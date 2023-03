Saint-Henri–Sainte-Anne, un amalgame diversifié de quartiers montréalais

Au contraire des circonscriptions voisines constituées d’anciennes villes de banlieue, Saint-Henri–Sainte-Anne est un amalgame de quartiers montréalais dont les particularités sont le reflet des ancrages historiques et de profils sociologiques contrastés.

Tendances temporelles

En comparant les courbes du vote partisan lors des élections récentes de Verdun et de Saint-Henri–Sainte-Anne (voir les deux tableaux), force est de constater que ces deux circonscriptions sont traversées par des mouvements similaires.

Saint-Henri–Sainte-Anne est une circonscription qui est libérale depuis sa création, en 1992. Depuis 2007, le Parti libéral du Québec (PLQ) a généralement attiré 11 000 voix ou plus par scrutin général. En 2014, alors que les libéraux de Philippe Couillard reprennent le pouvoir, le vote libéral atteint un pic avec 19 795 voix. À la députée Marguerite Blais (2007-2015) succède alors Dominique Anglade.





Dans le contexte de la prise du pouvoir par la Coalition avenir Québec (CAQ), en 2018, la circonscription demeure un bastion libéral. En 2022, dans un contexte défavorable au PLQ, Dominique Anglade, devenue cheffe du parti, a su conserver 11 728 appuis.

Depuis 2007, le Parti québécois (PQ) séduit en moyenne de 8000 à 9000 électeurs. Mais, en 2012, au moment où le parti de Pauline Marois se hisse au pouvoir, la candidate Sophie Stanké obtient un sommet de 11 587 voix. Puis, en 2014, le parti subit des pertes, qui seront encore plus importantes en 2018. Les chiffres suggèrent que certains péquistes se seraient temporairement rangés du côté du PLQ en 2014, tandis qu’entre 2018 et 2022, ils se seraient majoritairement tournés vers Québec solidaire (QS) ou encore auraient choisi de rester chez eux.





En 2012, la CAQ de François Legault remporte 5573 votes, ce qui est un peu plus que ce que recevait l’Action démocratique du Québec (ADQ) en 2007. En 2018, avec la prise du pouvoir de la CAQ, le vote caquiste local atteint son sommet avec 5809 voix. En 2022, dans un contexte de victoire sans équivoque, et contrairement à ce qui se passe à l’échelle du Québec, la CAQ perd quelques plumes dans Saint-Henri–Sainte-Anne, à l’instar d’autres circonscriptions de l’ouest de l’île de Montréal.

En 2012, QS va chercher 4084 voix, et en obtiendra 8992 dix ans plus tard. En 2018, le parti arrive deuxième comme à Verdun. En 2022, les électorats libéraux et caquistes ayant plafonné, QS a visiblement recruté d’anciens péquistes. Si le même transfert est incertain ou partiel pour 2018, la cartographie du vote va toutefois dans ce sens.

Dynamiques spatiales

L’analyse basée sur la cartographie des résultats par section de vote, tel que Le Devoir en a publié (en 2018 avec « Vos voisins ont-ils voté comme vous ? » et, en 2022, avec « Pour qui ont voté vos voisins ? »), permet de mettre au jour des dynamiques locales comme on en trouve dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

En 2018, sur fond rouge, une série de pièces de puzzle orange, flanquées de quelques bleues, sont apparues dans certains secteurs. Ces zones recoupent les espaces à majorité péquiste à l’issue des élections de 2008 ou de 2012. En 2020, le rouge domine toujours, mais les dynamiques ne manquent pas d’évoluer et de varier selon les quartiers.

En 2016, dans la partie est, 51 % de la population parle le français à la maison, taux qui s’élève à 58 % dans la partie ouest. Les minorités ethniques et linguistiques sont plus importantes dans la Petite-Bourgogne et dans Émard.

En 2015, à l’est, sous l’effet de la gentrification qui s’étend le long du canal de Lachine avec sa concentration de propriétaires, le revenu moyen des ménages est de 72 627 $. À l’ouest, celui-ci est de 57 345 $, ce qui est inférieur à la moyenne montréalaise (69 047 $).

À l’est, entre les élections de 2018 et de 2022, Pointe-Saint-Charles a peu bougé, le vote libéral oscillant entre 35 % et 50 %, selon les sections de vote. En 2018, QS a réussi une incursion dans Saint-Gabriel à l’issue de victoires serrées. Dans Griffintown, malgré quelques pertes depuis 2018, le PLQ demeure solide en conservant de 40 % à 50 % des suffrages. C’est dans la Petite-Bourgogne que les libéraux obtiennent leurs plus grandes victoires, faites de majorités absolues dépassant les 60 % dans certaines sections.

Les dynamiques sont plus complexes dans la partie ouest. Dans Émard, le PLQ maintient le plus souvent son avance, qui oscille entre 35 % et 45 % des suffrages. Dans Côte-Saint-Paul, les luttes se font à trois. Le vote caquiste s’est cependant affaibli au dernier scrutin, laissant QS emporter la majeure partie du quartier, malgré des taux serrés de 30 %-35 %. Dans Saint-Henri, en 2018, les victoires solidaires ont été notables, mais en 2022, la chute des appuis caquistes locaux a engendré plusieurs échanges de sections de vote entre libéraux et solidaires.

Mouvement(s)

Les dynamiques politiques différenciant les parties est et ouest de la circonscription ne sont pas sans lien avec les réalités linguistiques et socioéconomiques.

En 2022, au moment où QS remportait Verdun, les effectifs libéraux se sont maintenus dans Saint-Henri–Sainte-Anne (voir les deux tableaux). Or, puisque dans la présente élection partielle, le PLQ n’y présente pas une aspirante première ministre, QS est en position d’améliorer ses points de pourcentage vu le faible taux de participation attendu. Les secteurs à surveiller viennent d’être identifiés.

Les deux circonscriptions mentionnées connaissent une évolution politique synchrone qui n’est pas si étonnante si on considère qu’il s’agit de territoires hybrides. Elles participent de l’univers culturellement mixte du sud-ouest de l’île, à fond libéral, tout en se rapprochant progressivement du profil sociologique de la ville centre, à dominante solidaire. Les mouvements se découvrent en reliant courbes temporelles et phénomènes spatiaux, la cartographie mettant en lumière des réalités locales qui, autrement, échappent au radar.