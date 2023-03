L’inclusion à tout prix; pour le malheur de tous

Parlons inclusion dans le système d’éducation actuel. Parlons réalité. Maintenant, on inclut tout le monde de la même façon à l’école primaire. C’est une belle valeur, l’inclusion. Je l’adore, en fait. Mais qu’en est-il de la réalité de la situation, concrètement, lorsque des enfants du même âge ont des disparités aussi grandes dans une même classe ? Est-ce vraiment positif pour tout un chacun ?

Dans la classe de maternelle de ma fille, il y a des enfants présentant de grandes disparités de développement, dont certains avec des problèmes qui ne sont pas encore diagnostiqués ou traités. Car si l’enfant n’est pas allé à la garderie, le problème est resté invisible. Et c’est à l’école que ça explose.

Il faut dire que la pandémie a frappé fort sur les plus vulnérables, et c’est cette année qu’on le constate sur les bancs d’école. Tous les intervenants vous le diront : ceux qui allaient plutôt bien vont bien ; ceux qui étaient dans une situation vulnérable, eux, ne vont pas bien. Le fossé s’est creusé.

D’un côté, il y a ces enfants venant d’un milieu aisé, qui ont été stimulés de toutes les manières possibles, qui ont socialisé dans une garderie où des intervenants se sont assurés qu’ils n’avaient pas de problèmes de développement pour lesquels il faudrait intervenir. Des enfants qui ont passé à travers la pandémie de manière pas trop mal, leurs parents ayant eu la possibilité de trouver mille et une astuces pour que ça ne les affecte pas trop. Des enfants dont les deux parents travaillent, qui vivent dans une maison ou un appartement de qualité, avec de la place pour jouer dehors, une salle de jeu, plein de livres et un garde-manger bien plein.

De l’autre, il y a ces enfants qui l’ont dur. Ceux qui sont peut-être arrivés d’un autre pays en pleine pandémie et qui ont passé celle-ci pas mal enfermés dans leur petit 4 et demie avec des parents, voire juste une mère allophone, qui, n’ayant pas les ressources sociales ni financières suffisantes, n’ont pas envoyé leur enfant en garderie. Un milieu avec moins de place pour jouer, deux, trois livres si l’enfant est chanceux, et peut-être même un garde-manger médiocre.

La professeure de ma fille est « chanceuse » cette année ; elle n’a « que » 16 élèves. Mais attention : 16 élèves dont les disparités sont tellement grandes qu’elle ne fournit tout simplement pas à la tâche. Elle est seule pour superviser les problèmes de comportement, avec le soutien que l’école peut lui donner. Sauf qu’une technicienne en éducation spécialisée (TES) de l’école est partie — ils sont donc en recrutement — et qu’un psychoéducateur est en congé.

Pendant ce temps, on continue de vouloir l’inclusion de tous. Je me demande comment une seule professeure peut gérer un enfant qui a des comportements difficiles, qui n’est pas encore capable d’aller à la selle tout seul et qui n’a pas appris à manier les ciseaux à cinq ans, à côté d’un autre qui a un vocabulaire équivalant à celui d’une 3e année et qui la supplie de lui apprendre à lire et à faire des casse-tête de 100 morceaux.

Il est maintenant impossible de créer des classes plus « fortes » et des classes avec des enfants ayant de plus grands besoins. Impossible de regrouper les enfants selon leurs forces au lieu de leur âge.

L’efficacité de la vieille belle idée selon laquelle les forts tireraient vers le haut ceux qui ont plus de défis à relever n’a tout simplement jamais été démontrée, ni par une étude ni par un constat sur le terrain. Au contraire, le constat est que tout le monde vit plus de détresse à vouloir tout mettre dans un même panier.

Dans ma commission scolaire, on vient de supprimer le dernier bastion de « programme enrichi » qui restait, c’est-à-dire une classe sélectionnée dans un programme international, parce que ce n’était pas inclusif.

Ben oui, je comprends. Sauf que ma fille, elle fait quoi ? Elle s’emmerde à l’école et ne veut pas toujours y aller. Elle est parfois affectée par l’humeur de la professeure. Tous les jours, elle s’assoit et attend d’apprendre ; tous les jours, la professeure court et s’essouffle.

Alors, je me demande : si on veut des leaders pour diriger la société, qui va les former ? Qui va pousser ceux qui veulent avancer plus vite, qui va les stimuler, eux ?

Avant l’entrée à l’école de ma fille, je croyais fort à l’école publique. Je me sens malheureusement attirée par le privé pour le bien de ma fille, qui souffre d’être laissée à elle-même avec toute sa motivation et son énergie. Et ça me désole, à vrai dire.

Et je pense aussi fort à ces enfants qui ont cruellement besoin de plus de ressources TES, de psychoéducateurs, etc. Ma fille n’en a présentement pas besoin. D’autres enfants en ont, eux, grand besoin. En voulant uniformiser les ressources, augmentons-nous les disparités ?

Je me demande vraiment qui gagne, avec cette philosophie carrée de l’inclusion à tout prix.