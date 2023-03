La survalorisation du culturel

Au début de la Révolution tranquille, Hubert Aquin rappelait à juste de titre que les peuples colonisés avaient tendance à survaloriser la culture ou les productions symboliques pour compenser leur impuissance à maîtriser la réalité politique et économique. Il attribuait ce phénomène à la domination coloniale qui dépouillait les peuples conquis de leurs capacités d’agir par eux-mêmes, à l’exception du domaine de la culture qu’on leur laissait en compensation. Ne pouvant se valoriser dans les autres champs de l’activité humaine, les peuples colonisés étaient réduits à surinvestir dans la production symbolique qui leur donnait l’impression d’exister tout en les faisant consentir à leur état de subordination.

Il avait approfondi sa réflexion dans La fatigue culturelle du Canada français, texte qui s’est avéré prémonitoire de l’évolution de la pensée nationaliste. Ne partageant pas la vision fataliste de l’histoire, il croyait que seule l’indépendance permettait de reconstruire la totalité de l’identité et de remédier à cette aliénation débilitante qui se manifestait constitutionnellement par la séparation des champs de compétence.

Dans ce texte d’une lucidité fulgurante, Aquin entre en dialogue avec les antiséparatistes afin de déjouer leurs sophismes et montrer que la recherche d’indépendance est normale et légitime. Il soutient d’abord qu’il n’y a pas de lien causal entre le nationalisme et la guerre, comme le prétendaient les antinationalistes. La tendance aux conflits est un phénomène humain qui se retrouve dans tous les types de sociétés, le nationalisme n’étant qu’un cas de figure qui n’obéit à aucune fatalité. Dans l’histoire, d’autres formes d’organisation sociale ont pratiqué la guerre, les guerres de religion en étant un bon exemple.

Il s’attaquait aussi aux fausses prémisses de ceux qui mettaient en opposition nationalisme et mondialisation, en citant Léopold Senghor qui disait : « on nous invite à construire la civilisation de l’universel en nous demandant de renoncer à notre culture ». Il soutenait que le particulier pouvait s’inscrire dans l’universalité. Miron quant à lui utilisait une image pour illustrer ce précepte en disant qu’un sapin laurentien était aussi universel qu’un cyprès méditerranéen.

Aquin démontait aussi les illogismes d’une autre thèse des antiséparatistes qui associaient nationalisme et pensée sociale rétrograde. Il explique que le nationalisme des Canadiens français n’est pas voué à être socialement de droite de toute éternité. « Rien ne m’oblige à croire que la réalité de demain sera celle d’hier et d’avant-hier. Je ne crois pas à l’essence prédéterminée des peuples. » Le séparatisme n’est pas un ferment de régression sociale et les grands ensembles ou les grands empires multiculturels ne vont pas plus dans le sens de l’histoire puisqu’ils se sont tous effondrés et fractionnés en plusieurs petits groupes.

Aquin contredit aussi Trudeau sur la définition de la nation canadienne-française, parce que celui-ci l’enfermait dans son caractère ethnique pour la dévaluer aux yeux de l’histoire et accuser les nationalistes de commettre un péché contre l’humanité. Il soutient que la nation canadienne-française est elle aussi « poly-ethnique » parce qu’elle a intégré des citoyens d’autres origines que canadienne-française et qui vivent en français au Québec, comme les Johnson, Mackay, Aquin, Molinari, etc.

Si la nation est homogène sur le plan linguistique, elle ne l’est pas sur le plan de l’origine ethnique. « La caractéristique du nationalisme est d’être l’expression politique d’une culture » et la nation canadienne-française, en s’affranchissant de la domination canadienne, pourra devenir à son tour une nation politique. C’est dans et par l’affirmation politique que la nation pourra exister et non par la préservation de sa culture, qui est vouée à l’échec dans le cadre de la dépendance politique. […]

Aquin est conscient de l’ambiguïté que revêt le concept de culture et du piège qui consiste à enfermer l’identité nationale dans son expression culturelle. […] Durant la première moitié du XIXe siècle, les revendications des Canadiens n’étaient pas de nature culturelle, mais de nature politique : instaurer un gouvernement démocratique et obtenir l’indépendance de la Grande-Bretagne. C’est à la suite de la répression des rébellions de 1837-1838 et de l’établissement de l’Union des Canadas en 1840 que les Canadiens se sont définis comme des Canadiens de langue française. Devenant une minorité démographique et politique, ne pouvant plus contrôler les centres de décisions politique et économique, ils furent obligés de se penser à travers leur particularisme culturel et de centrer leur identité sur la défense de la culture. […]

La surévaluation du culturel nous conduit inéluctablement à l’impuissance collective et à la déréalisation de la nation. Il nous faut maintenant aller à la racine du problème si on ne veut pas s’étioler jusqu’à l’insignifiance politique.

Des Idées en revues Le Devoir offre L’Action nationale, février 2023, volume CXIII, no 2. Chaque mardi,offre un espace aux artisans d’un périodique . Cette semaine, nous vous proposons une version abrégée d’un texte paru dans la revue, février 2023, volume CXIII, no 2.