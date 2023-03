«C’est du vrai monde» qui pâtit de la crise du logement

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a su dire ce que tout le monde pense en évoquant les événements tragiques dans le Vieux-Montréal de la semaine dernière : on se doit tous d’agir pour contrer la crise du logement. Nous devons non seulement déplorer toutes les victimes de l’incendie, mais également nous soucier des gens présentement dans l’ombre.

La crise du logement pèse sur un nombre très élevé et grandissant de personnes vulnérables. Trop souvent, elles vivent dans des conditions complètement inacceptables, telles que celles soupçonnées sur les lieux de l’incendie, et ce, par souci de ne pas pouvoir trouver mieux sur le marché locatif. Ou par peur de faire valoir leurs droits et se voir catégorisées comme « locataires problématiques ».

La crise du logement concerne également les gens plus aisés qui hésitent à investir dans l’immobilier, ne croyant pas pouvoir faire un retour sur leur investissement. Et finalement, elle concerne tous les ordres du gouvernement, qui doivent trouver l’équilibre délicat entre les droits des locataires et les intérêts financiers des locateurs.

Par où commencer ? Soulignons d’abord quelques bons coups.

En ce qui concerne les locations à court terme, nous saluons le resserrement annoncé de la Loi sur l’hébergement touristique et la volonté d’Airbnb de ne publier sur son site que les offres conformes à la réglementation québécoise.

D’un point de vue plus large, le personnel du Tribunal administratif du logement (TAL) a su améliorer ces dernières années les délais pour être entendu dans des dossiers d’insalubrité ou d’insécurité à quelques semaines, voire moins d’un mois. Pareillement, à Montréal, les services d’inspection agissent rapidement pour envoyer des avis de non-conformité (une menace d’amende) à des locateurs qui ne respectent pas les exigences du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements.

Le temps est à l’action

Cela dit, il reste beaucoup à faire.

Le gouvernement provincial devrait d’abord prendre connaissance du fait que plusieurs locataires refusent d’ouvrir une demande au TAL, sachant que leur nom restera accessible dans des bases de données publiques. Pourquoi ? Dans un marché en crise, plusieurs locateurs ne retiennent que les candidatures de locataires qui ont non seulement une bonne capacité de payer, mais qui n’ont également aucun antécédent devant le TAL, que ce soit en demande ou en défense.

Québec peut et devrait changer la donne, afin d’anonymiser les demandes. Un précédent existe, entre autres, en matière familiale, où les demandes restent anonymes. Appliquer les mêmes principes au droit du logement enlèverait un fardeau important aux locataires qui souhaitent vivre dans un logement propre et sécuritaire.

Il n’en reste pas moins que très peu de locataires vont se rendre devant le TAL pour dénoncer une situation d’insalubrité. Que ce soit par manque d’information, de temps, de ressources… Or, rendus à leur procès, ils peinent à obtenir une compensation adéquate en matière d’insalubrité. En moyenne, le TAL accorde souvent moins de 1000 $ en dommages pour le stress subi. Et le tribunal ne peut pas faire autrement : il est lié par sa propre jurisprudence en la matière.

Qu’en concluent les propriétaires de mauvaise foi ? Qu’il y aura peu ou pas de conséquences financières à laisser traîner une situation néfaste ou même dangereuse dans un logement ! La plupart du temps, ils savent que leur locataire risque surtout de déménager avant de chercher des ordonnances du TAL pour faire corriger les problèmes au logement. Et qu’ils pourront augmenter le loyer du logement à leur départ.

Nous croyons impératif de rendre les dommages plus salés en matière d’insalubrité et d’insécurité afin de créer un effet dissuasif plus important pour ces propriétaires. Une solution serait de permettre l’octroi, par le TAL, de dommages supplémentaires, appelés « punitifs », contre des locateurs dans des cas d’insalubrité et d’insécurité. Présentement, ce pouvoir est limité à des cas de discrimination, de harcèlement et de reprise ou d’éviction faite de mauvaise foi. Ces dommages punitifs ou exemplaires pourraient donc s’ajouter aux maigres dommages présentement accordés aux locataires et donc mieux prévenir contre d’autres situations semblables.

Certes, à elles seules, ces idées ne pourront résoudre la crise du logement ! Par contre, combinées à d’autres réformes, elles pourront jeter les bases d’un Québec qui promeut la sécurité et la dignité de tous. Comme en témoignent les scènes du Vieux-Montréal de la semaine dernière, le temps est à l’action.