Le principe du frigidaire de la mairesse Lavigne Lalonde

L’auteur est le fondateur de Vive la ruelle et directeur de contenu du Group of Fifty. Il collabore également au Washington Post.

La semaine dernière, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal s’est lancé dans une mission suicidaire pour amener les Montréalais à accepter, entre autres brillantes idées, la tarification universelle du stationnement sur rue dans la ville de Montréal. L’abolition du stationnement gratuit sur le domaine public est une idée à la fois impossible, absurde… et correcte.

Véritable piège à clics, cette proposition a suscité l’indignation des automobilistes, qui se sont élevés en masse contre cet outrage à leur quasi-monopole sur notre espace public urbain. « Ça n’a pas d’allure », a tonné Yves Desautels sur la Première Chaîne de Radio-Canada, avant de retourner à son bulletin de l’infernal trafic de la ville, sans jamais envisager la possibilité que la voirie soit surexploitée en partie parce qu’elle jouit de subventions qui rendent son exploitation et même sa surexploitation avantageuses.

Dans le tsunami de réactions qui a suivi la proposition du CRE, j’ai eu l’impression qu’un seul dirigeant municipal avait présenté le problème de manière correcte : la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. « Moi, si je veux entreposer mon frigidaire, je me loue un entrepôt, je ne l’entrepose pas sur le domaine public », a dit Laurence Lavigne Lalonde pour illustrer le traitement tout à fait unique qu’on réserve à la voiture dans nos vies.

L’image d’une file de frigidaires entreposés le long des places de stationnement de Villeray est bien drôle, et illustre en un clin d’oeil l’absurdité de ce qu’on fait actuellement de ces espaces. On vit dans une ville. Et dans une ville, l’immobilier reste ce qu’il y a de plus cher, parce qu’il n’y a rien de plus rare en ville que de l’espace à occuper. L’immobilier, évidemment, est tout sauf gratuit dans une grande ville nord-américaine… sauf pour les voitures.

Bien entendu, comme de nombreuses villes de l’Amérique du Nord, Montréal intègre à son ADN une série de normes qui se sont révélées toxiques pour le développement de communautés urbaines vivantes. La plus importante d’entre elles est la planification centrée sur la voiture, qui est ancrée dans nos pratiques urbanistiques depuis tant de générations que nous ne nous réveillons que lentement, progressivement, à leurs effets pernicieux.

Les sociétés comme la nôtre se trouvent dans une situation délicate. On peut très bien reconnaître, d’un point de vue théorique, que le modèle de développement urbain que nous avons suivi ces 75 dernières années n’a pas réussi à démontrer qu’il pouvait être viable, ni même très intelligent, et avoir en même temps raison de vouloir le défendre. Après tout, nous vivons dans un monde conçu autour de la présence des voitures dans nos vies et on a de la misère à s’y déplacer sans elles. C’est clair.

Le livre blanc du CRE est taxatif sur ce point : l’étalement urbain et la planification urbaine centrée sur l’auto sont le résultat d’une longue suite de mauvais choix, et le stationnement gratuit sur rue n’est que l’un de ces choix malavisés. Aucune réforme isolée ne va pouvoir défaire ce modèle. La tarification universelle du stationnement en est une parmi des douzaines d’autres qui, ensemble, pourraient rendre la ville plus conviviale sans voiture. Le livre blanc en énumère d’autres : réformes du zonage pour rendre la ville plus compacte, planification des services en fonction de la mobilité durable, amplification de la disponibilité des options de mobilité collective, active et durable, et cetera.

Mais le principe du frigidaire de la mairesse Lavigne Lalonde est utile parce qu’il attire notre attention sur une absurdité bien précise. Ce n’est pas seulement que Montréal est autocentrée parce que le maire Drapeau aimait bien son char et a fait toutes sortes de mauvais choix en mobilité il y a 60 ans. C’est nous qui continuons de soutenir l’auto solo jour après jour par des pratiques parfois presque invisibles qui privilégient l’auto plutôt que les autres modes de transport.

Il est choquant de constater, comme me l’a dit Blaise Rémillard du CRE lors d’une récente entrevue, que personne n’est vraiment en mesure de dire exactement combien de places de stationnement gratuites sur rue il y a à Montréal. La Ville les estime à 470 000. Mais, puisqu’on traite le stationnement gratuit sur rue comme une donnée de la nature, personne ne s’est jamais donné la peine de les compter vraiment.

Le CRE, pour sa part, calcule que, si une place de stationnement moyenne occupe 14 mètres carrés, le stationnement sur rue à Montréal couvre actuellement 7 kilomètres carrés, une superficie à peu près équivalente à la moitié de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, où j’habite. La Ville prend cette richesse immobilière de premier choix — un espace énorme équivalant au pourcentage choquant de 27 % de la voirie —, noue un ruban dessus et en fait cadeau aux propriétaires de ces appareils mortels qui crachent du CO 2 , empoisonnent l’air, changent le climat et blessent nos enfants et des cyclistes par douzaine. C’est complètement absurde.

Le sage dit : « Montre-moi ton budget, je vais te dire quelles sont tes priorités. » Si les chiffres de la CRE sont exacts, l’actuelle subvention cachée accordée au stationnement sur rue vaut presque 10 % du budget de la Ville et cinq fois ce qu’elle dépense en hébergement social.

Est-ce que l’entreposage gratuit d’autos est vraiment cinq fois plus important pour Montréal que la crise du logement qui la secoue ? Apparemment, et absurdement, oui. Ce n’est pas une opinion, ce sont les chiffres qui le disent. Montréal a une superbe occasion de corriger cette injustice. Il faut la saisir.