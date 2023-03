Une langue vivante grâce aux Samy de ce monde

« Footballistiquement » vôtre !, titre Samy dans sa lettre ouverte du 25 mars dernier. Bien que mon intérêt pour le ballon rond soit limité, ce texte fut un vrai moment de bonheur, puisque c’est bien de la langue française qu’il traite, à travers les yeux d’un étudiant qui a le français à cœur. Cet élève de cinquième secondaire nous fait la démonstration parfaite que le mot « footballistiquement » a toute sa place dans un dictionnaire du français contemporain.

Primo, il est le dérivé logique d’un adjectif attesté par les dictionnaires (footballistique). Secundo, il est en usage dans des milieux variés depuis plusieurs années. Nous avons eu la même réflexion chez Druide informatique en 2021, lorsque nous avons décidé d’ajouter l’adverbe « footballistiquement » en bonne et due forme dans les dictionnaires d’Antidote, où il figure depuis Antidote 10.

Mais ce jeune auteur inspiré (et inspirant !) nous démontre un autre fait essentiel : la langue française est bien vivante. Que ce soit à travers la politique, le commerce ou le football, elle innove, crée, s’adapte. En ma qualité de linguiste chez Druide informatique, j’ai la chance inouïe de l’observer et de le vivre tous les jours. Et puisqu’on parle beaucoup du déclin de la langue française dernièrement, je souhaitais prendre la parole un court instant pour partager avec vous mon point de vue, de là où on crée des dictionnaires.

Le français est tellement dynamique qu’il occupe une équipe de lexicographes à temps plein qui travaillent ardemment à garder les dictionnaires à jour depuis 30 ans cette année. Suivant les règles strictes établies par notre comité linguistique, ces passionnés professionnels ajoutent des mots, des exemples, des synonymes, des cooccurrences, des familles, et j’en passe !

Et le plus beau, c’est que comme les dictionnaires d’Antidote sont numériques, ces ajouts constants de nouveautés ne nous forcent pas à en retirer d’autres et à oublier le passé : pour Antidote, l’espace de la langue est infini. Les lexicographes ont encore de beaux jours devant eux !

Et comment les trouve-t-on, ces ajouts, me direz-vous ? Nous usons certes, chez Druide, de puissants outils de veille de néologismes. Mais ce qui reste pour moi le plus édifiant, ce sont les centaines de requêtes que je vois passer chaque année, patiemment et minutieusement écrites par des locuteurs et des locutrices du français du monde entier. Ils ont découvert un nouveau mot ou un nouveau sens, imposé par la marche de la technologie ou popularisé par des évènements de l’actualité, et souhaitent le voir entrer dans le dictionnaire afin que tous puissent l’utiliser.

Tout comme Samy Moubah, ces gens engagés, qui sont devenus nos partenaires au fil des années, agissent pour faire vivre le français. Je les salue et les remercie, au nom de toute mon équipe et de toute la francophonie.