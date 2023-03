Notre impuissance (1)

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Impuissance : voilà un mot à double tranchant qui, lorsqu’appliqué aux Québécois, peut heurter des sensibilités, mais peut aussi ouvrir une voie pour mieux comprendre ce que nous avons été et ce que nous sommes. Plusieurs intellectuels l’ont évoqué au fil de leurs travaux (F. Dumont, P. Vadeboncoeur, G. Miron, J. Bouthillette, V.-L. Beaulieu et combien d’autres), mais sans vraiment l’explorer, à l’exception de quelques auteurs marxistes. Chez les historiens, je ne connais aucune étude approfondie qui lui ait été consacrée.

Dans deux ouvrages (Les deux chanoines, 2003 ; La pensée impuissante, 2004), j’ai abordé ce thème, mais sous un angle restreint, celui des contradictions. En lisant les œuvres de divers essayistes canadiens-français des XIXe et XXe siècles, j’avais été frappé par la présence de nombreux énoncés contradictoires. J’ai cru en trouver la source dans un fait social.

J’ai toujours pensé que ces deux livres, qui ont reçu leur part de reproches, avaient donné lieu à un malentendu. Dans le premier, des critiques ont vu une attaque personnelle, iconoclaste, compte tenu de l’aura qui entourait (et entoure toujours) Lionel Groulx. J’ai toutefois remarqué que le dossier substantiel des contradictions que j’avais constitué et dont j’ai reproduit de très nombreux exemples était peu contesté. Mais si les exemples abondaient, ils ne suffisaient pas, semble-t-il, pour qu’on y voie un vrai thème d’étude. Le second ouvrage s’est attiré une critique plus générale. Mes analyses auraient discrédité la pensée canadienne-française en projetant de nos intellectuels une image peu attrayante, méprisante même.

Ces critiques m’ont toujours étonné. Ce que j’avais fait n’était pas une charge contre nos intellectuels. Je ne les ai jamais accusés d’obscurantisme. Je ne les ai aucunement tenus pour des retardataires prisonniers d’une mentalité d’Ancien Régime. Je n’ai nullement remis en question leurs qualités, leurs aptitudes personnelles. Et surtout, je me suis bien gardé de leur trouver quelque dérangement psychologique ou pathologique comme l’a fait Fernand Ouellet avec le personnage de Louis-Joseph Papineau.

Dans le cas de Groulx, notamment, j’ai veillé à faire ressortir ses grandes qualités d’humaniste, en particulier l’élévation de sa réflexion et la force de son écriture, toujours inspirée. Je respectais aussi l’ardeur et la ténacité qu’il avait mises dans la défense de la nation, tout comme le courage qu’il a manifesté lorsque menacé de sanctions ou de censure à cause de ses idées. Ces qualités et ces mérites faisaient ressortir avec plus d’acuité le paradoxe de ses nombreux revirements dans ses analyses et dans les directions d’action qu’il proposait.

Ma démarche générale, clairement formulée, entendait mettre au jour une réalité lourde de conséquences. J’attirais l’attention sur un fait culturel important que je faisais dériver non pas des idiosyncrasies ou des infirmités des auteurs, mais de coordonnées sociales, des fractures en forme de blocages structurels inscrits dans l’écologie de notre société (si on me permet cette métaphore pour désigner les rapports d’une collectivité avec son environnement au sens le plus général du terme).

Je trouvais dans ces culs-de-sac les raisons pour lesquelles des intellectuels de haut calibre, très cultivés, les meilleurs de leur temps, arrivaient mal à se fixer sur un idéal et une direction d’action pour le devenir du Canada français. Pourquoi arrêtaient-ils leur choix tantôt sur une option et tantôt sur son contraire ? Pourquoi cette apparente impossibilité de poursuivre et défendre la même voie ?

Des facteurs structurels donc, des coordonnées qui tenaient à la situation de cette société, plus précisément à la diversité des possibles qui sollicitaient la pensée mais en même temps se dérobaient. En voici quelques exemples.

– On ressentait un vif attrait pour l’agriculture et la vie rurale. Jusque dans les années 1940, des sages assuraient qu’au-delà des régions périphériques, le Québec disposait encore de très vastes et très riches espaces à défricher, de quoi établir d’innombrables paroisses. Cette avenue, qui assurerait le salut de la nation, s’accordait également avec l’enseignement de l’Église et d’une partie des élites qui voyaient dans la ruralité le cadre naturel du christianisme et du Canada français. Par contre, on voyait très bien aussi que la ville et surtout l’industrie, source de prospérité, étaient en pleine croissance et façonnaient l’avenir. Mais ces avantages matériels menaçaient l’armature morale de notre société. En plus, cette voie était déjà occupée, les « nôtres » n’y seraient peut-être que des valets. On devait bien se douter un peu aussi qu’aux limites des terres déjà peuplées s’étendaient certes de vastes espaces libres, mais impropres à la culture.

– La reconquête et le colonialisme qu’elle avait instauré créaient une autre forme de blocage exprimé dans le va-et-vient entre l’idéal d’une nation autonome, indépendante même, mais difficilement accessible, et un Canada qui offrait une sécurité, une stabilité, des carrières, mais en même temps un abaissement.

– Le troisième exemple opposait, d’un côté, la référence qu’incarnait la vénérable France (« notre mère patrie ») avec son rapport presque charnel inscrit dans notre ascendance (« dans notre sang ») et celle du continent américain qui meublait notre quotidien.

– Un dernier exemple opposait la tradition et la modernité. Ici, l’inquiétude liée à la condition de minorité fragile, nourrie de son homogénéité, freinait l’élan vers la modernité, qui n’en conservait pas moins ses attraits et s’avérait, elle aussi, porteuse d’avenir.

Victor-Lévy Beaulieu a parlé d’aliénation à propos de ces doubles contraintes qui pesaient sur la pensée. J’éprouve plutôt de l’empathie pour ces intellectuels captifs. Dans ces quatre cas, encore une fois, le contradictoire et l’impuissance qu’il exprimait ne provenaient pas de carences culturelles, mais d’impasses structurelles dont le cours de notre histoire était parsemé et qui faisaient partie de ce que j’ai appelé l’écologie de notre société.