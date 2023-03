Canada et États-Unis, voisins, alliés et amis

Il y a 20 ans, j’ai été assermenté comme premier ministre du Québec, et la Foreign Policy Association m’accueillait une semaine plus tard pour un événement au cours duquel j’ai pu avoir un entretien avec le secrétaire d’État Colin Powell. En 2003, la géopolitique avait pour toile de fond les attaques du 11 septembre 2001 et la guerre en Irak.

Il existe des citations célèbres de présidents américains et de premiers ministres canadiens au sujet des relations entre nos deux pays. Celle que je préfère est celle du leader d’un tiers parti à la Chambre des communes, Robert Thomson, qui, dans les années 1960, avait déclaré : « Les Américains sont nos meilleurs amis, que cela nous plaise ou pas ! »

Je suis très fier d’être Québécois et Canadien. J’estime qu’à la loterie de la citoyenneté planétaire, être Canadien, c’est remporter le premier prix.

L’expérience et l’histoire nous ont appris que tous les premiers ministres font face aux mêmes défis. La première tâche d’un premier ministre canadien est de maintenir l’unité du pays.

Durant les 40 dernières années, dans ma province natale, le Québec, nous avons tenu deux référendums sur la question de l’indépendance. Les enjeux d’identité qui alimentent le sentiment nationaliste ne sont pas uniques au Canada. Il y a aussi l’Écosse, la Catalogne et même… le Texas !

Le deuxième grand défi auquel chaque premier ministre canadien fait face, c’est la gestion et le maintien de nos relations avec les États-Unis. Nous sommes deux pays souverains qui partagent essentiellement les mêmes valeurs, mais qui ont une histoire différente, qui ont des perspectives similaires, mais un regard différent sur le monde.

Notre relation économique et commerciale est parmi les plus riches au monde. Nous avons conclu deux accords commerciaux : une entente de libre-échange en 1988 qui a fait l’objet d’une campagne électorale fédérale, et l’ALENA, aujourd’hui appelé l’ACEUM, qui a été chaudement débattu au Congrès américain et qui est entré en vigueur en 1994.

Nos deux pays sont signataires du Protocole de Montréal pour la protection de la couche d’ozone, du traité sur les pluies acides de 1991, de la convention sur les changements climatiques et de plusieurs autres accords environnementaux internationaux, nationaux et régionaux, y compris le Conseil de l’Arctique.

En matière d’énergie, le Canada est le partenaire le plus important et le plus fiable pour toutes les sources d’énergie disponibles. L’hydroélectricité du Québec alimente en énergie la ville de New York. Le Canada, c’est aussi le pétrole, le gaz naturel, l’uranium et les énergies renouvelables.

Dans cette relation exceptionnelle avec les États-Unis, un constat politique ressort : l’Amérique n’est pas seulement un voisin, un ami et un allié, c’est aussi une superpuissance. Cela représente un défi particulier.

Malgré une relation exceptionnelle, nous avons souvent été victimes des dommages collatéraux de la politique américaine, comme les clauses « Buy America », qui ne visent pas le Canada, mais qui touchent directement nos intérêts. Permettez-moi de dire les choses comme elles sont : les superpuissances se comportent comme des superpuissances.

Avec le temps, les gouvernements canadiens, les premiers ministres provinciaux et le milieu des affaires ont appris à travailler avec le système politique américain pour nous permettre de livrer des compromis acceptables pour les deux pays.

Durant ma vie publique, j’ai été témoin, à la Chambre des communes, puis à l’Assemblée nationale du Québec, de la chute de l’Union soviétique et de la construction de l’Union européenne. J’ai vu l’émergence de la région indo-pacifique et de la Chine en particulier, alors qu’elle commençait à s’ouvrir sur le monde en 1978, qu’elle devenait membre de l’Organisation mondiale du commerce puis aujourd’hui… une superpuissance.

J’ai dirigé la délégation canadienne au Sommet de la Terre de Rio en 1992, qui a donné naissance aux conventions sur les changements climatiques et à la Convention sur la biodiversité. Je suis fier d’avoir négocié avec la Californie la mise en oeuvre d’un des premiers systèmes d’échange de droits d’émission de carbone au monde.

La sécurité et les conflits monopolisent désormais l’agenda des leaders mondiaux. Les menaces de conflits en mer de Chine méridionale, à Taïwan, au Moyen-Orient, en Iran et en Corée du Nord mettent en péril nos démocraties et nos libertés.

L’universitaire américain Graham Allison, de l’Université Harvard, parle du piège de Thucydide et du risque d’affrontement entre deux superpuissances. Dans ce contexte, le Canada et le monde occidental, y compris l’Europe, et notamment l’Allemagne, font face à de dures réalités. La paix et la sécurité ne peuvent jamais être tenues pour acquises.

Je veux maintenant attirer votre attention sur un sujet qui devrait devenir un projet entre nos deux pays : le Canada et les États-Unis partagent un intérêt commun et urgent pour la protection de notre souveraineté dans l’Arctique.

Avec les effets des changements climatiques, notre territoire nordique se transforme littéralement sous nos yeux. Les conséquences géopolitiques sont immédiates et considérables.

La fonte des glaces de l’Arctique a ouvert deux nouvelles routes maritimes. Le passage du Nord, géré et désormais militarisé par la Russie, et le passage du Nord-Ouest, qui appartient au Canada, mais que ni les États-Unis ni l’Europe ne reconnaissent comme faisant partie du territoire canadien.

Nous devrions travailler en étroite collaboration et de manière respectueuse avec nos populations autochtones, et notamment avec le peuple inuit, pour lancer une grande offensive d’affirmation de notre souveraineté dans le Nord canadien et l’Arctique.

Nous devrions établir de toute urgence une présence militaire avec au moins deux bases militaires, dont une dotée d’un port en eau profonde qui servirait de base navale pour des brise-glace, des sous-marins et des frégates patrouillant dans les eaux canadiennes. Nous ne pouvons pas agir seuls. Le leadership américain est indispensable.

Nous espérons que les leaders américains tiendront compte des sages conseils de l’ancien secrétaire d’État George Shultz, qui faisait le rapprochement entre le multilatéralisme, la diplomatie et le jardinage.

Pour le regretté secrétaire d’État Shultz, il s’agissait du « maintien constant en toute diligence des intérêts relativement immuables et de la préservation des alliances ».

Les Canadiens sont reconnaissants d’avoir les États-Unis comme voisin, allié et ami. Que cela nous plaise ou pas ! Et que vous le sachiez ou non !