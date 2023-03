Civilisons les conflits de travail maintenant

Depuis 1977, le Québec interdit le recours à des briseurs de grève lors d’un conflit de travail. Plusieurs grèves, dont celle de la United Aircraft en 1974, ont démontré à quel point la présence de travailleuses et de travailleurs de remplacement envenime les conflits, engendre de la violence physique, menace la paix industrielle et déséquilibre le rapport de force. Les raisons qui ont amené le législateur québécois à interdire le recours aux travailleurs et travailleuses de remplacement sont encore valables aujourd’hui et visent notamment à réduire le nombre de conflits industriels et à les pacifier.

Il n’existe pas de telles dispositions pour les entreprises de juridiction fédérale (banques, télécommunications, transport maritime, etc.), un secteur qui vise environ 22 000 employeurs et 985 000 employés, dont 87 % se trouvent au sein d’entreprises de grande taille (100 employés et plus). Récemment, les conflits au Port de Québec (2022) et de Montréal (2020) ainsi que chez Océan remorquage (2022), montrent les conséquences déplorables du recours aux briseurs de grève : allongement de la durée des négociations, polarisation du conflit, voire recours possible à la violence et au harcèlement sur les lignes de piquetage.

La présence de briseurs de grève lors d’un arrêt de travail déséquilibre aussi le rapport de force en faveur de l’employeur en permettant d’accroître sa capacité de résistance en cas de conflit de travail. Or, selon les données du Programme du travail, une institution fédérale qui fait partie d’Emploi et Développement social Canada, 42 % des employeurs en grève ou en lockout ont fait appel à des travailleurs et travailleuses de remplacement et des gestionnaires pour remplacer les personnes salariées entre 2012 et 2022.

Les données montrent également que malgré la diminution du nombre de conflits de travail au Québec depuis les années 1970, leur durée moyenne a quant à elle fortement augmenté, ce qui montre la complexité des enjeux qui sont en leur coeur. Force est d’admettre que l’heure est à l’adoption de mesures qui pourront diminuer les tensions entre les parties et qui permettront au système de relations du travail de remplir adéquatement son rôle. Les mesures anti-briseurs de grève font nécessairement partie de la solution.

Cette urgence d’agir est d’autant plus forte que depuis l’arrêt de la Cour suprême en 2015 dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour, le droit de grève est considéré comme une composante essentielle de la liberté d’association. Même si la protection constitutionnelle du droit de grève est reconnue, encore faut-il en assurer l’effectivité. Il semble impératif que le gouvernement fédéral adopte une interdiction réelle de recourir à des briseurs de grève, notamment en s’assurant que la notion d’établissement tienne compte des nouvelles formes d’organisation du travail, comme le télétravail.

Au Québec, les tribunaux ont d’ailleurs procédé à un tel ajustement. Des mécanismes de surveillance robustes pour garantir le respect de cette interdiction et des amendes substantielles afin de décourager toute infraction doivent également être prévus.

Une interdiction de recourir à des travailleurs et des travailleuses de remplacement permettrait au gouvernement d’assumer la responsabilité qui lui incombe en vertu du modèle canadien de relations du travail : rétablir l’équilibre de pouvoir entre les parties patronale et syndicale afin de préserver la libre négociation et l’autonomie des parties en cette matière en plus de contribuer à réduire la polarisation des conflits.

*Ont aussi signé ce texte :

Stephanie Bernstein, professeure au département des sciences juridiques (UQAM)

Urwana Coiquaud, professeure au département de gestion des ressources humaines (HEC-Montréal)

Mélanie Dufour-Poirier, professeure à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)

Diane Gagné, professeure au département de la gestion des ressources humaines (UQTR)

Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)

Christian Lévesque, professeur au département de gestion des ressources humaines (HEC-Montréal)

Isabelle Martin, professeure à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)

Ian MacDonald, professeur à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)

Gregor Murray, professeur à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)

Guylaine Vallée, professeure à l’École de relations industrielles (Université de Montréal)