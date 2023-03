VG et McKinsey, des consultants qui enquêtent sur des consultants?

En demandant au Bureau du vérificateur général (BVG) d’enquêter sur les contrats du gouvernement accordés à la firme McKinsey, la Chambre des communes a refilé au gardien des comptes publics une « patate chaude » dont il se serait fort probablement passé.

Cette commande hautement politique émanant du Parlement risque de poser problème à l’impartialité du BVG. Il est, en effet, demandé à la vérificatrice générale de porter un jugement sur le travail d’une firme appartenant à une industrie à laquelle son bureau est intimement associé. Les apparences de conflit d’intérêts institutionnel ne doivent pas être prises à la légère.

Des liens quasi symbiotiques avec les multinationalesdu conseil

Le BVG a dépensé une douzaine de millions de dollars auprès de consultants en 2022-2023, soit environ 10 % de son budget. Aucun contrat ne concerne McKinsey. Mais il y a de très nombreux contrats avec les concurrents de McKinsey que sont les « Big Four » : Deloitte, Ernst&Young, KPMG et PwC. À elles seules, ces firmes reçoivent une part importante des sommes dépensées par le Bureau en consultants.

La plupart des vérificateurs généraux sont passés par l’un ou l’autre des « Big Four » avant d’être nommés dans leurs fonctions. Karen Hogan, la titulaire actuelle du poste, a travaillé chez Ernst&Young, tout comme ses prédécesseurs Sylvain Ricard (2019-2020), Sheila Fraser (2001-2011) et Denis Desautels (1991-2001). Et encore avant eux, il y eut James J. Macdonell (1973-1980), de chez Price Waterhouse et président fondateur de l’Association canadienne des consultants en management (Canadian association of management consultants). En tant que vérificateur général et chef de l’industrie des consultants, ce dernier a joué un rôle clé dans l’intégration de ces deux univers.

Les connexions entre le BVG et les géants de l’audit et du conseil sont denses et multiples. Elles sont institutionnalisées à travers au moins deux structures au sein du Bureau : le Comité externe d’audit et le Groupe des conseillers principaux, dont la majorité des membres proviennent des « Big Four ». Ces mêmes firmes obtiennent aussi la part du lion des contrats passés par le gouvernement pour des services de consultants. McKinsey a reçu 120 millions en sept ans (2015-2022), mais les quatre grands ont récolté 692 millions en deux ans (2020-2022).

Le lucratif marchéde l’audit de performance

Le BVG a dû soupirer de soulagement lorsque l’appel à élargir l’enquête sur McKinsey pour y inclure les « Big Four » fut ignoré. Cela aurait mis l’organisme dans une véritable situation de conflit d’intérêts. Dans le cas de McKinsey, il s’agit davantage de perceptions. Le Bureau n’a aucune relation avec la firme. Ses liens sont avec Deloitte, Ernst&Young, KPMG et PwC.

Contrairement à McKinsey, ces entreprises ne vendent pas que des services conseils. Elles sont aussi, à l’origine, des cabinets de comptables. Elles ont commencé par l’audit financier, une technologie reconnue, calculable et fiable, et ont reproduit ce modèle dans d’autres domaines de gestion, comme l’audit de performance ou d’optimisation des ressources. Avec cet élargissement de la notion d’audit, les comptables se sont transformés en consultants et, depuis, ils dominent le marché mondial du conseil.

Les « Big Four » font partie du même marché ou de la même industrie que McKinsey. Leurs membres partagent les mêmes réseaux d’experts et des paradigmes semblables. Le BVG est étroitement imbriqué dans ce complexe de relations sociales et professionnelles. Il n’est pas extérieur à cette réalité. Les consultants des « Big Four » employés par le Bureau participent-ils à l’audit sur McKinsey ? Les « conseillers principaux » donnent-ils des avis sur cette mission ? Voilà autant de questions qui se posent quand des consultants enquêtent sur d’autres consultants.