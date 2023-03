Assistons-nous à un aveu d’échec du modèle caquiste en éducation?

« […] il y a des choses qui sont faites par les directeurs généraux avec l’accord du conseil d’administration qui ne font pas nécessairement notre affaire. » Cette phrase est du premier ministre, François Legault, qui l’a prononcée en entrevue à Rivière-du-Loup alors qu’il parlait de la gouvernance des centres de services scolaires du Québec. Le reste de son propos, rapporté dans La Presse, découle de cette logique centralisatrice et annonce un avenir assez sombre pour le réseau public d’éducation (eh oui, public seulement…).

Lorsque la Coalition avenir Québec (CAQ) était dans l’opposition, sa boussole électoraliste lui prescrivait de dénoncer et d’accuser le gouvernement libéral d’avoir tout centralisé dans le réseau de la santé. À l’évidence, rendue au pouvoir, elle a choisi d’adopter cette formule dévastatrice et de l’appliquer au réseau public d’éducation.

Comme ancien élu scolaire ayant défendu avec ardeur la pertinence des choix locaux en éducation, je me sens particulièrement interpellé par les propos du premier ministre.

Je vous invite à aller écouter les arguments et les mises en garde des élus scolaires face à la centralisation des pouvoirs dans les mains du ministre de l’Éducation lors des audiences de la commission parlementaire sur le projet de loi 40. Nous avions souligné à grands traits les effets néfastes de la disparition du contre-pouvoir exercé par les commissions scolaires et la volonté du nouveau gouvernement caquiste de centraliser les décisions à Québec.

Les élus scolaires avaient également interrogé les directions générales, plutôt favorables au projet de loi 40 et à l’élimination des élus scolaires : « Qui vous garantira l’autonomie professionnelle lorsque les élus scolaires ne seront plus là ; lorsque vous deviendrez redevables uniquement au ministre de l’Éducation et, ultimement, au premier ministre ? » Leur volonté de collaborer au changement (c’était leur propos à l’époque) les honore probablement ; encore aurait-il fallu vérifier si les directions générales et la CAQ partageaient la même définition du verbe « collaborer ».

J’ai aussi souvenir des phrases séduisantes utilisées par la CAQ pour endormir la population. « Il faut rapprocher les décisions de celles et ceux qui connaissent les enfants par leur nom. » « Il faut dépolitiser le réseau public d’éducation. » « Un conseil d’administration donnera la parole aux parents, employés et membres de la communauté, toutes et tous réunis autour d’une même table. » « Au lieu de payer des élus, on va offrir des services aux élèves. »

J’en oublie probablement, mais force est d’admettre qu’aussi mielleux étaient ces propos, ce n’étaient finalement que des chants de sirènes. Nous aurait-on leurrés ? Car après tout, il n’y a pas plus de services pour les élèves. À n’en pas douter, la politique n’est jamais bien loin, et le projet caquiste éloigne encore davantage les décisions de la fine connaissance du million d’élèves au Québec. Pour ce qui est de réunir tout le monde autour de la table, l’imposition d’un code de conduite les aura rapidement fait taire.

Je me demande sincèrement si les experts en gouvernance appuient le modèle de leadership que semble vouloir exercer M. Legault sur le réseau public d’éducation. Parce que, si nous écoutons attentivement la réaction des directions générales à l’appel d’obéissance du premier ministre, nous entendrons un silence lié à leur « devoir de réserve ». Elles se feront alors porte-parole du ministre ou, au mieux, murmure timide et poli de la Fédération des centres de service scolaires du Québec en réaction de cette invalidation professionnelle.

Pourtant, les directions générales ont été embauchées pour leur leadership, leur vision du développement de l’organisation, leur capacité à analyser des situations locales complexes et leur volonté de prendre des décisions souvent courageuses pour favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. Cette nouvelle menace sur la gouvernance du réseau public va sans aucun doute étouffer le courage, l’initiative et le talent de nos leaders en éducation au Québec.

Puis, finalement, j’en suis à me demander si nous assistons à un aveu d’échec du modèle mis en place par ce gouvernement, il y a à peine trois ans ou si, pis encore, le mouvement de centralisation et d’élimination de tout contre-pouvoir entamé en février 2020 par la CAQ ne fait que poursuivre sa route dévastatrice.

Heureusement, les forums citoyens en éducation ont démarré vendredi à Montréal et se poursuivront partout au Québec au cours du printemps. C’est une occasion en or de prendre la parole sur les grands enjeux de l’éducation, dont la gouvernance scolaire. Toute la population québécoise est bienvenue. En espérant y entendre également nos leaders en éducation.