Les oubliées de la guerre en Ukraine

Les 68 000 recrues aujourd’hui engagées dans les rangs de l’armée ukrainienne demeurent les grandes oubliées de la guerre en Ukraine. Nos écrans diffusent en boucle le film d’un conflit aux attributs masculins. Des conscrits en route pour le front. Des soldats affairés dans les tranchées. Des combattants en pleine instruction militaire ou tirant à vue.

« Notre résistance actuelle a un visage particulièrement féminin. » Ces mots de la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, paraissent donc inhabituels dans le flot quotidien des comptes rendus de la guerre en Ukraine. Et pour cause. La nouveauté de l’uniforme militaire au milieu des garde-robes remplies de vyshyvanky (chemises brodées) usagées des femmes ukrainiennes continue d’être invoquée par les médias.

À la rencontre du soldat inconnu…

Un coup d’oeil rapide à l’Histoire montre pourtant que rien n’est moins vrai. Aux commandes d’un bataillon de tirailleuses ukrainiennes pendant la Première Guerre mondiale, Olena Stepaniv fut la première femme officier européenne. De nombreuses Ukrainiennes lui ont emboîté le pas et ont servi dans les rangs de l’Armée rouge entre 1939 et 1945. Ludmila Pavlichenko était l’une d’entre elles. Surnommée « Lady Death », cette tireuse d’élite de métier est la plus décorée de l’Histoire.

Avril 2014. Opposant le gouvernement de Kiev aux séparatistes russes, la guerre du Donbass éclate dans l’est du pays. Les femmes ukrainiennes rejoignent alors en masse les lignes de front de la Zone d’opération antiterroriste (ATO) pour lutter contre l’agression russe. De retour en 2023, 23 % de femmes arborent fièrement le tryzub brodé sur leurs uniformes. Aussi saisissant soit-il, le contraste avec une armée russe dépourvue de féminité reste lettre morte.

… engagées sur plusieurs fronts…

Lorsqu’elles ne sont pas simplement ignorées, les femmes soldats souffrent encore d’une image stéréotypée. 17 octobre 2022. La presse et les réseaux sociaux reprennent le ton mélodramatique du chef du cabinet présidentiel ukrainien, Andrii Yermak, pour célébrer la libération de 108 soldates ukrainiennes contre 110 combattants russes. Distillé sous le couvert d’une apparente bienveillance, le message transmis est pourtant clair. Ces femmes sont une monnaie d’échange, les jouets d’une guerre musclée qui n’est pas la leur.

Cette situation n’est que l’adaptation la plus récente d’un scénario désormais bien connu. Des agressions sexuelles répétées aux attaques ciblées perpétrées par l’ennemi, les Ukrainiennes ne peuvent être que les victimes de leur engagement sans conviction. Sans nier l’évidence ni la profonde gratuité de ces violences, disons que cet arrêt sur image rend l’essentiel invisible pour les yeux.

Tout juste rentrée en France après sept mois passés au front au sein de l’organisation d’aide paramédicale d’urgence Hospitaliers, la doctorante d’origine ukrainienne Anastasia Fomitchova nous raconte. Protéger leurs terres parce que « la Russie ne leur a pas laissé le choix ». Honorer des compatriotes et la mémoire de proches partis trop tôt. Entamer une carrière militaire longtemps réfléchie et souvent inspirée par un passé familial riche de services rendus à la patrie. Voilà autant de leitmotivs qui « ne changent pas de ceux des hommes » qui poussent ces Ukrainiennes à prendre les armes.

Tout autant mis en avant, l’amateurisme, assorti à la frivolité de combattantes obnubilées par leur apparence physique, est une chimère. Au programme des volontaires et membres permanentes de l’armée kiévienne : formations aux techniques de déminage et de combat, exercices de déploiement opérationnel et ateliers de maniement d’armes automatiques et d’autodéfense. Anastasia affirme que, « mobilisées de 12 à 14 heures par jour », ces femmes ne comptent pas leurs heures.

… mais à la recherche d’un unique salut

Les événements de 2014 auraient déjà dû mettre au placard cet argumentum ad feminam. Hors du champ de bataille, de nombreuses recrues menées par l’avocate et ancienne opératrice de drones Maria Berlinska poursuivent leur combat. Au terme d’une lutte juridique de longue haleine, le gouvernement Porochenko permet aux femmes ukrainiennes d’accéder légalement à 450 professions militaires jusqu’alors réservées aux hommes.

Comment ces femmes auraient-elles pu repousser de telles limites sans être animées d’une conscience professionnelle poussée à son paroxysme ?

Se prenant pour les juges qui devraient plutôt être sur le banc des accusés, les médias appliquent leurs filtres déformateurs sans autre forme de procès. Si les apparences suffisent à faire un monde, les informations donnent facilement l’impression erronée que seuls les hommes font avancer la ligne de front. « Une pure construction sociale », dénonce Anastasia.

Mettons un terme à un silence qui dure depuis trop longtemps, rendons justice aux femmes qui se mobilisent et faisons de leur engagement un symbole de ralliement incontesté.