementales où se prennent souvent des décisions « globalisantes », les décideurs, et avant eux les lobbyistes qui déterminent leurs choix, sont entourés d’escouades de techniciens dont la mission consiste à persuader leurs vis-à-vis de la simplicité et de l’efficacité du système projeté. Or, les fiascos récents ont bien montré que les ministères et organismes publics sont incapables d’évaluer le bien-fondé des arguments avancés, trop influencés par les discours lénifiants et rassurants qui leur sont servis par des entreprises technologiques avides de profits.

Avant la mise en place et le déploiement de tout programme informatique d’envergure, ne devrait-il pas y avoir un examen approfondi, par une instance indépendante, de tous les aspects de ce programme, non seulement du point de vue de sa qualité et de son efficacité techniques, mais aussi d’un point de vue humain ? Le programme répond-il à des besoins réels, à des demandes sérieuses, offre-t-il des garanties de confidentialité (cruciales en matière de santé) ? Le programme sera-t-il facile d’accès, aura-t-il des effets pervers (dépersonnalisation, exclusion, déshumanisation) ? D’autres options sont-elles prévues ?

À n’en pas douter, la technologie peut rendre de grands services, même en matière de santé, mais à la condition qu’elle soit employée à bon escient et sans exclure qui que ce soit. Dans ce domaine particulier, il faut garder sans cesse à l’esprit l’importance de la relation de confiance qui doit exister entre médecins, personnel médical et patients. Une personne malade ne peut être réduite à un numéro ou à une petite case. Le « formatage » inhérent à la numérisation n’est guère compatible avec les aspects humains et la complexité des problèmes médicaux.

De toute évidence, bien des écueils se dressent sur le chemin de la numérisation médicale et, faute d’une réflexion en profondeur et d’une distanciation critique devant la fascination aveugle qu’exerce encore la technologie, la catastrophe peut rapidement survenir et causer des dommages difficilement réparables.

Germaine de Staël, une des grandes intelligences de son temps connue sous le nom de Madame de Staël, écrivait à l’aube du XIXe siècle : « Les progrès des sciences rendent nécessaires les progrès de la morale car, en augmentant la puissance de l’homme, il faut fortifier le frein qui l’empêche d’en abuser. » N’aurait-elle pas formulé le même genre de mise en garde à propos des technologies ?