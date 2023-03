Veut-on vraiment assurer la pérennité du français au Québec?

Un an après son dépôt, le rapport intitulé La maîtrise du français au collégial : le temps d’agir est enfin rendu public. Comme l’a écrit l’éditorialiste Marie-Andrée Chouinard en ces pages, il y a un air de déjà-vu : la situation est inquiétante et des mesures urgentes pour redresser la situation s’imposent. Mais cela demande aussi du courage politique, dont on peut douter qu’il soit au rendez-vous quand on sait que ce rapport est resté sur les tablettes pendant plus d’un an…

D’emblée, je suis d’accord avec les principes qui justifient les recommandations de ce rapport. La langue constitue un objet culturel à découvrir, à apprendre et, pour cela, à comprendre (cela implique que l’apprentissage par coeur n’est pas garant de réelles compétences). L’apprentissage de la lecture et de l’écriture doit être compris comme un continuum du primaire à l’université, et même après. L’enseignement des compétences langagières demande l’attention et l’engagement de tout le personnel enseignant, à tous les ordres d’enseignement et dans toutes les disciplines (cela est écrit depuis 1980, dans tous les programmes d’études du préscolaire, du primaire et du secondaire).

L’apprentissage de la langue écrite doit s’inscrire en tenant compte des divers genres textuels et des divers contextes de communication écrite (il n’y a pas une seule façon d’écrire), et elle s’apprend par la pratique où la révision et la correction d’un texte doivent d’abord être la responsabilité de l’élève. Pour cela, il faut les lui enseigner.

L’enseignement explicite du fonctionnement de la langue (cohérence textuelle, syntaxe, lexique, ponctuation, orthographe) doit s’effectuer en relation étroite avec la lecture et l’écriture plutôt qu’en vase clos (les exercices répétitifs d’orthographe et la dictée traditionnelle, encore très présents dans les classes au XXIe siècle, ont fait la preuve de leur inefficacité pour la maîtrise de l’orthographe).

Des changements pédagogiques majeurs

Ces orientations impliquent d’abord des changements pédagogiques majeurs dans l’enseignement du fonctionnement de la langue, ce à quoi nous travaillons depuis plus de 35 ans avec la communauté de didacticiennes et didacticiens du français, mais, à mon grand regret, avec très peu de résultats tant la tradition et les résistances au changement sont importantes.

La formation continue du corps enseignant du primaire, du secondaire et du collégial sur l’enseignement du fonctionnement de la langue est presque inexistante. Et les examens de français ministériels de la fin du secondaire et du collégial, que je dénonce depuis 35 ans en les qualifiant de passoires, sont en bonne partie responsables. Bien que tous ne les réussissent pas, bon nombre de ceux et celles qui obtiennent la note de passage n’ont pas acquis les compétences langagières qu’on devrait attendre d’eux.

L’argument évoqué par la présidente de la FNEEQ-CSN est tout à fait inacceptable. Jamais dans l’histoire contemporaine de l’éducation les élèves de 16 ans n’avaient acquis les compétences en français écrit nécessaires pour le reste de leur vie. Comment peut-on enseigner et faire aimer la littérature et la philosophie à des élèves qui peinent à lire et à écrire au moins convenablement pour satisfaire aux exigences de ces cours ? Combien de fois par année les élèves ont-ils écrit, révisé et corrigé leurs textes du primaire à l’université avant de les remettre à leur enseignant ?

La correction numérique,un facteur aggravant

De plus, l’introduction, sans réserve, du numérique en éducation constitue un facteur aggravant : les élèves lisent des textes en charabia à longueur de journée et en écrivent aussi, sans la moindre gêne. Et ne prétendons pas que de bons logiciels de correction de textes comme Antidote suffisent à les aider.

Affirmer cela, comme l’ex-ministre, montre une totale ignorance du fonctionnement de ce correcteur. Il faut, au contraire, être déjà fort compétent pour pouvoir s’en servir à bon escient. Donc, aucun logiciel n’est une panacée, même le meilleur.

Une urgence pour la CAQ ?

Soyons sérieux, d’excellents rapports de recherche dressent un alarmant état des lieux depuis des décennies et la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a pas trouvé mieux que de demander de mettre sur pied un autre comité… Les solutions de ce dernier seront-elles mises en oeuvre ? On me permettra d’en douter. Depuis 1980, il est écrit que la qualité du français des élèves est la responsabilité de tout le corps enseignant et ce ne fut jamais le cas. Notre recherche Scriptura en 2003-2007 (voir articles sur le Portail pour l’enseignement du français) l’illustrait il y a vingt ans.

On a dû imposer un examen de français à la fin des baccalauréats en enseignement (après 16 ans de scolarité à des francophones en général). Résultat : une véritable catastrophe, d’affirmer Mme Chouinard. Alors, arrêtons de nous gargariser de belles paroles et agissons avant que le français ne devienne un jargon au Québec. Il est temps de se réveiller.

D’ailleurs, les forums de Parlons éducation, menés partout au Québec ce printemps, lancent le débat sur cette question vitale pour l’avenir du Québec.