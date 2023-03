L’ouragan Leslyn Lewis

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Les ouragans, ces tempêtes qui dévastent tout sur leur passage, ont des noms. En politique, il y a aussi des tempêtes qui peuvent détruire des années d’effort.

Lors de l’élection fédérale de 2019, la menace pour le Parti conservateur du Canada (PCC) et son chef, Andrew Scheer, se nommait Maxime Bernier. Ce n’était pas un ouragan, mais la seule présence de M. Bernier risquait de compromettre la réputation du parti, par amalgame ou par association, en plus de diviser les votes.

Remettons-nous dans le contexte. M. Bernier avait réussi à se faire inviter aux débats des chefs, ce qui lui offrait une tribune pour proposer ses solutions simplistes et populistes, sans rigueur ni cadre financier. Dans le camp conservateur, il était établi que tout dérapage de M. Bernier serait une occasion pour les libéraux d’en faire porter le chapeau à Andrew Scheer. Sans surprise, Justin Trudeau a profité d’un débat pour affirmer que le rôle de Maxime Bernier était de dire publiquement ce que M. Scheer pensait en privé.

En fin de compte, M. Bernier n’a eu que très peu d’impact sur cette élection — bien moins que l’ingérence chinoise a pu en avoir, sommes-nous tentés d’extrapoler après ce qu’on a appris ces dernières semaines.

Et, d’une certaine façon, le départ de M. Bernier du PCC, en 2018, a aussi eu du bon. Cela a poussé des membres plus radicaux, qui faisaient souvent mal paraître le parti, à partir avec lui. Une petite saignée peut, parfois, être bénéfique. Il faut par ailleurs se souvenir que M. Scheer avait gagné la course à la direction avec une toute petite marge sur M. Bernier. La cohabitation avec un ancien adversaire est parfois difficile. On n’a qu’à penser à la rivalité entre Jean Chrétien et Paul Martin.

Arrive ensuite Erin O’Toole. Comme chef du PCC, il a aussi dû se départir de membres moins fréquentables. En janvier 2021, avec une élection anticipée à l’horizon, il a demandé l’expulsion du caucus conservateur du député Derek Sloan, qui avait accepté un don d’un suprémaciste blanc bien connu. M. Sloan n’en était pas à ses premières frasques, lui qui avait remis en question la loyauté de la Dre Theresa Tam envers le Canada en insinuant qu’elle travaillait pour la Chine. Il constituait une nuisance à éliminer pour éviter que les libéraux fassent des associations entre lui et M. O’Toole lors de l’élection à venir.

On connaît la suite. MM. Bernier et Sloan ne sont pas arrivés à regagner un siège sans la bannière du PCC, et Maxime Bernier est désormais inexistant sur l’échiquier politique.

Le nouveau chef conservateur, Pierre Poilievre, n’est pas pour autant hors de danger. Comme Andrew Scheer ou Erin O’Toole, il fait face à des risques. L’un d’eux est incarné par la députée Leslyn Lewis.

Mme Lewis est une conservatrice sociale, qui s’oppose à l’avortement et à l’aide médicale à mourir. Mais ce ne sont pas ces positions, contraires au courant dominant au Canada, qui représentent un risque pour M. Poilievre. Il est lui-même pour l’avortement et pour le mariage gai, et peut donc neutraliser les attaques des libéraux sur ces sujets.

Mme Lewis partage les croyances et positions anti-mesures sanitaires de M. Bernier, avec un penchant marqué pour les théories du complot. Elle a refusé de dévoiler son statut vaccinal et, durant la course à la chefferie, elle a reproché à M. Poilievre de ne pas en avoir fait assez pour soutenir le Convoi de la liberté. Elle a de plus fréquemment attaqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), coupable selon elle d’être associée à la fondation Bill et Melinda Gates et de menacer la souveraineté des États avec son plan de traité international pour la prévention future des pandémies.

En prime, Mme Lewis a des fréquentations et des propos plus que douteux, qui ne sont pas sans rappeler ceux qui ont conduit à l’expulsion de Derek Sloan. Elle fait des amalgames inacceptables et honteux, en associant, par exemple, le contexte pandémique aux expérimentations médicales pratiquées par les nazis sur des prisonniers de camps de concentration avec le code de Nuremberg de 1947.

Il y a deux semaines, Mme Lewis a rencontré Christine Anderson, députée allemande d’extrême droite du Parlement européen, aux propos controversés, avec deux autres députés conservateurs. C’est ce genre d’activité et de fréquentations que les libéraux vont certainement ressortir lors de la prochaine campagne pour montrer que les conservateurs ne sont pas fréquentables. À la défense du PCC, qui affirme que le parti n’était pas au courant des croyances de Mme Anderson, M. Trudeau a répondu qu’il ne fallait pas prendre les Canadiens pour des idiots.

Sur papier, Mme Lewis, qui est issue de l’immigration et détient un doctorat en droit international, a un profil exceptionnel. Dans les faits, elle fait du tort au Parti conservateur en en entraînant d’autres dans son sillage. Ce n’est pas sans raison que Mme Lewis avait été écarté du cabinet fantôme d’Erin O’Toole, malgré son statut de candidate à la chefferie.

Pierre Poilievre n’a pas sanctionné ses membres. Mais, tôt ou tard, Justin Trudeau adressera au nouveau chef conservateur la même phrase que celle qu’il avait lancée à Andrew Scheer : « Ce que ta députée Leslyn Lewis dit publiquement, tu le penses en privé, n’est-ce pas, Pierre ? » Et c’est ainsi que l’ouragan Leslyn détruira peut-être une part du travail de Pierre Poilievre.