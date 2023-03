Il faut sauver la mission de l’UQAM

La création de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il y a un peu plus de 50 ans, a été le résultat de mobilisations pour l’accès à un enseignement supérieur public, francophone et démocratique. Cette création fut une victoire emportée contre le statu quo et le monopole des universités établies, qui en faisait la chasse gardée des élites. Depuis, l’UQAM a défendu contre vents et marées cette mission et s’est imposée comme une grande université, reconnue pour le caractère innovateur et interdisciplinaire de ses programmes, instituts et équipes de recherche, son rôle unique dans la vie intellectuelle québécoise, fer de lance des études environnementales, des études féministes, de la création artistique et littéraire, etc.

Cinquante ans durant, l’UQAM a été le mouton noir du réseau universitaire, redoutée pour l’intensité de sa vie démocratique, perpétuellement sous-financée et empêchée de se développer dans des domaines jalousement défendus, en santé entre autres. Les modalités dites « historiques » de financement, employées de 1969 à 1999, désavantageaient structurellement l’UQAM.

Celles liées au calcul des effectifs étudiants, employées depuis comme principale mesure, paraissaient plus neutres, mais désavantageaient, elles aussi, les principaux domaines de formation de l’UQAM, sans tenir compte de la mission de cette dernière, qui la mène à avoir une proportion nettement plus élevée d’étudiants de première génération ou de parents étudiants que les autres universités montréalaises, avec des défis plus significatifs à relever. Il est nettement plus facile de former et diplômer un étudiant dont les parents ont tous deux une maîtrise ou un doctorat et qui appuient financièrement leur enfant qu’un étudiant dont les parents n’ont pas eu accès aux études supérieures. Et pourtant, c’est un gain tout aussi grand pour la société québécoise dans son ensemble.

Une mission malmenée

À la réforme des modalités de financement s’est ajouté, au début des années 2000, un sous-financement chronique des dépenses immobilières accompagnées de projets de « partenariat public-privé » qui ont conduit la direction de l’UQAM d’alors à se lancer tête baissée dans le gouffre de l’Îlot Voyageur, dont l’UQAM subit encore les conséquences désastreuses, donnant de précieuses leçons aux autres universités, dont les nouveaux campus, poussant comme des champignons, depuis, ont été généreusement financés par Québec, même quand ces campus s’érigeaient à deux ou trois stations de métro de l’UQAM, comme pour HEC au centre-ville de Montréal.

Enfin, une nouvelle refonte, en 2018, a lancé définitivement les universités québécoises dans la compétition internationale, déréglementant les frais de scolarité pour tous les pays, à l’exception de la Belgique et de la France. Ceci a ouvert aux universités une source de financement considérable, mais très inégalement répartie et dont l’inégalité était hautement prévisible, au bénéfice des universités anglophones : ainsi l’Université McGill et l’Université Concordia obtinrent-elles respectivement 166 M$ et 105 M$ en 2021-2022, contre 12,8 M$ à l’UQAM pour les frais de scolarité des étudiants dits « déréglementés ». Ceci alors que le budget global de l’UQAM était de 588 M$.

En laissant le « marché universitaire global » gouverner leur financement, le gouvernement a radicalement transformé la logique même des universités québécoises. Celles-ci ont tout intérêt, désormais, à se mettre au service des élites transnationales, dont la langue d’usage est l’anglais, plutôt qu’au service de la population québécoise. Ceci malmène évidemment la mission fondamentale de l’UQAM.

Pour comble, le gouvernement accorde de généreux crédits d’impôt aux philanthropes donnant des millions aux universités, de sorte que lorsque McGill récolte un milliard dans sa campagne majeure de financement, Québec investit indirectement 500 M$, alors que l’UQAM peine à dépasser 119 M$ dans sa campagne majeure, ce qui entraîne pour Québec une contribution indirecte d’à peine 55 M$, pour un écart de dix contre un, alors que le calcul du nombre d’EETP (équivalent étudiant temps plein) fut de 26 201 pour McGill en 2020-2021 contre 24 522 pour l’UQAM.

Est-ce tout ? Non. Car à ces mesures de financement, Québec a ajouté dans les dernières années plusieurs catégories « ciblées », visant des domaines très spécifiques dans la formation et la recherche (génie et sciences infirmières, par exemple), domaines qui excluent la plupart des disciplines enseignées à l’UQAM.

Une « tempête parfaite »

Cette énumération est certainement lassante, mais un portrait sans équivoque s’en dégage : l’UQAM est sous-financée et mal financée depuis plus de 50 ans, au détriment de sa mission, celle d’être une grande université francophone, navire amiral du réseau de l’Université du Québec, dévouée à l’accessibilité aux études supérieures pour les francophones de première génération universitaire, les étudiants à temps partiel, les parents étudiants, etc.

Or, ces années de sous-financement se conjuguent avec une « tempête parfaite » menaçant l’UQAM plus que toute autre université québécoise, celle de la conjonction de la pandémie, fragilisant les étudiants les plus défavorisés ; de la forte baisse du taux de chômage, incitant les possibles étudiants de première génération à se lancer plutôt dans le marché du travail, au risque de voir le reste de leur carrière taxée par cette décision ; de l’envol du coût du logement, frappant plus fortement les catégories d’étudiants s’inscrivant à l’UQAM ; et de la baisse généralisée des inscriptions dans les sciences humaines et sociales, dans toute l’Amérique du Nord, voire dans le monde entier. Tout ceci a mené à une chute marquée des inscriptions, avec de graves effets sur le financement de l’UQAM.

L’UQAM est ainsi menacée dans sa mission et dans sa pérennité, au moment même où il importerait plus que jamais d’avoir une solide institution universitaire francophone au coeur de Montréal, dans ce Quartier latin qui traverse lui-même une profonde crise de dévitalisation.

Pour une très rare fois, des personnes interviennent ces jours-ci dans les médias pour se porter à la défense de l’UQAM, comme grande université francophone. Ceci alors que se déroule une course au rectorat, laquelle incite à réfléchir à l’avenir de cette université, notre université, une université que nous chérissons et défendons, pour l’idéal qu’elle incarne au quotidien depuis 50 ans : celui de la démocratisation du savoir, au service du public, en français.

Cette mission, elle est celle de l’UQAM, elle est aussi la nôtre, celle des employés et retraités, étudiants et diplômés de l’UQAM, celle des amis de l’UQAM.

Il faut défendre l’UQAM, défendre cette mission, et c’est pourquoi nous invitons le gouvernement à s’engager formellement et concrètement à défendre l’UQAM et sa mission.

