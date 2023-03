De complots en chaos

Sur Facebook, je suis abonné à une page où, régulièrement, des vidéos de complotistes patentés sont relayées. L’une des dernières élucubrations qui circulent porte sur les 240 postes récemment abolis chez Québecor, dont 140 au sein du Groupe TVA, qui seraient imputables au fait qu’on punirait les journalistes pour avoir, en quelque sorte, alimenté le « narratif » des autorités sanitaires pendant la pandémie de COVID-19. Ce qui a donné lieu à un festival de délires de tout acabit.

La théorie du complot en mène large. Du célèbre faux Protocoles des Sages de Sion (rédigés par la police secrète russe et parus en 1903 dans l’empire tsariste) à la petite industrie mise sur pied par l’animateur de radio américain Alex Jones (qui s’est empêtré dans ses mensonges à son procès en 2022 au sujet de la fusillade de 2012 à l’école Sandy Hook), en passant par l’excellente, mais fictive télésérie X-Files, les conspirationnistes sont au garde-à-vous. Ils veillent au grain. Tendent leurs oreilles pointues et se tiennent les yeux ouverts avec des cure-dents. Construits en réseaux plus ou moins organisés, ils ont des antennes partout.

Le grand problème, c’est que la plupart de ceux qui affabulent ne recherchent pas la stricte vérité puisque, c’est bien connu, la vérité est ailleurs. Non, ce qui les intéresse est ce qu’ils imaginent être les coulisses des événements qui se trament au quotidien. Pour les « dévoiler », ils rejettent d’emblée toute position officielle des autorités pour s’en tenir à la simple question : à qui profite le crime ?

À ce compte-là, toute personne qui reçoit une indemnité grâce à une quelconque police d’assurance pourrait être suspectée d’avoir fomenté un complot. Tant pis pour l’épouse éplorée qui pleure son amoureux perdu : si elle touche de l’argent des assurances pour la mort de son homme, c’est qu’elle est sûrement coupable.

C’est gros, n’est-ce pas ?

En effet. Mais la pensée paranoïaque conspirationniste fonctionne ainsi.

Ce qui constitue cependant sa plus grande force, c’est qu’elle renverse le fardeau de la preuve. Si dans la logique communément admise en droit, en philosophie ou en science, il faut s’en tenir à la démonstration des faits par des arguments étayés et des preuves tangibles, comme ce fut le cas lors des attentats du 11 septembre 2001 signés et revendiqués par ben Laden et Al-Qaïda, les conspirationnistes retournent le fardeau de la preuve et nous entraînent dans leurs fantasmes : « Vous ne pouvez pas démontrer que ce n’est pas un coup orchestré par le gouvernement américain, ce sont donc eux les coupables ! »

Non satisfaits de brouiller les cartes, les complotistes inventent des événements qui n’ont pas eu lieu. Comme cette histoire de juifs absents du boulot (de 300 à 500 d’entre eux sont morts dans les tours jumelles du World Trade Center) ou, encore, ils font concorder des activités qui n’ont aucun rapport entre elles.

Imprévus ?

Les complotistes croient que, telle une partition jouée par un orchestre parfait, il serait possible d’agir sur des centaines de personnes sans qu’il y ait même de fuites dans les médias ou qu’un événement imprévu ne vienne tout chambouler.

Comme le souligne le politologue et historien Pierre-André Taguieff dans son Court traité de complotologie, les adeptes de cette façon de penser ne croient pas au hasard. D’ailleurs, ne disent-ils pas toujours, regard fier et sourire en coin : « Comme par hasard… ».

Pour Taguieff, la « théorie » conspirationniste fonctionne comme un simulacre de science sociale. Elle joue le rôle d’une pseudo-sociologie et d’une science politique imaginaire.

Rôle social et politique

Si la théorie du complot peut servir à donner du sens à des événements qui en sont dépourvus, aider à susciter l’intérêt lorsque l’on veut draguer une fausse blonde qui arbore un tatouage tribal ou encore impressionner les petits-neveux lors des party de Noël, elle peut aussi, par l’intermédiaire de ce que le chercheur Philippe Breton appelle un « recadrage abusif », servir à la manipulation des individus.

N’a-t-on pas entendu récemment Vladimir Poutine affirmer que la « perversion et la maltraitance des enfants jusqu’à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme […] » en Occident ?

Le recadrage abusif vise à présenter les faits de façon à susciter une indignation automatique là où la seule description honnête des événements ne serait pas suffisante. Cette technique est souvent utilisée dans le discours des chefs de sectes religieuses, dans la propagande politique politicienne et, bien sûr, chez les agitateurs libertariens.

Tel le pervers narcissique qui, plutôt que de se défendre lorsqu’on souligne un fait, contre-attaque en accusant son interlocuteur de quelque chose de plus grave encore, histoire de renverser la situation, le complotiste, arrogant, affiche son ultracrépidarianisme avec l’air satisfait de celui qui vient de découvrir les boutons à quatre trous.

Immense chaos

Comme le rappelle l’historien et philosophe Marcel Gauchet : « Depuis qu’il y a pouvoir, il y a complot, c’est-à-dire action secrète visant à s’en emparer ou à l’influencer. »

Oui, il y a des complots, mais tout ne se résume pas à la question de savoir à qui profite le fameux crime.

Ma génération croyait qu’Internet allait rendre la connaissance accessible à tous. En fait, les réseaux sociaux sont en train de créer un immense chaos. On en a eu la preuve avec les récentes fuites montrant que le réseau Fox News, qui a alimenté l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par les adeptes de QAnon, savait fort bien que Trump mentait lorsqu’il disait que l’élection de Biden avait été volée. Mais il ne fallait pas déplaire aux crédules Étasuniens qui souhaitaient être confortés dans leurs préjugés, car ils allaient s’informer ailleurs, ce qui entraînait d’immenses pertes de revenus pour la chaîne.

Poutine nous a confirmés, il y a quelques jours, par ses stratégies discursives manipulatoires qui s’adressaient aussi à cette mouvance et auxquelles il ne croit sans doute pas lui-même, qu’il en avait pris de la graine. Et si la menace venait de l’intérieur ?