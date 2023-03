Notre impuissance (II)

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Le premier volet de ce texte portait sur le Québec ancien (Le Devoir du 4 mars). J’ai voulu montrer que les nombreuses contradictions qu’on peut relever même chez les plus talentueux intellectuels canadiens-français n’étaient le reflet ni d’une déficience personnelle ni d’une pathologie de notre culture, mais de fractures ou d’impasses structurelles au fondement du social.

Il a résulté de cette « écologie » d’importants blocages et un sentiment d’impuissance collective dont le contradictoire était une expression (et dont F. Dumont se demandait si elle n’était pas inscrite dans notre histoire). Je veux maintenant étendre cette thèse au Québec récent et actuel en présentant trois autres visages de cette impuissance.

La médiocrité

Nous n’avons pas assez porté attention à une vieille tradition d’autodénigrement à laquelle se sont livrés jusqu’à récemment de nombreux intellectuels québécois. Je veux parler de la dénonciation insistante de notre supposée médiocrité. C’est un phénomène qui est né il y a longtemps avec A. Buies, E. de Nevers, C. Roy, les écrivains du Nigog, E. Montpetit, L. Groulx et bien d’autres — la liste est longue. La chose a pris de l’expansion dans les années 1950 avec la critique de notre société par des intellectuels désireux d’éveiller leurs contemporains à la nécessité de profonds changements.

Mais après les années 1960, le même discours a continué avec M. Seguin, J. LeMoyne, H. Aquin, P. Vadeboncoeur, puis J.-É. Blais, François Ricard, Jean Larose, Gilles Marcotte (qui plaçait ce trait au coeur même de la culture québécoise), et d’autres qui y ont mis beaucoup d’application, et même une sorte d’acharnement. Le fait est d’autant plus notable (et troublant) que ces auteurs, encore une fois, comptaient (ou comptent) parmi nos intellectuels les plus réputés.

On s’étonnera pour deux raisons de cette autoflagellation. D’abord parce que la réplique ne s’est guère fait entendre. Bien au contraire, les textes les plus durs ont souvent été loués par les commentateurs, comme s’ils prenaient plaisir à être calomniés — ou bien parce que notre culture serait donc profondément insignifiante ? Deuxième motif d’étonnement : le phénomène lui-même a été très peu étudié (la revue L’Inconvénient a cependant consacré de bons articles sur un thème voisin — la pauvreté — dans son numéro de juin 2013).

On se demandera quel est le lien entre ce discours de la médiocrité et l’impuissance. Ici, il faut être prudent, car les motivations ou l’état d’âme de ces intellectuels varient des uns aux autres. À une extrémité se trouvent des écrivains très attachés à la culture québécoise, qui l’ont à coeur, mais, la trouvant en mauvais état, ils le disent et s’en désolent (exemples : Yvon Rivard, François Ricard et avant eux, Lionel Groulx). À l’autre bout, ce sont des critiques féroces (comme J. LeMoyne et G. Marcotte) qui semblent avoir pris plaisir à médire très méchamment de leurs contemporains. C’est à ceux-là que je me réfère.

Je soumets deux variantes d’une même hypothèse pour expliquer leur extrême sévérité. Ils y trouvaient peut-être une échappatoire, un moyen de s’affranchir du fardeau de l’impuissance en se plaçant soigneusement à distance — en l’occurrence au-dessus — de cette société déchue. C’est peut-être aussi le réflexe qui consiste à nous évaluer, et plus exactement à nous dévaluer, à l’aulne de la France, cet empyrée de la pensée, des arts et des lettres qui jette sur nous un regard dédaigneux. Le discours de la médiocrité aurait cette fois pour fonction d’immuniser contre ce regard.

Le mutisme

La Révolution tranquille, cette expérience de liberté, promettait de supprimer les blocages. Elle ne l’a fait qu’en partie. Nous sommes encore devant une version renouvelée de l’antinomie Québec-Canada. Il s’en est même ajouté un autre : le rapport ambivalent du Québec avec la mondialisation dont fait partie une pression immigratoire appelée à s’accroître. Par ailleurs, nous restons une minorité fragile, en lutte pour sa langue, inquiète de son avenir.

Il y a plus. Comme nation, sauf exception, nous n’avons présentement aucune idée de ce que pourrait être notre avenir et des moyens à prendre pour avancer. Notre impuissance à nous dessiner une voie et à nous y engager résolument s’exprime donc désormais non plus dans un éventail d’idéaux discordants, mais dans le mutisme.

En somme, en matière d’orientations collectives, nous souffrons non plus d’un excès, mais d’un déficit. On le voit bien dans l’état de la réflexion sur l’avenir constitutionnel du Québec et aussi dans la politique pratiquée par le gouvernement Legault : des accrochages dans les coins de la patinoire, mais pas grand-chose devant le filet. Le mutisme est devenu un nouveau visage de notre impuissance.

L’évasion

Ce n’est pas le seul. La conviction de nombreux jeunes à s’engager dans la bataille pour la langue et pour la francophonie québécoise est plus que timide. En voici deux exemples récents : a) nous venons d’apprendre que dans certaines universités francophones, des étudiants et des étudiantes de langue française ont pris l’habitude d’échanger entre eux en anglais hors des salles de cours ; b) la chanson francophone est en pleine dégringolade sur les ondes de nos radios.

Les jeunes sont très ouverts aux courants culturels venant de l’extérieur. Qui leur en fera reproche ? Mais quand cette soif d’ouverture s’accompagne d’un désintérêt pour nos luttes séculaires, c’est autre chose. On peut parler ici d’évasion. Autre visage de notre impuissance.

Il est bien vrai que, tout comme le Canada français, le Québec peut apparaître comme une société coincée. Mais sommes-nous pour autant voués à l’impuissance ? Bien sûr que non. Dans les années 1960, nous nous sommes pris en main et des changements substantiels ont suivi. En 1995, la moitié de la population était prête à en découdre. J’ai la conviction que ces moments reviendront. En politique comme ailleurs, il n’existe pas de fatalité.