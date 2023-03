Au plafond de verre, nous répondrons par la courte échelle

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

Montréal, 2008. J’évolue dans une agence de publicité, dans laquelle j’ai atterri à la suite d’un concours de circonstances et de la précarité inhérente à l’enseignement de la littérature au collégial. Dans mon bureau, nous sommes sept rédactrices. Régulièrement, nous pleurons et rageons, en nous fracassant la tête sur le plafond de verre.

Nous ne le nommons pas comme tel ; ce n’est pas encore clair à nos yeux. Le nez collé sur le problème, nous ne voyons que les refus auxquels nous nous butons : diriger une session de voix en studio, travailler sur des projets plus stimulants, être impliquée un peu plus en amont des mandats… Ce qui va de soi ailleurs dans l’agence doit être réclamé à grand renfort d’arguments dans notre bureau vert qui, heureusement, possède encore une porte, alors que les aires ouvertes tendance qui jugulent les larmes commencent à s’implanter partout.

Ce n’est que quelques années plus tard que l’évidence s’impose : notre milieu était sexiste. C’est The 3% Movement qui nous ouvre les yeux : né aux États-Unis en 2012 et piloté par des femmes qui ont constaté que quelque chose clochait au pays de la pub, il nous apprend que seuls 3 % des postes de direction de création aux États-Unis sont alors occupés par elles. Trois petits pour cent.

Ainsi, les 97 % en place embauchent et donnent des promotions à leurs semblables masculins, sans parfois même prendre conscience de leurs biais. Parce qu’il se voit dans ce créatif talentueux et insolent, le directeur de création (ou DC) décide de lui donner sa chance ; il lui offre de beaux projets, qui lui permettent de gagner des prix, qui lui permettent de se négocier un meilleur salaire et d’avoir encore de plus beaux projets. Ultimement, cet alignement des astres opéré de main d’homme permet au jeune publicitaire qui a vieilli de devenir DC et de reproduire la recette, pendant que ses collègues féminines en sont encore à « faire leurs preuves » sur des projets qui leur en donnent plus ou moins l’occasion.

Femmes en créa

Le mouvement américain a fait des petits, notamment au Québec, où le regroupement Femmes en créa voit le jour en 2018. L’une des bougies d’allumage (et on en revient aux prix gagnés plus haut) est un constat qui fait mal : aucun jury du concours publicitaire Créa n’a encore eu de femme pour présidente. Aucun. En plus d’une décennie d’histoire. Le problème était systémique. Il fallait d’abord le reconnaître — et ensuite en faire prendre conscience le milieu, qui avait longtemps cru que les prix n’étaient qu’une question de mérite, pour secouer la baraque et ses boys clubs.

Les changements ne se font pas attendre. L’année suivante, une femme, Marilou Aubin, assume la présidence des prix Créa pour la première fois. En agence, des échelles salariales objectives et équitables sont mises en place. Dans la foulée de #MoiAussi, on dénonce aussi les agressions, les patrons libidineux, les frôlements insistants dans les ascenseurs dans l’espoir qu’ils appartiennent pour toujours au passé. Les femmes parlent — se parlent ; elles se rassemblent, s’allient.

Cinq ans après le lancement de Femmes en créa, aux Idéa (mouture renouvelée des concours de l’industrie publicitaire, qui rassemble nouvellement six galas en un), cinq jurys sur six ont une femme à leur tête, ce qui n’a rien d’un scandale auquel pourraient crier les masculinistes : après des décennies d’absence totale des femmes dans ces positions, ce n’est que l’infime début du retour du balancier. D’ailleurs, aux États-Unis, l’égalité n’est pas encore atteinte, mais ce sont maintenant 29 % des postes de direction de création qui sont occupés par des femmes. Un bond énorme — mais le travail n’est pas terminé.

Un combat intersectionnel

Si, lors de la création du Mouvement il y a déjà 11 ans, « seulement 3 % des postes de direction de création étaient occupés par des femmes », c’était « encore moins par des personnes de couleur » (je traduis librement). C’est la phrase qui nous accueille aujourd’hui sur le site du mouvement. Longtemps très blanc et masculin, affublé de l’aura de Mad Men jusque dans un passé encore récent, le monde de la pub est en transformation — et cette transformation s’opère sous le signe de l’intersectionnalité.

Car si l’accueil du 3% Movement ne nomme pas explicitement ce mot qui fait frémir le gouvernement Legault de ce côté-ci de la frontière, c’est bien ce dont il est question. Sa cofondatrice, Kat Gordon, a par ailleurs mis en jachère ses responsabilités au sein de l’organisation. Elle agit à titre d’entrepreneuse créative en résidence notamment pour l’agence Eleven, à San Francisco, qu’elle accompagne entre autres en matière d’équité, de diversité et d’inclusion — des principes au coeur de plus en plus d’entreprises et de villes du Québec.

Certains aiment bien détester ces expressions, « incarnations suprêmes du wokisme », ce dernier mot étant devenu l’épouvantail qu’ils brandissent dès qu’un groupe risque de gravir l’échelle pour s’asseoir à leurs côtés, sur le barreau qu’ils s’étaient jusqu’ici réservé (quand ils n’étaient pas carrément les boss du chantier). Mais elles sont nécessaires pour permettre à des personnes (neuroatypiques, de couleur, non binaires, trans, en situation de handicap, etc.), « qui, historiquement, n’ont pas occupé de poste de leadership, d’amener leur perspective unique et tout ce qu’elles sont dans leur travail ».

C’est l’objectif que poursuit Eleven, une entreprise prospère et rayonnante, à l’image de celles qui inspirent d’ordinaire notre premier ministre. À quand le virage intersectionnel, ici ? D’ici à ce que la réelle égalité advienne, les femmes continueront de se tendre la main pour défoncer des plafonds — et pas juste entre femmes blanches.

En 2021, la féministe Roxane Gay soulignait à la BBC que l’égalité était souvent ressentie comme une oppression par les personnes au pouvoir. « Or, l’égalité n’est pas une oppression, poursuivait-elle. Les hommes doivent le comprendre. »