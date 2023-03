La Silicon Valley a besoin d’un organisme de réglementation indépendant

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, des entrepreneurs et chercheurs universitaires réputés appellent les laboratoires d’intelligence artificielle à suspendre immédiatement le développement de systèmes plus puissants que GPT-4. Bien qu’un tel moratorium paraisse raisonnable, il s’agit malheureusement d’une mesure insuffisante. Ce dont la Silicon Valley a besoin, c’est d’un organisme de réglementation indépendant qui aurait le pouvoir d’autoriser ou de refuser la mise en circulation de nouveaux produits qui intègrent l’intelligence artificielle.

Une expérience de pensée permet aisément de cerner les raisons pour lesquelles un tel organisme doit être créé. Imaginons un monde dans lequel les compagnies pharmaceutiques auraient la liberté de commercialiser de nouveaux médicaments sans obtenir l’accord préalable d’un organisme de réglementation gouvernemental comme Santé Canada. Imaginons aussi que certains de ces médicaments auraient des effets secondaires imprévus sur la santé des consommateurs et que les compagnies pharmaceutiques seraient incapables d’expliquer pour quelles raisons de tels effets se produisent. Le public s’insurgerait avec raison.

Or, les entreprises d’IA se trouvent dans une situation foncièrement similaire à celle que je viens d’évoquer. Tout d’abord, on ne saurait douter que l’intelligence artificielle a actuellement des effets imprévus. Récemment, le robot conversationnel intégré au moteur de recherche Bing a par exemple tenté de convaincre le journaliste américain Kevin Roose que son épouse ne l’aimait pas. La semaine dernière, les utilisateurs de ChatGPT ont également vu apparaître dans leur historique des conversations qui étaient en réalité celles d’autres utilisateurs. La vie privée de ces derniers a donc été menacée à leur insu.

Actuellement, les entreprises d’IA qui rendent leurs produits disponibles aux consommateurs ne sont pas contraintes de soumettre une demande d’évaluation à un organisme indépendant. En conséquence, les chercheurs chargés d’évaluer les risques liés à la mise en circulation de nouvelles technologies doivent ultimement se plier à la volonté de p.-d.g. qui cherchent souvent à damer le pion à leurs concurrents en tirant plus vite que leur ombre. Une telle situation est intenable et dangereuse.

Ciblons maintenant les lacunes du moratoire proposé. Tout d’abord, un tel moratoire s’appliquerait au développement de nouveaux systèmes d’intelligence artificielle. Or, des systèmes d’IA puissants comme GPT-4 sont déjà en voie d’être intégrés à une panoplie de nouveaux produits destinés aux consommateurs, à commencer par les assistants personnels virtuels. Comme le soulignent Arvind Narayanan et Sayash Kapoor, chercheurs en informatique à l’Université Princeton, les plus grands risques sociétaux de l’IA « proviendront principalement des milliers d’applications auxquelles les grands modèles de langage (comme ChatGPT) sont actuellement intégrés ». Plutôt que d’imposer un moratorium, il serait donc préférable de mettre sur pied un système de réglementation qui préviendrait la commercialisation trop rapide de nouveaux produits.

On ne saurait trop s’inquiéter des risques posés par le développement précipité de l’intelligence artificielle. Certains pédagogues se soucient légitimement des risques de plagiat que pose l’utilisation de robots conversationnels par les étudiants. Pire encore, l’exemple de Roose démontre que les robots conversationnels ont la capacité de manipuler les émotions de leurs utilisateurs — y compris les plus vulnérables — pour des raisons que leurs créateurs s’expliquent mal. Enfin, alors que les médias sociaux sont déjà pollués par la désinformation, les signataires de la lettre ouverte indiquent que les grands modèles de langage pourront être exploités par des individus qui souhaitent « inonder nos canaux d’information de propagande et de contrevérités. »

Tous ces problèmes sont sérieux, mais l’imposition d’un moratoire ne permettra pas de les régler. La commercialisation des produits qui intègrent l’intelligence artificielle doit urgemment être réglementée par un organisme indépendant qui n’est pas mû par l’appât du gain.