Plus de transport collectif, moins d’incertitude financière

Depuis le printemps 2020, pour préserver les services de transport collectif, les gouvernements du Québec et du Canada ont pallié les manques à gagner avec des aides d’urgence. Nombreux sont ceux et celles qui ont rappelé qu’il s’agit d’un service essentiel, qui doit être maintenu. À l’approche du budget du 21 mars prochain, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a raison : il n’est pas normal qu’un vent d’incertitude plane sur l’avenir des transports collectifs lors des exercices budgétaires.

Néanmoins, nous y voilà à nouveau : le soutien des gouvernements supérieurs est déjà épuisé dans la grande région de Montréal et dans d’autres villes du Québec. Il est indispensable que le budget 2023-2024 rende disponibles des aides financières suffisantes pour préserver les niveaux de services des sociétés de transport à travers le Québec.

Geneviève Guilbault affirme aussi qu’une « optimisation » est nécessaire pour que la population reçoive les meilleurs services pour chaque dollar investi. Bien qu’une utilisation responsable des deniers publics soit nécessaire, les économies envisageables sont tout simplement sans commune mesure avec les besoins. Il faudra bien plus que des rajustements à la marge pour combler le déficit anticipé des sociétés de transport, qui se chiffre à 800 millions en 2025. La bonne gestion financière ne doit pas se traduire par des réductions de services.

Les coûts de l’inaction sont énormes : plus de congestion, plus de gaz à effet de serre et des dépenses supplémentaires pour les ménages liés à l’automobile.

Rappelons que les défis liés au financement existent depuis plusieurs années et ont fait l’objet d’une consultation dès 2019, une année d’achalandage record pour les transports en commun. À ce moment, les services étaient souvent saturés en heure de pointe, d’où l’expression « classe sardine ». Est-il normal que les autobus et les métros doivent déborder pour que les sociétés de transports puissent boucler leur budget ?

Notons aussi que le fait de financer adéquatement les services de transport en commun est une manière nettement plus efficace de déplacer des personnes que de construire de nouvelles infrastructures autoroutières.

L’ambition d’une mobilité durable

Dans son Plan pour une économie verte (PEV) 2030, adopté en 2021, le gouvernement du Québec prévoit de lancer plusieurs grands projets de transports collectifs structurants et électriques. Voilà une ambition salutaire, qui devra se déployer en cohérence avec la cible gouvernementale d’augmentation des services de 5 % par année, inscrite dans la Politique de mobilité durable du Québec.

Pour y parvenir, le PEV vise notamment à « équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier ». Or, selon le dernier Plan québécois des infrastructures (PQI), pour la prochaine décennie, ce sont 13,3 milliards qui sont prévus pour le transport collectif, contre 30,6 milliards pour le réseau routier. Nous demeurons loin du compte, contrairement à nos voisins ontariens, qui prévoient d’investir à 70 % en transport collectif, soit 2,5 fois plus par habitant, pour la prochaine décennie.

Un signal à envoyer

Mardi prochain, le ministre des Finances, Eric Girard, dévoilera son budget 2023-2024. Nous n’attendons pas de solutions magiques aux défis structurels auxquels nous faisons face. Il sera de la responsabilité de la ministre Guilbault, au cours de sa tournée des prochains mois, de négocier une entente offrant une plus grande prévisibilité aux sociétés de transport ainsi que de nouvelles sources de revenus considérant les défis structurels, comme l’érosion des revenus sur les carburants en raison de l’électrification des transports.

Cela dit, le ministre des Finances doit envoyer un signal budgétaire fort afin de rétablir la confiance.

Le gouvernement du Québec s’est engagé à agir pour éviter toute nouvelle réduction de services. Il doit maintenir cet engagement. L’inverse, on le sait, nous plongera dans un cercle vicieux où la diminution des services perpétuera des pertes de revenus dues à la baisse d’achalandage des dernières années.

Gardons en tête la destination : dans un contexte de transition écologique, il faut (beaucoup) plus de transport collectif, pas moins. Il faut minimalement maintenir la cible d’augmentation des services de 5 % par année. Mettons-nous-y dès maintenant.

*Ont aussi signé ce texte :

Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

Charles Bonhomme, responsable affaires publiques à la Fondation David Suzuki

Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’Accès transports viables

Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur à l’Alliance TRANSIT

Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec

Colleen Thorpe, directrice générale d’Équiterre

Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l’environnement de Montréal