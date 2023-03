Plus d’argent avant une baisse en éducation?

Bien que le budget 2023-2024 du Québec assure que les services, notamment en éducation, ne seront pas affectés en maintenant, pour cette année, la croissance annuelle des dépenses en éducation à 6 %, malgré l’annonce de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, nous entrevoyons la possibilité que dès le prochain budget, cette croissance passe à 3 %, et ne couvre alors plus les coûts de système. Or, les problèmes qui affectent le système et le réseau de l’éducation sont profonds, d’autant plus qu’ils résultent de problèmes accumulés à travers les années et les décennies.

Ce budget nous fait encore attendre des solutions concrètes à des problèmes complexes tout en nous offrant, en attendant, des pistes insuffisantes. Des moyens sont évoqués pour stimuler le goût de la lecture chez les élèves, mais rien n’est encore même dessiné pour la numératie, que l’on tient pourtant à nommer. Surtout, la part du lion des 449 millions de dollars sur cinq ans revient à l’instauration d’une plateforme de tutorat, qui devra être donné par des ressources compétentes et qualifiées, et adéquatement payées afin qu’elles puissent durer.

Quant à l’idée d’étendre les projets pilotes d’aides à la classe au primaire, elle procurerait deux ressources additionnelles (non qualifiées) par école, à un total de 200 écoles. Par ailleurs, nous ne comprenons pas l’annonce de l’embauche de conseillers pédagogiques pour appuyer les enseignants. On imagine que pour cela aussi, des détails viendront — est-ce que ce seront des enseignants eux aussi ? La prochaine rentrée scolaire est dans six mois !

Nous sommes aussi des plus inquiets que le gouvernement mise sur un « effet enseignant » — lequel reporterait sur les épaules des enseignants d’utiliser « les pratiques pédagogiques efficaces » en vue d’arriver à « une amélioration importante des résultats scolaires […] et ce, peu importe les conditions socio-économiques des élèves et les effets de la rationalisation des ressources ». Et ce, tout en insistant sur l’importance d’un leadership pédagogique exercé par les directions d’école et la direction générale des centres de services scolaires. Qu’est-ce à dire ? Que des décisions unilatérales prises à partir « d’en haut » et aux dépens des familles, comme les médias nous en ont donné des exemples crève-coeur, se répéteront davantage ? Il nous est impossible de ne pas nous inquiéter de ce déséquilibre de pouvoirs et de moyens, et de ne pas supposer que les parents, même impliqués dans les conseils d’établissement, ne seront pas consultés, mais « informés ».

Mais justement, alors que trop d’élèves en difficulté font face à des problèmes d’accès et de suivi, nous nous surprenons à voir des mesures évoquées destinées à mieux les accompagner, sans trop de détails — embauche de nouvelles ressources spécialisées, services éducatifs complémentaires en ligne pour les parents et les élèves (ce qui retournerait la charge sur les parents, de nouveau, déjà dépassés et en demande d’aide), soutien d’écoles privées accueillant des enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Surtout, la petitesse de l’enveloppe pour cette année étonne (66 millions de dollars sur cinq ans), compte tenu des besoins et de la détresse portés à l’attention du Québec tout entier ces dernières semaines, ce qui dévoile une inadéquation de longue date des ressources, dont une part est partie, épuisée ou en quête de conditions meilleures (dans le réseau de la santé, notamment).

Le gouvernement confirme aussi sa volonté que toutes les écoles secondaires développent au moins un projet particulier, et ce, dès l’automne prochain. Mais ces nouveaux projets seront-ils vraiment accessibles à tous les élèves ? Nous voudrions surtout que le gouvernement ait la ferme volonté d’offrir une formation de base stimulante en y ajoutant des parcours particuliers pour tous et toutes, axés sur les potentiels et les ressources des communautés. De plus, le gouvernement ne soutient pas financièrement les élèves fréquentant des projets pédagogiques particuliers… et les autres, ceux et celles de l’école régulière ?

En ce qui concerne les infrastructures scolaires, nous saluons une augmentation de l’enveloppe, mais en remarquant que nos écoles publiques sont en moins bon état qu’en 2018 et qu’il n’y a toujours aucun outil clair, transparent, public et accessible pour nous permettre de suivre ces investissements par les centres de services scolaires.

Enfin, en ce qui concerne l’efficience du réseau et du ministère de l’Éducation, nous saluons tout ce qui peut concourir à la collecte et au partage, à la mutualisation de données de manière systématisée, structurée et efficace. Mais ce ministère a connu par le passé des problèmes de méthodologie, notamment pendant la pandémie.

De plus, nous ne pouvons que nous inquiéter devant des énoncés sans explication qui annoncent le financement et l’implantation d’un nouveau modèle de gouvernance scolaire. Puisque le système d’éducation en français s’est fortement centralisé à la suite de la loi 40, et puisque le premier ministre a évoqué des nominations à la tête des centres de services scolaires, nous voulons insister sur le fait que c’est de directives claires, appuyées sur des méthodologies solides et efficientes, et appliquées dans l’ensemble du réseau que nous avons besoin.

Au-delà des annonces et des beaux discours sur l’éducation faits depuis cinq ans, ce gouvernement manque de volonté politique pour régler les problèmes fondamentaux et offrir une vision stimulante et cohérente pour notre système d’éducation primaire et secondaire afin que tous les élèves du Québec puissent réaliser leur potentiel.