Une portée concrète pour le cadre de Kunming à Montréal

En décembre dernier, avait lieu à Montréal la plus grande conférence internationale sur la biodiversité jamais organisée à ce jour. Cette conférence, qui a été mise en place en quelques mois à peine, est maintenant considérée comme un moment historique pour la biodiversité. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal témoigne de la volonté de 196 États de sauvegarder la nature et freiner, voire inverser la perte de biodiversité d’ici à 2050.

Avant même l’adoption de ce cadre, le Canada s’était déjà fixé comme objectifs de protéger au moins 30 % de ses terres et ses eaux d’ici 2030, de reconnaître la contribution des peuples autochtones à la sauvegarde de la biodiversité et enfin, de lutter contre la pollution et la surexploitation de la nature.

À partir de maintenant, la voie dans laquelle nous nous engageons et la rapidité avec laquelle nous agirons auront d’énormes conséquences sur la biodiversité, et ce, tant au Canada qu’à l’échelle planétaire. Aucune tâche aussi vaste et aussi importante que celle-ci n’a jamais été entreprise.

Depuis la COP15, nous travaillons à donner au cadre de Kunming à Montréal une portée concrète. La semaine dernière, le Canada fait partie des nombreux pays qui se sont mis d’accord sur l’adoption d’un traité visant à protéger la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Ce traité, historique, est l’aboutissement de plus de vingt ans de travail. En 2004, lorsque j’étais chez Greenpeace, un traité de cette nature n’était qu’un rêve lointain. Ce traité ouvre la voie à l’augmentation des sommes visant la conservation marine et à la mise en oeuvre de mesures de protection des ressources génétiques ainsi qu’à la protection d’au moins 30 % des océans de la planète.

Dans l’atteinte de l’objectif de protection de 30 % de nos eaux, vendredi dernier, les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé l’agrandissement du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. En multipliant par quatre les limites de ce parc, nous protégerons d’autant l’habitat essentiel du béluga et des autres espèces marines présentes dans le Saint-Laurent.

Le cadre mondial de Kunming à Montréal nous donne des objectifs à atteindre pour sauvegarder la biodiversité. Le Canada a déjà entrepris de traduire ce cadre en actions concrètes. Aussi, de Tadoussac à la Réserve nationale de faune d’Edéhzhíe dans les Territoires du Nord-Ouest, de la protection des forêts anciennes en Colombie-Britannique à la création d’une nouvelle aire marine protégée au Nunatsiavut à Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada réalise les engagements pris à Montréal.

Hectare par hectare, entente par entente, nous posons des gestes pour freiner et inverser la perte de la biodiversité. Une planète où la nature reprend ses droits commence ici, chez nous, par des actions dont nous sommes tous responsables.

Les Québécois et les Québécoises peuvent être fiers d’avoir accueilli le monde entier en décembre dernier et d’avoir été les témoins privilégiés d’un tournant historique pour la biodiversité. La voie est tracée, il faut poursuivre sur cette lancée. Les défis sont nombreux, mais ensemble on peut y arriver.