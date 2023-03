Le pari d’une victoire ukrainienne

La position des dirigeants des pays membres de l’OTAN, à l’instar de celle du président Zelensky et de son entourage, repose sur l’hypothèse voulant que la victoire ukrainienne ne serait qu’une question de temps. Ce faisant, aucune solution diplomatique n’est envisagée, malgré tous les risques que cela comporte. Selon le chef d’état-major de l’armée norvégienne, on compterait dans les armées russe et ukrainienne plus de 280 000 morts ou blessés et 30 000 morts du côté des civils. Combien d’autres mourront-ils avant l’hypothétique victoire ukrainienne ? La force de l’armée russe a certes été surestimée au moment de l’invasion, mais il serait prudent d’éviter de la sous-estimer, les experts militaires étant loin d’être unanimes.

Le 16 février dernier, le général Mark Milley, chef d’état-major des armées des États-Unis, a déclaré qu’il « sera presque impossible pour les Russes d’atteindre leurs objectifs politiques par des moyens militaires » et qu’il sera également « très, très difficile » pour l’Ukraine d’expulser toutes les forces russes du territoire occupé. Une guerre d’usure pourrait durer longtemps. La Russie dispose de ressources et d’alliés pour lui fournir des armes. Sa population représente le triple de celle de l’Ukraine et ne manifeste encore aucune propension à la révolte.

Le président Zelensky affirme vouloir chasser l’armée russe de tout le territoire ukrainien avant d’entreprendre des négociations. Faut-il inclure la Crimée, dont la population, constituée majoritairement de Russes ethniques, cherche depuis 1992 à se rattacher à la Russie ? La cession de la Crimée à l’Ukraine date de 1954, un cadeau de Khrouchtchev dans le cadre d’un régime dictatorial. Non seulement la population locale n’accepterait pas son retour en Ukraine, mais le caractère stratégique de la péninsule, avec la base navale de Sébastopol, inciterait l’armée russe à livrer des combats acharnés, entraînant une escalade qui pourrait nous rapprocher davantage du danger nucléaire. Certains nient l’existence d’un tel danger. Matthew Bunn, professeur spécialisé dans le domaine de la politique nucléaire à l’Université Harvard, a récemment rappelé que si Poutine devait choisir entre franchir le seuil nucléaire « et une défaite humiliante susceptible de lui faire perdre le pouvoir, il pourrait bien se rendre au bouton nucléaire ».

Notre camp exige de la Russie un retrait inconditionnel qu’il n’obtiendra évidemment pas. Il existe toutefois d’autres moyens que les canons et les inefficaces sanctions économiques. Compte tenu des conséquences de cette guerre pour l’économie mondiale, l’environnement et, surtout, le risque d’une extension du conflit, ce qui se passe en Ukraine regarde tout le monde. On ne peut laisser ni les Ukrainiens ni les Russes décider seuls de l’issue de cette guerre, de la façon de la terminer et du moment où il faudra passer à l’action. Les grandes puissances devront au plus tôt convenir de négocier un cessez-le-feu. Si la Russie refuse, elle en portera le blâme et en subira les conséquences, par exemple en ne profitant plus des divisions actuelles qui lui permettent de contourner les sanctions.

Rien n’interdit à la fois d’armer l’Ukraine et d’entreprendre des pourparlers. La pression sur le régime de Poutine serait plus forte, tout en rassurant les Ukrainiens. Un cessez-le-feu n’est pas un traité de paix et ne reconnaîtrait aucunement les gains territoriaux de la Russie. Il faut songer à la Corée, où il dure depuis 70 ans. On est loin d’une situation idéale, mais les massacres ont cessé. Poutine ne restera pas au pouvoir pendant 70 ans. Depuis 2014, la croissance économique du pays est pratiquement nulle. Les perspectives démographiques prévoient des pertes nettes d’au moins un million d’habitants par année. Ce long déclin affectera la stabilité politique. On voit mal qui, dans ce pays, jouirait d’une popularité comparable à celle de Poutine pour maintenir l’équilibre entre les différents piliers du pouvoir. Un changement de dirigeants aurait des chances de mener à un retrait des troupes du Donbass. Une telle perspective est certes hypothétique, mais pas plus que celle des tenants de la solution militaire qui misent sur une victoire ukrainienne. Et elle a l’avantage d’être infiniment moins létale.

Jusqu’à maintenant, non seulement notre camp n’a-t-il rien fait en ce sens, mais, si l’on en croit l’ex-premier ministre israélien Naftali Bennett, il aurait même contribué à mettre fin aux pourparlers déjà en cours en mars 2022. Les États-Unis profitent de l’affaiblissement de la Russie dans l’actuel contexte de restructuration du système international, dont ils refusent d’accepter le caractère multipolaire avec la montée de nouvelles puissances, dont la Chine. Cette guerre leur permet de raffermir leur influence sur l’Union européenne. Leurs producteurs céréaliers bénéficient de la hausse des prix à l’exportation, tout comme les producteurs de gaz naturel liquéfié appelés à remplacer le gaz russe. Les tensions actuelles gonflent les budgets militaires dans le monde, assurant à leurs fournisseurs d’armes des revenus particulièrement bienvenus pour l’administration Biden.

Il ne faut donc pas s’étonner que dans toutes ses interventions, Biden n’évoque jamais l’éventualité de négocier un cessez-le-feu. Pour des raisons différentes, le Canada tient un discours tout aussi fermé à l’égard d’une solution diplomatique. Et pourtant, dans sa construction identitaire, notre propre camp se voit comme celui de la démocratie contre l’autoritarisme. Il est tout de même surprenant de constater que la seule grande puissance qui effectue actuellement de (vaines) démarches diplomatiques pour mettre fin au conflit est la Chine autoritaire, et non l’Occident démocratique.