Mettre en oeuvre l’initiative Femmes, paix et sécurité en sol canadien

À la suite de la Journée internationale des droits des femmes, un constat s’impose : 23 ans après la première résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur les Femmes, la paix et la sécurité (FPS), les États occidentaux ne sont pas suffisamment équipés pour mettre en oeuvre le programme FPS chez eux.

L’examen des plans d’action nationaux (PAN) rédigés par les États occidentaux en réponse à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies FPS révèle l’absence flagrante de considérations nationales. Les PAN occidentaux qui comportent des engagements tournés vers l’intérieur les présentent comme des éléments secondaires, qui pâlissent en comparaison du nombre d’engagements énoncés et de départements de premier plan mobilisés dans le cadre de l’aide internationale et des efforts militaires à l’étranger.

Des pays comme le Canada et la Suède, qui (jusqu’au récent changement de climat politique dans le cas de la Suède) affichaient fièrement leur approche féministe de la politique étrangère (voir par exemple le Manuel de politique étrangère féministe de la Suède et la Politique d’assistance internationale féministe du Canada), n’ont pas adopté une approche significativement plus humble pour ce qui est de reconnaître les défis reliés à l’initiative FPS à l’échelle nationale et de les relever par le biais d’engagements pris dans le cadre des PAN.

Le cas du Canada

Le Canada, par exemple, bien qu’il assume un rôle de leader dans la mise en oeuvre de l’initiative FPS, présente certaines lacunes au niveau national dans son PAN (2017-2022), notamment en ce qui concerne ses propres problèmes bien connus concernant les droits des femmes autochtones et les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles au sein de ses forces armées.

Bien que le Canada reconnaisse dans son PAN que la situation des femmes autochtones au niveau national constitue une question de paix et de sécurité, les dispositions laissent certains éléments clés en suspens (voir la Mise en oeuvre du Plan d’action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité par le ministère des Relations avec les Autochtones et des Affaires du Nord et par le ministère des Services aux Autochtones).

Notamment, aucun engagement ne semble avoir été pris pour réduire la violence dans les réserves — qui touche les femmes de manière disproportionnée (voir le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer notre pouvoir et notre place) — ni pour faciliter l’accès des femmes autochtones à la justice lorsqu’elles sont victimes/survivantes d’actes violents. Si le PAN du Canada (PANC) comprend un engagement à répondre aux appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la plupart des actions connexes concernent l’indemnisation des victimes et de leurs familles (sans engagement relatif à l’impunité juridique effective des auteurs), et très peu de mesures sont axées sur la prévention.

En ce qui concerne l’engagement du PANC relatif à la défense et aux forces armées du Canada, certains éléments nationaux clés se retrouvent en effet dans la Mise en oeuvre par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes du plan d’action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité, comme le recrutement et la promotion des femmes, l’éducation et la formation du personnel sur les femmes et les conflits, ainsi que l’intégration dans les opérations de l’Analyse comparative entre les sexes (ACS+).

Toutefois, en ce qui concerne le harcèlement et les agressions sexuelles dans ses rangs, l’opérationnalisation de l’engagement reste discutable, car le plan fait référence à l’opération Honour, qui a pris fin en 2021 et a été réduite à l’initiative Voie de la dignité et du respect (dont l’opération Honour faisait partie à l’origine). En outre, la Voie ne comprend pas de cadre de mesure des performances accessible au public qui permettrait d’en suivre les progrès (contrairement à l’ancienne opération Honour).

La réduction de la portée de cet engagement clé du PAN concernant l’approche du Canada pour diminuer les cas de harcèlement et d’agression sexuelles au sein de ses Forces armées est un autre exemple démontrant que les PAN occidentaux, tels qu’ils sont actuellement, ne servent pas pleinement leur objectif national, surtout lorsqu’on les compare à l’ampleur des ressources consacrées aux engagements à l’étranger. Cela dit, le PAN du Canada est loin d’être le seul PAN sous-optimal sur le plan national.

La nécessité de repenser les composantes nationales des PAN

Le cadre initial de l’initiative FPS (qui remonte à la rédaction de la résolution 1325) est en partie responsable de la représentation erronée des femmes et des conflits en général, ainsi que de la portée attendue de l’initiative FPS (c’est-à-dire qu’elle prendrait effet dans les États touchés par un conflit et nulle part ailleurs). Présentée par la résolution 1325 comme un rôle de victime, la perspective du Conseil de sécurité sur les femmes et les conflits a depuis été élargie pour inclure la « participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à la consolidation de la paix » (S/RES/1889 (2009)).

Si cette perspective reste à juste titre axée sur la participation des femmes des États touchés par un conflit, elle ne se limite plus à cette définition étroite et représente une occasion pour les États non touchés par un conflit de revoir leur appareil de sécurité et les défis en matière de sécurité dans leur pays d’une perspective féministe.

Ainsi, l’initiative FPS — façonnée non seulement par la résolution 1325, mais par toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies — se veut un outil complet (peut-être uniquement parce qu’il n’existe aucun autre outil de ce type et de cette ampleur) pour guider toutes les interventions liées à la sécurité à travers une lentille féministe. Il est donc essentiel que les pays occidentaux repensent les éléments nationaux de leurs PAN et que les Nations unies publient un cadre politique clair sur lequel aligner les futurs PAN (y compris la clarté sur ce qui constitue une réponse nationale forte vis-à-vis de l’initiative).

Le fait que les pays occidentaux — dont beaucoup se positionnent comme les champions de l’agenda et ont été parmi les premiers à élaborer des PAN — aient interprété l’initiative FPS comme une initiative largement applicable à l’aide internationale et à la présence militaire à l’étranger trahit les courants impériaux souvent mis en évidence dans le domaine de la politique étrangère. L’appropriation par les pays occidentaux de leurs propres questions de paix et de sécurité et la présence dans les PAN d’engagements féministes portant sur les questions nationales seront nécessaires à la mise en oeuvre réussie de l’initiative onusienne.