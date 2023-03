Pensons à toutes les femmes

La journée du 8 mars est l’occasion de souligner les droits fondamentaux des femmes, de réfléchir à la condition féminine et aux efforts consacrés à la sensibilisation ainsi que de prévenir les différentes formes de violences faites aux femmes, mais aussi de faire le bilan des progrès réalisés et du travail qu’il reste encore à accomplir.

Au Québec, au cours de la dernière année, 14 féminicides et 6 filicides ont eu lieu dans un contexte de violence conjugale et de violence conjugale post-séparation.

En tant que ressource d’aide et de soutien aux victimes de violence conjugale, La Dauphinelle s’assure, à travers son travail quotidien, que toutes ces vies perdues ne deviennent pas qu’une simple statistique. Nos services d’hébergement de première et de deuxième étape aident les victimes à se reconstruire, à trouver un endroit sécuritaire pour se loger et à reprendre le pouvoir sur leur vie. Nos services en post-hébergement permettent d’offrir un suivi concret dans la communauté. Nos services externes et de prévention permettent non seulement de sensibiliser toutes ces femmes qui ne nomment pas leur situation par crainte du jugement ou qui se posent des questions, sans trouver de réponses, mais également de les rejoindre.

Au Québec, des efforts politiques, sociaux et communautaires considérables ont été consacrés, au cours des dernières années, à la prévention de la violence faite aux femmes, à la sensibilisation du public et, surtout, au rehaussement de la confiance des victimes envers le système de justice. Le rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020 par le Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, recommandait la mise en place de tribunaux spécialisés, l’instauration de cellules de crise dans toutes régions du Québec et le rehaussement du financement des maisons d’hébergement.

On y recommandait également de développer les services de deuxième étape en augmentant le nombre d’appartements transitoires sécuritaires pour les victimes de violence conjugale. Nous encourageons fortement la continuité de ces politiques et initiatives, car nous sommes encore loin d’atteindre l’objectif, soit être en mesure d’accompagner toutes les victimes qui font appel à nos services.

En ce 8 mars, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux femmes et aux mères qui fuient leur pays pour trouver la sécurité au Canada. Qu’elles arrivent sur le sol canadien par avion ou qu’elles empruntent le chemin Roxham dans le but d’intégrer la société québécoise, la pauvreté, le coût de la vie très élevé et la crise du logement sont autant de facteurs qui les exposent à des situations de violence grave, leur statut d’immigrante à statut précaire les rendant plus vulnérables. Ces femmes feront des choix pour survivre et se mettront en danger auprès de « conjoints » qui profiteront de leur situation. C’est le cas de plusieurs femmes accueillies à La Dauphinelle au cours de la dernière année, la plupart étant mères de jeunes enfants.

Procédons à une analyse rigoureuse de leur demande de statut au Québec, mais entre-temps, traitons ces femmes avec dignité en leur remettant un visa de travail rapidement, en simplifiant l’accès aux soins médicaux, en permettant à leurs enfants de fréquenter une garderie et, le plus important, en traitant leur demande de statut dans des délais raisonnables.

En attendant, nous comptons poursuivre notre travail quotidien et faire de petits miracles pour que la situation très précaire de ces femmes et de ces enfants ne se détériore pas davantage.