Des fermes pérennes pour le Québec

Après plus de dix ans de travail dans le monde de la petite agriculture, j’ai rédigé un texte sur la nécessité des fermes pérennes en ligne sur le Rizen. C’est à la fois le cri du coeur d’une maraîchère biologique et le bilan d’une diplômée en sociologie qui observe que la terre agricole change de vocation pratiquement aussi souvent qu’elle change de mains.

Selon moi, la question centrale est la suivante : a-t-on encore le loisir de gaspiller autant de temps et de ressources pour laisser à ce point libre cours à la libre entreprise en agriculture ?

Les économistes le disent : le prix des terres agricoles a nettement surpassé la rentabilité de l’activité agricole. Le modèle de l’agriculteur propriétaire ne fonctionne plus sur papier. Dans ce contexte, les subventions destinées aux entreprises agricoles, tout comme les autres formes d’appui à l’achat d’une terre agricole, sont vouées à entretenir un modèle où seuls les plus privilégiés, les plus novateurs, les plus résilients ou les plus acharnés d’entre nous persistent. Plusieurs y sacrifient leur santé financière, physique et psychologique, et parfois leur vie…

Derrière nos beaux légumes, nos publications qui font rêver et le sourire sur nos visages au marché, la petite agriculture chancelle. Blessures physiques, difficultés financières, maladies, épuisement, écoeurantite, séparations ou successions qui se règlent en cour font partie de ces conditions humaines individuelles qui ont trop souvent raison de notre enthousiasme initial.

Alors, on arrête la production commerciale, soustrayant une terre agricole de plus de sa fonction. Ou bien on vend carrément toute la ferme : liquidation des équipements sur Marketplace et vente de la terre à gros prix à qui peut bien se la permettre…

Et on n’a pas tout perdu, car plusieurs de ces équipements et bâtiments ont été subventionnés par les contribuables par l’entremise du ministère de l’Agriculture et surtout de la Financière agricole du Québec, qui offre de 20 000 $ à 50 000 $ à tout jeune démarrant une entreprise agricole.

Si l’intention est louable, force est de constater que de telles subventions versées à « l’individu » ne garantissent aucunement que les ressources acquises grâce à elles continueront de servir au sein d’un système de production agricole à moyen-long terme. Et si, au lieu d’être versées aux individus qui se lancent en affaires, ces subventions étaient remises à des fermes pérennes au moment où elles accueillent de nouveaux membres ?

Des fermes dont la terre pourrait, par exemple, être protégée grâce à une fiducie d’utilité sociale agroécologique (FUSA) afin que sa vocation soit inscrite juridiquement à perpétuité.

Sur ces terres, la main-d’oeuvre pourrait être organisée en coopératives ou en organismes à but non lucratif pouvant jouir d’un droit de propriété superficiaire ou d’un autre type de propriété justifiant des investissements à long terme.

Chaque génération apporterait ses couleurs, ses méthodes et son marketing. Mais on n’aurait pas à drainer, à amener l’eau et l’électricité, à racheter machinerie et équipements, à construire serres et bâtiments, et surtout à acheter la terre chaque fois qu’elle change de main.

Alors, peut-être qu’on pourrait enfin s’offrir un salaire dépassant celui d’un ado commençant sa carrière chez McDo. La relève agricole pourrait quant à elle décider de rejoindre une ferme existante qui la fait vibrer ou bien de démarrer une nouvelle ferme pérenne — si besoin est.

En tant que membre travailleur d’une ferme pérenne collective, la relève conserverait son élan entrepreneurial en possédant un droit de vote et en prenant des rôles et responsabilités au sein de l’entreprise.

Oui, on a besoin de fermes pérennes diversifiées ; avec des poules, un four à pain, des fleurs et des arbres fruitiers. Ce dont on rêve tous et toutes lorsqu’on cultive la terre, mais qu’on a rarement le temps de créer en une vie.

On veut des fermes pérennes dans l’espace-temps, que l’on peut bâtir à l’infini, pour construire nos sols sans interruption, sans crainte que notre ferme devienne un stationnement de centre d’achat.

On veut des fermes pérennes agroécologiques, car au moment où la crise écologique frappe à nos portes, on ne peut plus envisager de déverser des produits de synthèse et des boues d’épuration dans nos sols et nos cours d’eau.

On veut des fermes pérennes de proximité, comme pour les hôpitaux et les écoles, qu’on trouve dans un rayon raisonnable autour de toutes les communautés. Car manger est un droit aussi essentiel que l’accès aux soins de santé et à l’éducation.

Les possibilités sont immenses, si seulement on pouvait faire le saut d’un modèle individualiste à un modèle collectif d’entreprises agricoles.