Sur le Yémen, le Canada se voile la face

Lancée en 2017, la Politique d’aide internationale féministe (PAIF) du Canada marque un tournant important dans la conduite de la politique étrangère. « Le renforcement du pouvoir des femmes et des filles » est au coeur de cette politique visant notamment la réduction de la violence sexuelle et genrée et l’accroissement de la « capacité des gouvernements à fournir des services aux femmes et aux filles ». Bien que cette politique soit un pas important dans la reconnaissance du genre en relations internationales, force est de constater qu’elle est facilement mise de côté par le gouvernement de Justin Trudeau au profit de gains économiques.

Signé en 2014, le contrat de vente d’armes entre le Canada et l’Arabie saoudite s’élève à plus de 14 milliards de dollars canadiens. Ce contrat comprend l’exportation d’armes et de véhicules blindés légers vers l’Arabie saoudite, pays reconnu pour son oppression systématique des femmes. De plus, bien que l’Arabie saoudite soit accusée de violer le droit international des droits de la personne et le droit international humanitaire dans le contexte de la guerre au Yémen, le Canada choisit de fermer les yeux.

Le contrat de vente d’armes à l’Arabie saoudite vient donc à l’encontre du Traité sur le commerce des armes interdisant la vente d’armes à des régimes pouvant les utiliser afin de commettre des violations du droit international des droits de la personne.

Lors d’une déclaration faite conjointement par l’ex-ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne et l’ex-ministre des Finances Bill Morneau, le gouvernement libéral se justifie en affirmant qu’il n’existe aucune preuve crédible permettant de lier les exportations canadiennes à des violations du droit international des droits de la personne ou du droit humanitaire international au Yémen et souligne l’importance de ce contrat pour l’économie canadienne. Une fois de plus, le Canada joue ses cartes en faveur de l’économie canadienne et relègue ses valeurs féministes aux oubliettes.

Alimentée par des puissances étrangères, la guerre civile au Yémen ne semble pas sur le point de se terminer. La crise humanitaire sans précédent découlant de cette guerre affecte durement les femmes et les filles yéménites. Comme le montre une recherche menée par ONU Femmes en 2021, « il existe une forte corrélation entre militarisation et inégalité de genres ». Bien qu’il nie son implication dans le conflit armé au Yémen, le gouvernement libéral contribue à renforcer un système oppressif à l’égard des femmes en vendant des armes à l’Arabie saoudite.

Alors que le Yémen se classe au bas de l’indice mondial de l’écart entre les genres du Forum économique mondial pour une 13e année de suite, la guerre qui fait rage depuis bientôt neuf ans accentue l’insécurité vécue par les femmes et les filles yéménites. Les violences sexuelles et physiques à l’égard des femmes sont exacerbées en temps de conflit, allant de la violence ponctuelle aux différents points de passage au meurtre, en passant par la torture et le viol. Ces femmes et ces filles sont également les premières touchées par la famine instrumentalisée comme arme de guerre ainsi que par la crise économique et sanitaire. Bien que l’ONU ait identifié le Canada comme un État favorisant la prolongation du conflit armé au Yémen, rien ne laisse croire que le gouvernement libéral laissera tomber le contrat avec les Saoudiens.

Le Canada a donc un examen de conscience à faire. Comment peut-on se doter d’une politique d’aide internationale féministe visant l’égalité des genres à l’extérieur de nos frontières tout en contribuant à la prolongation d’un conflit au sein duquel les femmes sont les premières victimes ? Pour que la politique étrangère féministe canadienne soit cohérente, elle ne doit pas agir en parallèle, mais bien être intégrée à toutes les sphères, que ce soit la diplomatie, le développement, le commerce ou la défense.