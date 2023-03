Avant que la santé mentale des enseignants et enseignantes soit au bord du gouffre

La guerre des mots entre le gouvernement caquiste et les syndicats risque d’éterniser la mise en place des solutions urgentes pour la santé mentale des enseignants et enseignantes dans un contexte de pénurie et d’épuisement dans le réseau de l’éducation.

Alors que les deux parties reconnaissent la santé mentale en éducation comme une priorité qui nécessite un vrai engagement politique et institutionnel, la signature et la mise en action des nouvelles conventions collectives seront sans doute retardées. Rappelons que les conventions actuelles, qui seront échues le 31 mars prochain, ont été signées en novembre 2021 et mises réellement en vigueur au début de l’année 2022, presque deux ans après la fin de l’ancienne convention nationale.

Tout indique que ça va être un bis repetita. D’une part, le premier ministre François Legault reproche aux dirigeants syndicaux « une logique de fermeture » dans les négociations. D’une autre, les syndicats ont rejeté les offres du gouvernement et dénoncent une campagne mensongère de désinformation. Rien de nouveau, et c’est la nature même du rapport de force et le gouvernement et les syndicats.

Entre-temps, la pandémie a laissé des traces indéniables dans le réseau de l’éducation et a changé la réalité des milliers d’enseignants et d’enseignantes. Plusieurs études et rapports généraux et pancanadiens montrent tous une inquiétante détérioration de la santé mentale du personnel enseignant. Le rapport de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, publié l’année dernière, indique que l’état préoccupant de la santé psychologique du personnel enseignant des écoles publiques du Canada a été « causé en partie par l’augmentation de la charge de travail, l’incertitude, le soutien inadéquat de l’école ou du conseil ou de la commission scolaire, et le manque de direction du Ministère ». Mobiliser des ressources matérielles, financières et institutionnelles pour faire face aux enjeux de santé mentale des enseignants et enseignantes n’est qu’une urgence capitale.

Il reste qu’au Québec, on navigue à vue en ce qui concerne les données à disposition pour dresser le portrait actuel de ce problème et mieux mobiliser les meilleures ressources. Il y a pour le moment un manque criant des données et statistiques sur la santé mentale du corps enseignant. Non seulement les initiatives et les projets de recherche-intervention sont à l’étape embryonnaire, mais ils sont surtout fragmentaires. Au lieu de se pencher sur la santé mentale des enseignantes et enseignants dans un seul réseau scolaire, l’urgence de cet enjeu nécessite une vision globale qui prend en considération l’ensemble des systèmes de l’éducation au Québec, que ce soit dans les centres de services scolaires, les cégeps et les universités, et vise des résultats concrets pour le corps enseignant, les étudiants et étudiantes et les intervenants et intervenantes.

Même si les chiffres manquent au Québec, il n’est pas interdit de penser que ce qui se passe à l’échelle canadienne, nord-américaine et même mondiale devrait nous informer sur la réalité québécoise de la santé psychologique des professeurs et professeures.

Selon l’INSPQ, le taux d’hospitalisation des adolescentes de 15 à 19 ans pour tentative de suicide a pratiquement triplé entre 2007 et 2018. Plus récemment, une des plus grosses recherches sur la santé mentale de nos jeunes révèle une réalité accablante : un élève sur deux au cégep et à l’université rapporte avoir des symptômes anxieux ou dépressifs.

Un Canadien sur trois dit avoir ou avoir eu des problèmes de santé mentale. Dans un sondage mené au début de 2022, 40 % des Canadiens entre 18 et 34 ans s’estimaient à un « point de rupture » sur le plan mental. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale, le Canada est placé sixième sur 33 pays d’Amérique pour le taux de suicide. Aux États-Unis en 2021, près de 60 % des adolescentes se sont senties tristes ou désespérées sur une période d’au moins deux semaines.

On ne le répète pas assez : la santé mentale est l’enjeu capital de notre époque.

Et ça ne touche pas que les jeunes adultes. Des politiciens expérimentés ont dû faire face aussi à des problèmes de santé mentale. Le sénateur démocrate américain John Fetterman a dévoilé récemment qu’il souffre d’une dépression clinique et a dû mettre sa carrière politique entre parenthèses pour le moment. Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, a renoncé à son poste pour préserver sa santé mentale. Au Québec, c’est la situation précaire des infirmières qui reflètent le plus ce problème. Épuisées et attristées, elles sont souvent dans l’obligation de démissionner pour protéger leur santé mentale.

Cette réalité impacte ce qui se passe à l’intérieur d’une salle de classe. De plus en plus d’enseignants et d’enseignantes se sont épuisés et dépassés pour une charge de travail qui ne cesse d’augmenter et de se complexifier. En même temps, le nombre d’élèves qui ont besoin de soutien en santé mentale devient plus que préoccupant. Anxiété, stress, dépression, tristesse, les pensées suicidaires chez les élèves du collégial ont déjà été soulignées depuis des années. Et la pandémie a clairement empiré la crise.

Souvent, et pour y faire face du mieux qu’ils peuvent, plusieurs travailleurs et travailleuses optent pour la « quiet quitting » ou « great resignation » et choisissent de ne faire que le strict minimum au travail. Sauf que le corps professoral ne peut se permettre ce luxe, même quand il le veut.

La santé mentale des enseignants, des enseignantes et de l’ensemble des Québécois est un enjeu majeur et doit être vue et négociée avant tout comme un choix politique qui dépasse les contours des conventions collectives. Peut-être qu’il est temps de penser la santé mentale comme on a pensé la santé physique : gratuite et universelle.

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).

Pour obtenir de l’aide concernant votre santé mentale ou celle d’un proche, n’hésitez pas à contacter le service Info-Social 811.