Pour une vision plus large du patrimoine

On pouvait lire dans les pages du Devoir, dans le cadre d’une récente entrevue avec le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, que sa priorité en termes de protection du patrimoine bâti est de « protéger ce qui compte vraiment » puisque, de l’avis du ministre, il n’est pas possible de tout sauver. Certes, les statuts de protection officiels au Québec (le classement et la citation) visent principalement ces constructions et sites qu’on dit « exceptionnels », mais par définition, ceux-ci ne représentent qu’une portion infime de tous les bâtiments d’intérêt patrimonial.

La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti doivent impérativement être abordées de façon beaucoup plus large pour inclure les bâtiments qui caractérisent l’identité, l’authenticité et la personnalité des quartiers, des noyaux villageois et des municipalités. Cette définition inclut donc notamment de nombreux édifices du patrimoine religieux, industriel, résidentiel, agricole, etc., dont certains de nature modeste, ainsi que des réalisations plus récentes que 1940, qui ne sont pas a priori couverts par la Loi sur le patrimoine culturel.

La production des inventaires par les MRC est une pièce importante du puzzle, puisqu’il faut d’abord identifier et documenter les immeubles et secteurs d’intérêt patrimonial. Mais, même lorsque ceux-ci seront complétés (ces inventaires tardent notamment malgré l’ajout de ressources tant la tâche de rattrapage est grande), ils ne constitueront qu’une partie de la solution. En effet, au-delà des mesures réglementaires qui doivent encadrer ces bâtiments, il faut intensifier les efforts de sensibilisation et d’éducation des propriétaires, des décideurs publics, des professionnels et de tous les citoyens. Et il faut également offrir des mesures financières incitatives pour réellement favoriser la protection à long terme de ce riche actif collectif que constitue notre patrimoine bâti, un actif dont la valeur se décline tant sur le plan culturel, économique qu’environnemental (n’oublions pas que le bâtiment le plus « vert » est celui qui existe déjà !).

La sensibilisation citoyenne en matière de patrimoine est au coeur des actions d’Héritage Montréal depuis bientôt 50 ans, mais l’État et les autres corps publics comme les municipalités doivent y consacrer davantage de ressources pour en faire plus et mieux ! Nous croyons qu’une grande majorité de propriétaires de bâtiments patrimoniaux (individus, entreprises, OSBL, municipalités…) sont de bonne volonté et souhaitent, avec information, soutien et accompagnement, bien entretenir, préserver et requalifier leurs propriétés. Nous sommes à même de constater qu’un nombre grandissant de groupes citoyens se mobilisent pour trouver de nouveaux usages à des immeubles vacants ou menacés dans leurs quartiers ; il faut aussi accompagner par de l’expertise et du financement ces groupes locaux dans leurs efforts et favoriser leur mobilisation.

Actuellement indifférente sinon pénalisante, la fiscalité doit devenir une alliée dans ce vaste chantier. Depuis des décennies, Héritage Montréal milite pour la mise en place de mesures fiscales incitatives afin d’influencer les comportements, encourager l’investissement dans l’entretien et la revitalisation du patrimoine bâti et favoriser des actions exemplaires. De telles mesures ont fait leur preuve ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, où des crédits d’impôt réduisant le coût net des travaux d’entretien et de restauration sont offerts à l’échelle nationale, en plus des crédits offerts par de nombreux États. Des recherches que nous avons entreprises avec des experts ont d’ailleurs permis d’identifier les nombreux vecteurs de retombées économiques du patrimoine bâti et de recenser différentes mesures de soutien financier pour favoriser sa valorisation. Ces mesures et outils sont connus et ont fait leurs preuve !

Bref, au-delà de la Loi qui établit des règles de protection du patrimoine (une Loi qui nécessiterait certes plus d’agilité et, pour les récalcitrants, plus de mordant), et à défaut d’une véritable politique du patrimoine, il faut établir un cadre complet et cohérent notamment en lien avec la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire (PNAAT). Annoncée en juin 2022, elle doit être accompagnée d’un plan d’action qui est vivement attendu, notamment pour le patrimoine et le paysage.

Au-delà de la sensibilisation, le Québec et sa population ont besoin de mesures d’accompagnement et de soutien financier et, évidemment, d’expertise (professionnels, artisans). Sans quoi on ne pourra espérer conserver, mettre en valeur, enrichir et léguer dignement ce riche patrimoine bâti et paysager qui, tout comme d’autres pans de notre culture, distingue le Québec et son territoire. Ceci, nous le devons autant par devoir de mémoire que par devoir envers la jeunesse et l’avenir car, quand on parle de patrimoine, on s’intéresse bien moins au passé qu’à l’avenir.