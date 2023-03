L’UNEQ nous vend du rêve

Lettre à Madame Suzanne Aubry, présidente de l’UNEQ

En acceptant de siéger au comité consultatif mis sur pied par l’UNEQ en février 2023, j’avais en tête de trouver des façons de faire adaptées aux capacités financières des écrivains. Mais j’ai vite été rappelée à l’ordre : l’objectif ultime de ce comité était de fixer la cotisation associative de manière à assurer la permanence de l’UNEQ en tant que regroupement d’artistes. Les dés étaient pipés. Non seulement ma présence dans ce comité était inutile, mais elle offrait à mes pairs un faux sentiment de sécurité en leur laissant croire que les autres membres et moi-même avions du pouvoir. Ce n’était pas le cas. Tout au plus avons-nous fait quelques propositions sans consensus, que le conseil d’administration de l’UNEQ entérinera ou non.

Pour ma part, après avoir écouté les explications du directeur général pendant trois réunions de trois heures chacune, j’en suis arrivée à la conclusion que ce projet d’entente collective est un puits sans fond.

Les écrivains qui gagnent le plus vont-ils accepter de faire vivre la caisse de l’UNEQ ? Faut-il le rappeler : la moitié des membres de notre association gagnent moins de 3 000 $ par année. Ces négociations seront donc en grande partie payées par les écrivains qui gagnent le plus. Or, cette minorité n’a pas besoin de ces améliorations puisqu’elle bénéficie déjà de contrats dépassant les exigences d’un contrat-type.

Si, au moins, les écrivains avaient été consultés de façon démocratique ! Mais non ! Cette importante transformation de notre association a été votée par 44 personnes sur un total d’environ 6 000 auteurs québécois ! Par cette résolution, l’UNEQ veut obliger tous ceux qui publient un livre — du poète à l’auteur du Guide de l’auto, membres et non-membres de son association — à cotiser à sa caisse, soit 6 000 contributeurs ! Tout ceci sans avoir DÛMENT informé, consulté et fait voter au préalable la communauté d’artistes que cette dernière veut faire payer.

Pour justifier son empressement à imposer une cotisation aux écrivains, l’UNEQ ne cesse de leur brandir le spectre du manque de fonds pour réaliser ses obligations associatives. Fixer une cotisation devrait être le résultat d’un long processus démocratique. Combien d’avenues ont été explorées pour satifaire les besoins des écrivains ?

Les réserves actuelles de l’UNEQ serviront-elles à entreprendre des négociations dont les issues sont improbables ? Notre association prévoit de dépenser 400 000 $ par année, peut-être plus, pour négocier avec les éditeurs québécois. L’UNEQ offre aux écrivains de rouler en Tesla, alors que leurs moyens leur permettent de se déplacer en vélo.

Je demeure convaincue que si l’UNEQ avait présenté clairement les enjeux réels de ces négociations collectives, ce projet d’accréditation serait mort au feuilleton.

Heureusement, nous aurons la chance de nous prononcer le 29 mars prochain.

Tout compte fait, et pour plusieurs années à venir, ces nouvelles possibilités syndicales ne serviront probablement qu’à un groupe : les employés de l’UNEQ, dont le nombre augmentera au fil des négociations.

De leur côté, au bout de cette démarche longue et nécessairement onéreuse, les écrivains ne seront pas plus riches. Au contraire, la moitié déjà pauvre le sera encore plus parce qu’elle aura à verser une cotisation en plus de son adhésion à l’UNEQ. Et les plus riches publieront peut-être là où une cotisation ne leur sera pas imposée, qui sait ?

Cette lettre d’opinion n’engage que son auteure.