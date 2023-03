Faire naître la parole des jeunes par la création littéraire

Certains se questionnent ces temps-ci sur la façon d’améliorer les compétences en français des élèves québécois à la suite du rapport produit par trois expertes sur la maîtrise du français au collégial.

Seuls ceux qui ne sont pas confrontés à cette situation se surprennent du constat général dudit rapport : après onze années d’apprentissage du français au primaire et au secondaire (cours obligatoires chaque année, faut-il le rappeler), les étudiants des cégeps font preuve d’incapacités chroniques en lecture et en l’écriture.

Il est justifié de se demander à qui en incombe la faute, mais peut-être conviendrait-il de proposer dans un même mouvement des modifications aux méthodes employées actuellement pour l’enseignement de la langue.

Lecture et écriture sont intimement liées, et il est contre-productif d’imaginer des programmes qui mettent l’accent sur un seul des éléments de ce binôme, la lecture et l’analyse de textes, alors que la langue prend racine en nous pour nous définir en tant que personne agissante.

C’est par l’énonciation narrative que le langage devient effectif et significatif pour celui ou celle qui y trouve la consécration de sa personnalité et la valorisation de son expérience unique et intime de l’existence humaine. Et c’est par le récit (autobiographique ou fictionnel) que l’étudiant comprend l’importance et la portée du langage écrit.

Aussi devrions-nous intégrer dans le cursus scolaire, et cela dès le plus jeune âge, des ateliers réguliers de création littéraire par lesquels l’élève, se voyant lui-même comme une personne singulière, porteuse d’une histoire unique et différenciée, abordera le langage non pas comme une science ou une matière qui ne le concerne pas, mais comme le Graal de son autodétermination.

Les jeunes à qui on propose ce type d’atelier comprennent rapidement que la maîtrise du langage ouvre les portes non seulement des études avancées et du marché de l’emploi, mais surtout celles de leur épanouissement personnel, puisque le langage comme matériau d’expression devient libérateur quand on sait l’employer à bon escient et de belle manière.

Le geste d’écriture de fiction pose de manière concrète toutes les questions fondamentales de la grammaire, en y ajoutant comme plus-value la découverte de soi et de ce qui nous unit aux autres. Arrimée à une démarche d’analyse de textes adaptés aux exercices proposés en ateliers, une telle approche permet à l’élève d’assimiler le langage et son articulation tout en se libérant de certaines tensions inhérentes à sa condition d’enfant ou d’adolescent.

Par la lecture, mais aussi et surtout par l’écriture, le jeune découvre qu’il n’est pas seul au monde, et que les questionnements qui parfois le taraudent trouvent leur apaisement dans sa capacité à les exprimer.

Une telle approche ne pourra s’inscrire que dans une redéfinition des programmes, mais aussi de la formation des maîtres, à qui nous devrons enseigner l’art de faire naître la parole des jeunes par l’écriture de fiction, poétique ou narrative.