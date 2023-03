Redompter le numérique pour libérer l’école

La pandémie nous a contraints à intégrer massivement, quoique momentanément, le numérique en éducation. Les avantages de l’enseignement à distance sont nombreux : limiter le transport, concilier étude-famille, etc. Or, si la pandémie justifiait de telles mesures, il est désormais pertinent de se questionner sur la place que nous souhaitons accorder au numérique en éducation afin de baliser son utilisation.

Étant moi-même étudiant au baccalauréat en architecture, je remarque que, même si je suis inscrit à des cours en présence, il est devenu monnaie courante de présenter certains cours à distance sans que cela soit remis en cause. Sans vouloir remettre en question l’intégrité des professeurs, je crois qu’un contrôle de l’enseignement à distance empêcherait sa banalisation.

Les raisons justifiant des présentations à distance semblent a priori louables : professeur atteint de symptômes grippaux, conférencier invité à l’agenda trop chargé pour se déplacer, professeur français de renom auquel on n’aurait pu accéder autrement, etc. Est-il justifié de négliger la qualité de l’apprentissage au profit de la quantité ? Moins, c’est plus, nous disait Mies van der Rohe…

Peut-être que cette remise en question pourrait prendre une dimension plus large quant aux outils numériques ? L’efficacité et le niveau de productivité atteints par l’ordinateur comparativement aux méthodes de dessin traditionnelles en architecture sont sans équivoque ; la place que prend le numérique à l’université nous prépare à intégrer le marché du travail en bon technocrates.

Ivan Illich, dans Une société sans école, nous avait mis en garde contre un système d’éducation fonctionnant comme une industrie modelant l’individu ; « une méthode de production d’un homme qui puisse s’intégrer à un monde où tout est planifié ». Un demi-siècle plus tard, Bienvenue dans la machine d’Éric Martin et Sébastien Mussi montre que cette préoccupation est d’autant plus criante qu’« intégrer l’école [au] système unidimensionnel du travail capitaliste et de la domination technologique vise à briser toute résistance ».

Or, l’école au sens de mouvement ou de doctrine artistique révolutionnaire implique intrinsèquement une forme de résistance. L’école du Bauhaus de l’entre-deux-guerres en Allemagne est un exemple de mouvement répondant aux problématiques de son époque qui fut particulièrement foisonnant en créations pluridisciplinaires ralliant art, artisanat et industrie.

Nous sommes maintenant à une époque charnière propice à l’émergence de mouvements en réponse à des défis sans précédent, comme la crise climatique et la crise du logement. Or, cette résistance ne peut prendre forme que de manière collective, et la technologie, malgré sa disposition à « connecter », semble davantage isoler les individus et déshumaniser les rapports.

Le progrès technologique fulgurant a atrophié notre capacité à formuler une réponse globale face à des enjeux qui finissent par nous échapper individuellement. Seul l’enseignement en présence permet de vivre une expérience de collégialité, essentielle au développement d’une pensée critique féconde. Comment, dès lors, se libérer de la machine qui nous a asservis, mais de laquelle nous ne pouvons plus nous passer ?